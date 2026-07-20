Η WTA προχωρά σε σημαντική αλλαγή της πολιτικής επιλεξιμότητας για το επαγγελματικό τένις γυναικών, καθιερώνοντας υποχρεωτικό γενετικό τεστ φύλου για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να αγωνιστούν στο WTA Tour.

Σύμφωνα με τη νέα πολιτική, η οποία τίθεται σε άμεση ισχύ, κάθε αθλήτρια θα πρέπει να υποβληθεί μία φορά στη ζωή της σε γενετικό έλεγχο μέσω επιχρίσματος από το εσωτερικό του μάγουλου, καθώς και με δείγμα αίματος ή σάλιου. Η εξέταση θα αναζητά την παρουσία του γονιδίου SRY, το οποίο εντοπίζεται στο χρωμόσωμα Υ και συνδέεται με την ανάπτυξη των ανδρικών βιολογικών χαρακτηριστικών.

Δικαίωμα συμμετοχής στο WTA Tour θα έχουν μόνο οι αθλήτριες με αρνητικό αποτέλεσμα, δηλαδή χωρίς ανίχνευση του γονιδίου SRY. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος θα ακολουθεί περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση, πριν ληφθεί η οριστική απόφαση για την επιλεξιμότητά τους.

Παράλληλα, όλες οι αθλήτριες θα καλούνται να υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση, με την οποία αποδέχονται ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πειθαρχικές κυρώσεις σε περίπτωση άρνησης υποβολής στον απαιτούμενο έλεγχο.

Η πρώην Νο.1 του κόσμου Μαρτίνα Ναβρατίλοβα έχει ταχθεί δημόσια υπέρ αυστηρότερων κανόνων συμμετοχής στο γυναικείο τένις και έχει ασκήσει έντονη κριτική στη συμμετοχή τρανς γυναικών στις γυναικείες διοργανώσεις. Αντίστοιχες θέσεις έχουν εκφράσει και οι Κρις Έβερτ και Αρίνα Σαμπαλένκα.

Τι ίσχυε μέχρι σήμερα

Μέχρι σήμερα, η WTA ακολουθούσε διαφορετικό πλαίσιο επιλεξιμότητας. Η πολιτική που είχε αναθεωρηθεί το 2024 επέτρεπε τη συμμετοχή τρανς γυναικών στις διοργανώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούσαν τα επίπεδα τεστοστερόνης κάτω από 2,5 nmol/L για δύο συνεχόμενα χρόνια. Ωστόσο, σύμφωνα με τη WTA, σήμερα δεν υπάρχουν γνωστές τρανς αθλήτριες που να αγωνίζονται στο Tour.

Σε ανακοίνωσή της, η WTA υπογράμμισε ότι η αναθεωρημένη πολιτική αποσκοπεί στη «διασφάλιση ίσων αγωνιστικών ευκαιριών και δίκαιου ανταγωνισμού στο επαγγελματικό γυναικείο τένις». Παράλληλα, αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο και σύνθετο ζήτημα, τονίζοντας πως δεσμεύεται να εφαρμόσει τη νέα πολιτική με σεβασμό και αξιοπρέπεια απέναντι σε όλες τις αθλήτριες.

Η WTA σημείωσε ακόμη ότι η απόφαση για την εισαγωγή του τεστ φύλου ελήφθη ύστερα από διαβούλευση με τα μέλη της, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που έχουν ήδη υιοθετήσει άλλα διεθνή αθλητικά όργανα.