Ο λόγος που η Έιντζελ Ρις αποφάσισε να σταματήσει να μιλάει στα media και το σχόλιο της Ραπίνο

Η απόφαση της Έιντζελ Ρις να σταματήσει να μιλάει στα μέσα ενημέρωσης, ακόμη κι αν δεχθεί χρηματικό πρόστιμο έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στον κόσμο του WNBA και του αθλητισμού στις ΗΠΑ γενικότερα.

Η Ρις, μιλώντας στο podcast της Μισέλ Ομπάμα, ξεκαθάρισε πως προτιμά να πληρώσει πρόστιμο παρά να βρεθεί σε μια συνέντευξη Τύπου όπου θα νιώθει έκθετη απέναντι σε δημοσιογράφους με εριστική συμπεριφορά, που θέλουν να αμαυρώσουν περισσότερο την εικόνα της.

Η θρυλική Μέγκαν Ραπίνο μάλιστα έσπευσε να στηρίξει δημόσια αυτή της την επιλογή, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα σπουδαίο παράδειγμα για όλους τους αθλητές. Η Ραπίνο τόνισε πως η Ρις ουσιαστικά προστατεύει με τον τρόπο αυτό την ψυχική της υγεία και θέτει τα δικά της όρια σε ένα περιβάλλον που μπορεί να γίνει τοξικό για εκείνη.

Η Έιντζελ Ρις επέλεξε να αποφεύγει τα ΜΜΕ επειδή κατά καιρούς έχει βρεθεί στο στόχαστρο επιθέσεων, με τον Τύπο να κάνει κακόβουλα σχόλια για τη συμπεριφορά της πριν καν ξεκινήσει να παίζει στο WNBA. Η φημολογούμενη κόντρα της με την Κέιτλιν Κλαρκ δε έκανε ακόμα πιο δύσκολη αυτήν την κατάσταση, επομένως αρνείται να συμμετέχει σε συνεντεύξεις και οτιδήποτε άλλο διοργανώνουν τα media.