Η Έιντζελ Ρις γίνεται «αγγελάκι»: Η σταρ του WNBA στην πασαρέλα της Victoria’s Secret

Η Έιντζελ Ρις Ρις, το λαμπερό αστέρι των Chicago Sky στο WNBA, ετοιμάζεται να φορέσει φτερά, κυριολεκτικά. Η 23χρονη μπασκετμπολίστρια ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι θα περπατήσει στη φετινή πασαρέλα της Victoria’s Secret Fashion Show, που επιστρέφει στις 15 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη.

Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, καθώς η Ρις θα γίνει η πρώτη επαγγελματίας αθλήτρια που θα συμμετάσχει ποτέ στο διάσημο fashion show του brand.

«Ζω ένα όνειρο: από Angel σε Victoria’s Secret Angel», έγραψε χαρακτηριστικά η ίδια. «Επιτέλους αποκτώ τα φτερά μου, θα περπατήσω για πρώτη φορά στο runway της Victoria’s Secret 2025 και νιώθω πως είναι πεπρωμένο. Τα φτερά έτοιμα, τα τακούνια δεμένα... Ραντεβού στην πασαρέλα».

Η Victoria’s Secret μοιράστηκε το νέο με ένα εντυπωσιακό βίντεο στο Instagram, όπου η Έιντζελ Ρις εμφανίζεται με ροζ ρόμπα, μαύρα εσώρουχα και λευκά φτερά. «Καλωσόρισες στην πασαρέλα, Angel Reese. Η πρώτη επαγγελματίας αθλήτρια-Άγγελος… το “εντυπωσιακή” είναι λίγο», έγραφε η λεζάντα.

Το εμβληματικό σόου ξεκίνησε το 2001 και έγινε θεσμός για σχεδόν δύο δεκαετίες, μέχρι που σταμάτησε το 2019. Επανήλθε πέρυσι, με τη Ρις τότε ανάμεσα στους καλεσμένους φέτος, όμως, θα είναι εκείνη η πρωταγωνίστρια.