Λίγες μέρες μετά την αποδέσμευσή της από τους Golden State Valkyries, η Μαριέλλα Φασούλα υπέγραψε με τους Τορόντο Τέμπο.
Συγκεκριμένα η διεθνής σέντερ θα συνεχίσει να βρίσκεται στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών του κόσμου, αυτή τη φορά όμως με την ομάδα από το Τορόντο.
Όπως ανακοίνωσαν οι Τορόντο Τέμπο, η Φασούλα υπέγραψε αναπτυξιακό συμβόλαιο, ενώ διάλεξε και το νούμερο 34 για να φοράει.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
We’ve signed Mariella Fasoula to a development contract.— Toronto Tempo (@TempoBasketball) May 5, 2026
