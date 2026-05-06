WNBA: Στους Τορόντο Τέμπο η Φασούλα!
06/05/2026
Παναγιώτης Αρταβάνης

Η Μαριέλλα Φασούλα θα συνεχίσει την καριέρα της στο WNBA, αφού υπέγραψε συμβόλαιο με τους Τορόντο Τέμπο.

Λίγες μέρες μετά την αποδέσμευσή της από τους Golden State Valkyries, η Μαριέλλα Φασούλα υπέγραψε με τους Τορόντο Τέμπο.

Συγκεκριμένα η διεθνής σέντερ θα συνεχίσει να βρίσκεται στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών του κόσμου, αυτή τη φορά όμως με την ομάδα από το Τορόντο.

Όπως ανακοίνωσαν οι Τορόντο Τέμπο, η Φασούλα υπέγραψε αναπτυξιακό συμβόλαιο, ενώ διάλεξε και το νούμερο 34 για να φοράει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

