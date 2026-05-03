Στις 12 Απριλίου η Μαριέλλα Φασούλα έφτασε κοντά στο να ζήσει το όνειρο του WNBA ωστόσο τρεις εβδομάδες αργότερα θα αναγκαστεί να πάρει το αεροπλάνο του γυρισμού.

Οι Golden State Valkyries ανακοίνωσαν ότι δεν θα συνεχίσει η Ελληνίδα σέντερ στην ομάδα, αν και στο φιλικό με τους Storm είχε αφήσει το στίγμα της κάνοντας αισθητή την παρουσία της.

Μαζί με την Φασούλα άλλες πέντε παίκτριες αποτέλεσαν παρελθόν, με την ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ να ανακοινώνει, ουσιαστικά, το τελικό της ρόστερ.

Πλέον στρέφει την προσοχή της στην επιστροφή της στην Ευρώπη, με τον Αθηναϊκό να ερίζει προκειμένου να την αποκτήσει.