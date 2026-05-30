Στον Ιταλό Φίλιππο Σκιάβο έδωσε τα ηνία της ομάδας βόλεϊ γυναικών ο ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς ανακοίνωσαν την συμφωνία με τον 42 προπονητή ο οποίος θα αναλάβει με στόχο να επιστρέψει τις «ασπρόμαυρες» στον δρόμο των επιτυχιών.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο ΠΑΟΚ και το τμήμα βόλεϊ γυναικών, ΠΑΟΚ F&U, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με τον προπονητή, Φίλιππο Σκιάβο, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Γεννημένος στην Ιταλία στις 22/02/1984, ο Φίλιππο Σκιάβο αποτελεί έναν από τους πλέον αξιόλογους Ιταλούς προπονητές. Η προπονητική του εξέλιξη συνδέεται άμεσα με δύο από τα ισχυρότερα και πλέον ανταγωνιστικά πρωταθλήματα της Ευρώπης, την ιταλική Serie A1 και τη γαλλική Ligue A Féminine, διοργανώσεις που διαχρονικά τροφοδοτούν το ευρωπαϊκό βόλεϊ με κορυφαίες αθλήτριες, προπονητές και συλλόγους διεθνούς επιπέδου.

Από τα μέσα της αγωνιστικής περιόδου 2018-19, ο Φίλιππο Σκιάβο ανέλαβε ως πρώτος προπονητής της Lardini Filottrano, στην κορυφαία κατηγορία του ιταλικού γυναικείου βόλεϊ, τη Serie A1. Η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας σε ένα από τα πιο απαιτητικά πρωταθλήματα παγκοσμίως αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην προπονητική του πορεία, καθώς κλήθηκε να διαχειριστεί μία δύσκολη αγωνιστική συγκυρία και να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις της ιταλικής λίγκας. Η παρουσία του κρίθηκε επιτυχημένη, γεγονός που οδήγησε στην παραμονή του στον σύλλογο και για την αγωνιστική περίοδο 2019-20, κατά την οποία πραγματοποίησε την πρώτη του πλήρη σεζόν ως πρώτος προπονητής στη Serie A1, εδραιώνοντας την παρουσία του στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού βόλεϊ.

Το καλοκαίρι του 2020 έκανε το επόμενο σημαντικό βήμα στην καριέρα του, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία του Racing Club Cannes. Κατά την πρώτη του χρονιά (2020-21), οδήγησε την ομάδα στην 5η θέση του πρωταθλήματος και στα προημιτελικά του Κυπέλλου Γαλλίας, θέτοντας τις βάσεις για την αγωνιστική της άνοδο. Την περίοδο 2021-22, η Racing Club Cannes παρουσίασε σημαντική αγωνιστική πρόοδο, φτάνοντας στα ημιτελικά των Play Off του γαλλικού πρωταθλήματος, στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας και στα προημιτελικά του CEV Challenge Cup, επιβεβαιώνοντας την ανταγωνιστικότητά του τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανοδική πορεία της ομάδας συνεχίστηκε και την περίοδο 2022-23, με νέα συμμετοχή στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας και διατήρηση της παρουσίας της ανάμεσα στις πρωταγωνίστριες δυνάμεις της Ligue A Féminine.

Το 2023 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Pays d’Aix Venelles. Κατά την πρώτη του σεζόν (2023-24), η ομάδα έφτασε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Γαλλίας, ενώ παράλληλα τέθηκαν οι βάσεις για τη δημιουργία ενός συνόλου ικανού να διεκδικήσει υψηλότερους στόχους. Η αγωνιστική περίοδος 2024-25 τον βρήκε ξανά στην Pays d’Aix Venelles όπου κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο γαλλικό πρωτάθλημα, προκρίθηκε στα ημιτελικά των Play Off και στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γαλλίας, καθιερώνοντας τον σύλλογο μεταξύ των κορυφαίων ομάδων της χώρας

Η μέχρι σήμερα πορεία του Φίλιππο Σκιάβο χαρακτηρίζεται από συνεχή παρουσία στην ελίτ του ευρωπαϊκού γυναικείου βόλεϊ, με προπονητική δραστηριότητα σε δύο από τα σημαντικότερα πρωταθλήματα της ηπείρου, την ιταλική Serie A1 και τη γαλλική Ligue A Féminine.

«Περήφανος που αποτελώ μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ»

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ F&U, ο Φίλιππο Σκιάβο, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr:

«Η πρώτη λέξη που θέλω να χρησιμοποιήσω είναι “τιμή”. Είμαι πολύ περήφανος που αποτελώ μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι πρόκειται για έναν πολύ μεγάλο αθλητικό οργανισμό, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά συνολικά στην Ευρώπη. Το να είμαι μέλος αυτής της μεγάλης οικογένειας είναι για μένα μεγάλη τιμή και μεγάλο προνόμιο.

Ελπίζω όλοι μαζί να μπορέσουμε να γράψουμε μία όμορφη σελίδα στην ιστορία του συλλόγου και είμαι έτοιμος για αυτή τη νέα πρόκληση. Πέρσι σταμάτησα, έπρεπε να διακόψω για λίγο την προπονητική μου πορεία. Ωστόσο, μέσα σε αυτή τη χρονιά μακριά από τους πάγκους, είχα την ευκαιρία να μελετήσω, να μάθω πολλά πράγματα και να εξελιχθώ.

Τώρα θέλω να επιστρέψω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να ασχολούμαι καθημερινά με το επιτελείο και τις αθλήτριες. Πιστεύω πραγματικά ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πολύ καλή δουλειά.

Όσον αφορά αυτή τη νέα περιπέτεια σε μια καινούρια χώρα και σε ένα νέο πρωτάθλημα, θεωρώ πως η Ελλάδα είναι μια υπέροχη χώρα και ένα εξαιρετικό μέρος για να ζεις και να εργάζεσαι. Νιώθω πολύ τυχερός που βρίσκομαι εδώ. Παράλληλα, πιστεύω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα αναπτύσσεται σημαντικά τα τελευταία δύο με τρία χρόνια και κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Για μένα, λοιπόν, το να αποτελώ μέρος αυτού του πρωταθλήματος και αυτού του συλλόγου είναι μια μεγάλη ευκαιρία και μία πολύ μεγάλη πρόκληση. Μου αρέσουν οι προκλήσεις και ελπίζω πραγματικά ότι μπορούμε όλοι μαζί να πετύχουμε σπουδαία πράγματα.

Είμαι πολύ περήφανος και ευγνώμων που ανήκω πλέον σε αυτή την οικογένεια και αισθάνομαι απόλυτα έτοιμος. Αν ήταν δυνατόν, θα ήθελα να ξεκινήσω από αύριο κιόλας δουλειά για τον σύλλογο. Θα χρειαστεί βέβαια να περιμένω μερικές εβδομάδες ακόμη, όμως το μυαλό μου βρίσκεται ήδη σε αυτή τη νέα πρόκληση».

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, κόουτς Φίλιππο!».