Ο Παναθηναϊκός γράφει ιστορία με τη Ζαγκλεμπιέ: Η διάθεση των εισιτηρίων και τα ρεκόρ

Με τη χθεσινή αγχωτική του νίκη επί του Πρωτέα Βούλας με 83-79, ο Παναθηναϊκός στρέφει πλέον την προσοχή του στο μεγάλο παιχνίδι με τη Ζαγκλεμπιέ Σόσνοβιτς για τη φάση των «16» του EuroCup. Ένα ματς στο οποίο θα γραφτεί ιστορία για τα ελληνικά – και όχι μόνο – δεδομένα…



Βλέπετε, η ρεβάνς θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 19:00 στην έδρα της ανδρικής ομάδας μπάσκετ, το Telecom Center Athens, και ήδη χιλιάδες εισιτήρια έχουν κάνει… φτερά. Σύμφωνα με τη διάθεσή τους, μέχρι το πρωί της Δευτέρας είχαν φύγει περίπου 5.400, ενώ σε αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε περίπου άλλα 600 που αντιστοιχούν στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας.



Ο αριθμός αυτός αναμένεται να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες, όσο πλησιάζουμε τη μέρα και την ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης, κάτι που σημαίνει ότι οι παίκτριες των δύο ομάδων θα ζήσουν μία πρωτόγνωρη ατμόσφαιρα.



Μάλιστα, η προσέλευση του κόσμου θα αποτελέσει ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα σε διασυλλογικό αγώνα μπάσκετ γυναικών, ενώ το ίδιο ισχύει και για το EuroCup. Μέχρι στιγμής, την καλύτερη επίδοση στη διοργάνωση έχει η αναμέτρηση της Μπάξι Φερόλ με τη Βιλνέβ ντ’ Ασκ, που έληξε με νικήτριες τις φιλοξενούμενες με 78-75.



Γενικότερα, σε όλες τις διασυλλογικές διοργανώσεις στο μπάσκετ γυναικών, το ρεκόρ ανήκει στο παιχνίδι της Βίσλα Καν Πακ με τη Γαλατασαράι για την EuroLeague 2014-15, το οποίο, σύμφωνα με τη FIBA, παρακολούθησαν 12.990 θεατές.