Με τη Φιτζέραλντ και την Μπράουν να πρωταγωνιστούν στο φινάλε, ο Παναθηναϊκός έκαμψε την αντίσταση του Πρωτέα Βούλας, επικρατώντας με 83-79.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να αγχώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά πήρε τη νίκη επί του Πρωτέα Βούλας με 83-79, για να παραμείνει στην κορυφή της Α1 Γυναικών με ρεκόρ 12-1. Οι παίκτριες της Σελέν Ερντέμ προηγήθηκαν με 29-13 στην 1η περίοδο, αλλά το παιχνίδι γρήγορα άλλαξε εντελώς εικόνα. Ο Πρωτέας Βούλας όχι απλώς επέστρεψε, αλλά προηγήθηκε με 74-75 μετά από τρίποντο της Τζένσεν στο τελευταίο τρίλεπτο.

Η Φιτζέραλντ και η Μπράουν ανέλαβαν δράση για να φέρουν ξανά το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Το καλάθι της πρώτης έγραψε το 80-77 στα 37'', με την ίδια και τη Γαλανόπουλος να εκτελούν με ψυχραιμία από τη γραμμή των βολών και να δίνουν στον Παναθηναϊκό τη νίκη.

Η Φιτζέραλντ ήταν η πρώτη σκόρερ για τις «πράσινες» με 26 πόντους και 9/14 δίποντα, 5 ασίστ. Η Μπράουν ακολούθησε με 17 και 13 ριμπάουντ, 6 ασίστ, ενώ double double έκανε και η Σπανού με 17 πόντους, 11 ριμπάουντ, 5 ασίστ. Όπως και η Πρινς με 15 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Για τον Πρωτέα Βούλας πρώτη σκόρερ ήταν η Τζένσεν με 28 πόντους, ενώ η Μόργκαν ακολούθησε έχοντας 19 και 11 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 29-13, 46-39, 63-62, 83-79