Παναθηναϊκός - Πρωτέας Βούλας 83-79: Αγχωτική νίκη για την ομάδα της Ερντέμ
Ο Παναθηναϊκός μπορεί να αγχώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά πήρε τη νίκη επί του Πρωτέα Βούλας με 83-79, για να παραμείνει στην κορυφή της Α1 Γυναικών με ρεκόρ 12-1. Οι παίκτριες της Σελέν Ερντέμ προηγήθηκαν με 29-13 στην 1η περίοδο, αλλά το παιχνίδι γρήγορα άλλαξε εντελώς εικόνα. Ο Πρωτέας Βούλας όχι απλώς επέστρεψε, αλλά προηγήθηκε με 74-75 μετά από τρίποντο της Τζένσεν στο τελευταίο τρίλεπτο.
Η Φιτζέραλντ και η Μπράουν ανέλαβαν δράση για να φέρουν ξανά το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Το καλάθι της πρώτης έγραψε το 80-77 στα 37'', με την ίδια και τη Γαλανόπουλος να εκτελούν με ψυχραιμία από τη γραμμή των βολών και να δίνουν στον Παναθηναϊκό τη νίκη.
Η Φιτζέραλντ ήταν η πρώτη σκόρερ για τις «πράσινες» με 26 πόντους και 9/14 δίποντα, 5 ασίστ. Η Μπράουν ακολούθησε με 17 και 13 ριμπάουντ, 6 ασίστ, ενώ double double έκανε και η Σπανού με 17 πόντους, 11 ριμπάουντ, 5 ασίστ. Όπως και η Πρινς με 15 πόντους και 11 ριμπάουντ.
Για τον Πρωτέα Βούλας πρώτη σκόρερ ήταν η Τζένσεν με 28 πόντους, ενώ η Μόργκαν ακολούθησε έχοντας 19 και 11 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 29-13, 46-39, 63-62, 83-79
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.