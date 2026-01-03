GWomen
pao-athinaikos
03/01/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Αθηναϊκός 70-76: Άντεξαν και πήραν και τη νίκη και τη διαφορά!

Ευτυχία Οικονομίδου

Ο Αθηναϊκός άντεξε την πίεση που επέβαλε ο Παναθηναϊκός στο τέλος στην έδρα του και επικράτησε με 70-76 παίρνοντας και τη διαφορά για την κορυφή της βαθμολογίας.

Ντέρμπι κορυφής στην Α1 μπάσκετ Γυναικών με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον Αθηναϊκό στο «Παύλος Γιαννακόπουλος». Οι φιλοξενούμενες επικράτησαν με 70-76 δείχνοντας εξαρχής τις διαθέσεις τους παρά την αντεπίθεση που πήγαν να κάνουν οι «πράσινες» στο τέλος.

Ο Παναθηναϊκός έπαψε να είναι μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας, καθώς έπεσε στο 10-1 με τον Αθηναϊκό να ισοφαρίζει το ρεκόρ του και να προηγείται στη διαφορά. Το παιχνίδι σημαδεύτηκε από το ντεμπούτο της Άρτεμις Σπανού με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, που έδειξε τεράστια όρεξη ολοκληρώνοντας το ματς με 20 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ ούσα η πρώτη σκόρερ.

Για τον Αθηναϊκό ξεχώρισε η Άνα Τάντιτς με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ και η Αλέξις Πρινς με 12 πόντους, 13 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Η αναμέτρηση

Στο πρώτο ημίχρονο, οι Τάντιτς και Πρινς αποτέλεσαν τις σταθερές επιθετικές λύσεις του Αθηναϊκού, ο οποίος είχε τον έλεγχο και έκλεισε το πρώτο μέρος με διψήφια διαφορά (32-42). Καθοριστική ήταν και η παρουσία της Πηνελόπης Παυλοπούλου, που έκανε τη «βρώμικη» δουλειά σε άμυνα και δημιουργία, δίνοντας ισορροπία και ρυθμό στην ομάδα της. Από πλευράς Παναθηναϊκού, η Σπανού ξεκίνησε ιδιαίτερα δυναμικά, αποτελώντας την πρώτη σκόρερ των «πρασίνων», που προσπαθούσαν να μείνουν κοντά στο σκορ.

Μετά την ανάπαυλα, ο Αθηναϊκός μπήκε με το πόδι στο γκάζι. Η Χρίστοβα πρωταγωνίστησε στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, ευστοχώντας σε δύο διαδοχικά τρίποντα για το 32-48, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στις φιλοξενούμενες. Το μομέντουμ ήταν ξεκάθαρα υπέρ του Αθηναϊκού, ο οποίος έτρεξε επιμέρους σκορ 2-13 στην τρίτη περίοδο, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο 34-55.

Η αστοχία του Παναθηναϊκού ήταν... κυρίαρχη στο ματς με τον Αθηναϊκό να οδηγείται με χαρακτηριστική ευκολία προς τη νίκη κλείνοντας την τρίτη περίοδο στο +17 (44-61). Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι Σπανού και Μπράουν μείωσαν στους 7 για το 58-65 με το ματς να γίνεται ξανά ντέρμπι. Οι «πράσινες» το πάλεψαν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, όμως η ζημιά είχε γίνει...

Τα δεκάλεπτα: 14-21, 32-42, 44-61, 70-76

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟMINPTSFT2PT3PTFGREBASTSTLBLKTOPFEFF
#PlayersM/A%M/A%M/A%M/A%ODT
2Feyonda Fitzgerald *36:06171/1100%5/1435.7%2/728.6%7/2133.3%0334201311
8Jaelyn Brown *31:4760/00%3/742.9%0/50%3/1225%167200224
12Samantha Galanopoulos *18:1320/00%1/333.3%0/30%1/616.7%033200131
15Άρτεμις Σπανού *34:51203/3100%4/1040%3/742.9%7/1741.2%4484101222
17Kristine Vitola23:3372/2100%1/333.3%1/333.3%2/633.3%2574100015
77Sedona Prince *22:2593/3100%3/742.9%0/00%3/742.9%47111011317
TOTALS2007013/1681.2%18/4738.3%7/3221.9%25/7931.6%112940184171869

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ QUALCOMINPTSFG2PTS3PTSFTREBASTSTLBLKTOPFFOEF
#PlayersM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
1Ράτζα Ιβάνα11:5810/20%0/10%0/10%1/250%0111000110
3Τσινέκε Ελένη13:2963/742.9%3/560%0/20%0/00%0000001211
5Σταμάτη Εβίνα12:4231/1100%0/00%1/1100%0/00%0223000118
15Tadic Ana *22:08156/6100%5/5100%1/1100%2/2100%34711123123
23Prince Alexis *29:24124/1625%4/1428.6%0/20%4/580%3101321221515
TOTALS2007630/7042.9%25/4951%5/2123.8%11/1668.8%83745185510191894

