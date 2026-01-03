Ντέρμπι κορυφής στην Α1 μπάσκετ Γυναικών με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον Αθηναϊκό στο «Παύλος Γιαννακόπουλος». Οι φιλοξενούμενες επικράτησαν με 70-76 δείχνοντας εξαρχής τις διαθέσεις τους παρά την αντεπίθεση που πήγαν να κάνουν οι «πράσινες» στο τέλος.

Ο Παναθηναϊκός έπαψε να είναι μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας, καθώς έπεσε στο 10-1 με τον Αθηναϊκό να ισοφαρίζει το ρεκόρ του και να προηγείται στη διαφορά. Το παιχνίδι σημαδεύτηκε από το ντεμπούτο της Άρτεμις Σπανού με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, που έδειξε τεράστια όρεξη ολοκληρώνοντας το ματς με 20 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ ούσα η πρώτη σκόρερ.

Για τον Αθηναϊκό ξεχώρισε η Άνα Τάντιτς με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ και η Αλέξις Πρινς με 12 πόντους, 13 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Η αναμέτρηση

Στο πρώτο ημίχρονο, οι Τάντιτς και Πρινς αποτέλεσαν τις σταθερές επιθετικές λύσεις του Αθηναϊκού, ο οποίος είχε τον έλεγχο και έκλεισε το πρώτο μέρος με διψήφια διαφορά (32-42). Καθοριστική ήταν και η παρουσία της Πηνελόπης Παυλοπούλου, που έκανε τη «βρώμικη» δουλειά σε άμυνα και δημιουργία, δίνοντας ισορροπία και ρυθμό στην ομάδα της. Από πλευράς Παναθηναϊκού, η Σπανού ξεκίνησε ιδιαίτερα δυναμικά, αποτελώντας την πρώτη σκόρερ των «πρασίνων», που προσπαθούσαν να μείνουν κοντά στο σκορ.

Μετά την ανάπαυλα, ο Αθηναϊκός μπήκε με το πόδι στο γκάζι. Η Χρίστοβα πρωταγωνίστησε στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, ευστοχώντας σε δύο διαδοχικά τρίποντα για το 32-48, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στις φιλοξενούμενες. Το μομέντουμ ήταν ξεκάθαρα υπέρ του Αθηναϊκού, ο οποίος έτρεξε επιμέρους σκορ 2-13 στην τρίτη περίοδο, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο 34-55.

Η αστοχία του Παναθηναϊκού ήταν... κυρίαρχη στο ματς με τον Αθηναϊκό να οδηγείται με χαρακτηριστική ευκολία προς τη νίκη κλείνοντας την τρίτη περίοδο στο +17 (44-61). Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι Σπανού και Μπράουν μείωσαν στους 7 για το 58-65 με το ματς να γίνεται ξανά ντέρμπι. Οι «πράσινες» το πάλεψαν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, όμως η ζημιά είχε γίνει...

Τα δεκάλεπτα: 14-21, 32-42, 44-61, 70-76

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ MIN PTS FT 2PT 3PT FG REB AST STL BLK TO PF EFF # Players M/A % M/A % M/A % M/A % O D T 2 Feyonda Fitzgerald * 36:06 17 1/1 100% 5/14 35.7% 2/7 28.6% 7/21 33.3% 0 3 3 4 2 0 1 3 11 8 Jaelyn Brown * 31:47 6 0/0 0% 3/7 42.9% 0/5 0% 3/12 25% 1 6 7 2 0 0 2 2 4 12 Samantha Galanopoulos * 18:13 2 0/0 0% 1/3 33.3% 0/3 0% 1/6 16.7% 0 3 3 2 0 0 1 3 1 15 Άρτεμις Σπανού * 34:51 20 3/3 100% 4/10 40% 3/7 42.9% 7/17 41.2% 4 4 8 4 1 0 1 2 22 17 Kristine Vitola 23:33 7 2/2 100% 1/3 33.3% 1/3 33.3% 2/6 33.3% 2 5 7 4 1 0 0 0 15 77 Sedona Prince * 22:25 9 3/3 100% 3/7 42.9% 0/0 0% 3/7 42.9% 4 7 11 1 0 1 1 3 17 TOTALS 200 70 13/16 81.2% 18/47 38.3% 7/32 21.9% 25/79 31.6% 11 29 40 18 4 1 7 18 69