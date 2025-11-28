Έπειτα το πέρας των έξι αγωνιστικών της φάσης των ομίλων του Eurocup Women, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Αθηναϊκός έμαθαν τις ομάδες που θα βρουν απέναντί τους στη φάση των «32» της διοργάνωσης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός έχει το πιο δύσκολο έργο, καθώς θα αναμετρηθεί με τον Ερυθρό Αστέρα. Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ, τερμάτισε δεύτερη στον όμιλό της με 10 βαθμούς και συνολικό απολογισμό 4 νίκες και 2 ήττες.

Πιο εύκολα θα είναι τα πράγματα για τον Ολυμπιακό, αφού θα αντιμετωπίσει την Ελιτζούρ Ράμλα από το Ισραήλ και τον Αθηναϊκό να αντιμετωπίζει την Χάιρις.

Οι αγώνες είναι προγραμματισμένοι για τις 11 και 18 Δεκεμβρίου αντίστοιχα, με τον Ολυμπιακό και τον Αθηναϊκό να δίνουν τα ματς της ρεβάνς εντός έδρας, ενώ ο Παναθηναϊκός θα παίξει εκτός με τον Ερυθρό Αστέρα.

