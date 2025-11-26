Στην 6η και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων της EuroLeague Women, η Φενέρμπαχτσε επιβεβαίωσε την απόλυτη κυριαρχία της, συντρίβοντας τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με το εμφατικό 47-99.

Η ήττα αφήνει τις «ερυθρόλευκες» στο 1-5, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό τους από τη συνέχεια της διοργάνωσης, ενώ η τουρκική ομάδα ολοκλήρωσε τον όμιλο αήττητη, με 6 νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Για τη Φενέρμπαχτσε, ξεχώρισαν η Μέσεμαν με 19 πόντους και η ΜακΜπράιντ με 18, ενώ σημαντική συνεισφορά είχαν επίσης η Ουζούν με 12 και η Ρούπερτ με 14 πόντους. Από πλευράς Ολυμπιακού, η Χριστινάκη σημείωσε 9 πόντους, η Ράμπερ 8, και οι Τζόνσον και Ράμπερ πρόσθεσαν από 6 πόντους η καθεμία.

Τα δεκάλεπτα: 8-31, 26-49, 39-79,47-99