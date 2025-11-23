GWomen
Αθηναϊκός
23/11/2025
ΜΠΑΣΚΕΤ

Α1 Γυναικών: Πέρασε με άνεση από τα Ιωάννινα ο Αθηναϊκός

Newsroom

Ένα εύκολο απόγευμα είχε ο Αθηναϊκός, που επικράτησε του ΠΑΣ στα Ιωάννινα με 84-43 και πάτησε κορυφή με έξι νίκες.

Εύκολο απόγευμα στα Ιωάννινα είχε ο Αθηναϊκός, που πέρασε με το ευρύ 43-84 από την Ήπειρο και σημείωσε την έκτη νίκη του στο πρωτάθλημα.

Πρωταγωνίστρια για τον Αθηναϊκό η Τσινέκε με 10 πόντους, σε ένα απόγευμα που μοιράστηκε ο χρόνος συμμετοχής.

Η 7η αγωνιστική

  • Παναθλητικός – Παναθηναϊκός 68-87
  • Ολυμπιακός – Νέα Ιωνία 97-80
  • Πρωτέας Βούλας – Πανσερραϊκός 70-66
  • Ανόρθωσις Βόλου – ΠΑΟΚ 76-78
  • ΠΑΣ Γιάννινα – Αθηναϊκός 43-84

Η Κατάταξη

  1. Παναθηναϊκός 6-0
  2. Αθηναϊκός 6-1
  3. Ολυμπιακός 5-1
  4. Πανσερραϊκός 4-3
  5. Νέα Ιωνία 3-3
  6. Πρωτέας Βούλας 3-4
  7. ΠΑΣ Γιάννινα 3-4
  8. ΠΑΟΚ 2-4
  9. Παναθλητικός 2-4
  10. Αμύντας 1-5
  11. Ανόρθωση Βόλου 0-6

Τα φύλλα αγώνα

Ανόρθωση Βόλου – ΠΑΟΚ 76-78
Διαιτητές: Ευφραιμίδης-Αγραφιώτης Β.-Τοπαλίδης
Δεκάλεπτα: 21-25, 46-36, 76-78
Ανόρθωση Βόλου (Στρατίκης): Μίνγκο 15(1), Σουλτάνη 2, Κοτζαϊτση, Σιουμουρέκη 5(1), Σαμαντά, Κουτσουνούρη 19(2), Σμιθ 13(1), Ταντουρόφσκα 3(1), Μπατλ 19.
ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Κυπριανού 5(1), Γουίλιαμς 18(2), Ράπτη, Γιαννούδη, Ράτζα, Μάρμπεϊ 20(4), Παπαϊωάννου, Γκρέισον 22, Ζορμπαλά 5(1).

Πρωτέας Βούλας – Πανσερραϊκός 70-66 (παρ.)
Διαιτητές: Κάρδαρης-Ρώτας-Λελεδάκη
Δεκάλεπτα: 14-14, 24-22, 40-40, 56-56 (κ.δ.), 70-66 (παρ.)
Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 4(1), Ανδρικοπούλου 4, Σακελλαρίου 2, Μπόικο 8(1), Γιένσεν 25(6), Τουμπανιάρη, Μάλι 19(2), Κόρνγουελ 8.
Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Μπέκι 18(2), Αλεξιά 2, Δούρβα 6(2), Μπαξεβάνου, Τσινασλανίδου, Πιπλς 4, Κουβόρντε 3(1), Μουρ 19(1), Ρόνσιεκ 14(3), Γιαπιτζόγλου.

ΠΑΣ Γιάννινα – Αθηναϊκός Qualco 43-84
Διαιτητές: Ασημακάκη-Λιότσιος-Κωνσταντινέλης
Δεκάλεπτα: 13-24, 24-40, 39-63, 43-84
ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπάγκλερ 3, Μούγιοβιτς 7(1), Σαρηγιαννίδου 15(3), Μαρίνη 4, Τριανταφύλλου, Καμπερίδου, Ξανθοπούλου 1, Μορχάουζ 2, Μιχαηλίδου 2, Σίγκλετον 9.
Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Ράτζα 6(2), Κις 7, Τσινέκε 10(1), Χαιριστανίδου 6, Σταμάτη 6(2), Παυλοπούλου 8(2), Λούκα 6, Αναστασοπούλου 3(1), Μπερτς 6, Πρινς 6, Παρκς 12(2), Χρίστοβα 8(2).

