Εύκολο απόγευμα στα Ιωάννινα είχε ο Αθηναϊκός, που πέρασε με το ευρύ 43-84 από την Ήπειρο και σημείωσε την έκτη νίκη του στο πρωτάθλημα.
Πρωταγωνίστρια για τον Αθηναϊκό η Τσινέκε με 10 πόντους, σε ένα απόγευμα που μοιράστηκε ο χρόνος συμμετοχής.
Η 7η αγωνιστική
- Παναθλητικός – Παναθηναϊκός 68-87
- Ολυμπιακός – Νέα Ιωνία 97-80
- Πρωτέας Βούλας – Πανσερραϊκός 70-66
- Ανόρθωσις Βόλου – ΠΑΟΚ 76-78
- ΠΑΣ Γιάννινα – Αθηναϊκός 43-84
Η Κατάταξη
- Παναθηναϊκός 6-0
- Αθηναϊκός 6-1
- Ολυμπιακός 5-1
- Πανσερραϊκός 4-3
- Νέα Ιωνία 3-3
- Πρωτέας Βούλας 3-4
- ΠΑΣ Γιάννινα 3-4
- ΠΑΟΚ 2-4
- Παναθλητικός 2-4
- Αμύντας 1-5
- Ανόρθωση Βόλου 0-6
Τα φύλλα αγώνα
Ανόρθωση Βόλου – ΠΑΟΚ 76-78
Διαιτητές: Ευφραιμίδης-Αγραφιώτης Β.-Τοπαλίδης
Δεκάλεπτα: 21-25, 46-36, 76-78
Ανόρθωση Βόλου (Στρατίκης): Μίνγκο 15(1), Σουλτάνη 2, Κοτζαϊτση, Σιουμουρέκη 5(1), Σαμαντά, Κουτσουνούρη 19(2), Σμιθ 13(1), Ταντουρόφσκα 3(1), Μπατλ 19.
ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Κυπριανού 5(1), Γουίλιαμς 18(2), Ράπτη, Γιαννούδη, Ράτζα, Μάρμπεϊ 20(4), Παπαϊωάννου, Γκρέισον 22, Ζορμπαλά 5(1).
Πρωτέας Βούλας – Πανσερραϊκός 70-66 (παρ.)
Διαιτητές: Κάρδαρης-Ρώτας-Λελεδάκη
Δεκάλεπτα: 14-14, 24-22, 40-40, 56-56 (κ.δ.), 70-66 (παρ.)
Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 4(1), Ανδρικοπούλου 4, Σακελλαρίου 2, Μπόικο 8(1), Γιένσεν 25(6), Τουμπανιάρη, Μάλι 19(2), Κόρνγουελ 8.
Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Μπέκι 18(2), Αλεξιά 2, Δούρβα 6(2), Μπαξεβάνου, Τσινασλανίδου, Πιπλς 4, Κουβόρντε 3(1), Μουρ 19(1), Ρόνσιεκ 14(3), Γιαπιτζόγλου.
ΠΑΣ Γιάννινα – Αθηναϊκός Qualco 43-84
Διαιτητές: Ασημακάκη-Λιότσιος-Κωνσταντινέλης
Δεκάλεπτα: 13-24, 24-40, 39-63, 43-84
ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπάγκλερ 3, Μούγιοβιτς 7(1), Σαρηγιαννίδου 15(3), Μαρίνη 4, Τριανταφύλλου, Καμπερίδου, Ξανθοπούλου 1, Μορχάουζ 2, Μιχαηλίδου 2, Σίγκλετον 9.
Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Ράτζα 6(2), Κις 7, Τσινέκε 10(1), Χαιριστανίδου 6, Σταμάτη 6(2), Παυλοπούλου 8(2), Λούκα 6, Αναστασοπούλου 3(1), Μπερτς 6, Πρινς 6, Παρκς 12(2), Χρίστοβα 8(2).