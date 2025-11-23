Εύκολο απόγευμα στα Ιωάννινα είχε ο Αθηναϊκός, που πέρασε με το ευρύ 43-84 από την Ήπειρο και σημείωσε την έκτη νίκη του στο πρωτάθλημα.

Πρωταγωνίστρια για τον Αθηναϊκό η Τσινέκε με 10 πόντους, σε ένα απόγευμα που μοιράστηκε ο χρόνος συμμετοχής.

Η 7η αγωνιστική

Παναθλητικός – Παναθηναϊκός 68-87

Ολυμπιακός – Νέα Ιωνία 97-80

Πρωτέας Βούλας – Πανσερραϊκός 70-66

Ανόρθωσις Βόλου – ΠΑΟΚ 76-78

ΠΑΣ Γιάννινα – Αθηναϊκός 43-84

Η Κατάταξη

Παναθηναϊκός 6-0 Αθηναϊκός 6-1 Ολυμπιακός 5-1 Πανσερραϊκός 4-3 Νέα Ιωνία 3-3 Πρωτέας Βούλας 3-4 ΠΑΣ Γιάννινα 3-4 ΠΑΟΚ 2-4 Παναθλητικός 2-4 Αμύντας 1-5 Ανόρθωση Βόλου 0-6

Τα φύλλα αγώνα

Ανόρθωση Βόλου – ΠΑΟΚ 76-78

Διαιτητές: Ευφραιμίδης-Αγραφιώτης Β.-Τοπαλίδης

Δεκάλεπτα: 21-25, 46-36, 76-78

Ανόρθωση Βόλου (Στρατίκης): Μίνγκο 15(1), Σουλτάνη 2, Κοτζαϊτση, Σιουμουρέκη 5(1), Σαμαντά, Κουτσουνούρη 19(2), Σμιθ 13(1), Ταντουρόφσκα 3(1), Μπατλ 19.

ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Κυπριανού 5(1), Γουίλιαμς 18(2), Ράπτη, Γιαννούδη, Ράτζα, Μάρμπεϊ 20(4), Παπαϊωάννου, Γκρέισον 22, Ζορμπαλά 5(1).

Πρωτέας Βούλας – Πανσερραϊκός 70-66 (παρ.)

Διαιτητές: Κάρδαρης-Ρώτας-Λελεδάκη

Δεκάλεπτα: 14-14, 24-22, 40-40, 56-56 (κ.δ.), 70-66 (παρ.)

Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 4(1), Ανδρικοπούλου 4, Σακελλαρίου 2, Μπόικο 8(1), Γιένσεν 25(6), Τουμπανιάρη, Μάλι 19(2), Κόρνγουελ 8.

Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Μπέκι 18(2), Αλεξιά 2, Δούρβα 6(2), Μπαξεβάνου, Τσινασλανίδου, Πιπλς 4, Κουβόρντε 3(1), Μουρ 19(1), Ρόνσιεκ 14(3), Γιαπιτζόγλου.

ΠΑΣ Γιάννινα – Αθηναϊκός Qualco 43-84

Διαιτητές: Ασημακάκη-Λιότσιος-Κωνσταντινέλης

Δεκάλεπτα: 13-24, 24-40, 39-63, 43-84

ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπάγκλερ 3, Μούγιοβιτς 7(1), Σαρηγιαννίδου 15(3), Μαρίνη 4, Τριανταφύλλου, Καμπερίδου, Ξανθοπούλου 1, Μορχάουζ 2, Μιχαηλίδου 2, Σίγκλετον 9.

Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Ράτζα 6(2), Κις 7, Τσινέκε 10(1), Χαιριστανίδου 6, Σταμάτη 6(2), Παυλοπούλου 8(2), Λούκα 6, Αναστασοπούλου 3(1), Μπερτς 6, Πρινς 6, Παρκς 12(2), Χρίστοβα 8(2).