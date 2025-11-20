Σελέν Ερντέμ στο ΣΠΛΙΤ powered by bwin: «Είμαι γυναίκα και πρέπει να φροντίζω τον εαυτό μου, δείχνω σεβασμό στους ανθρώπους που έρχονται εδώ»

Στο νέο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, ο Γιάννης Σταυρουλάκης συζητά με τη Σελέν Ερντέμ στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» παρουσιάζοντας το σκεπτικό της και την στάση ζωής της επιλέγοντας τα ψηλά της τακούνια.

Η Τουρκάλα προπονήτρια που βρίσκεται στον πάγκο του Παναθηναϊκού μιλάει για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα της, αλλά και για τις στιγμές που η κουβέντα περιστρέφεται γύρω από την εικόνα και όχι τη δουλειά της.

Σας έχουν αντιμετωπίσει ποτέ με προκατάληψη;

«Σε όλη μου τη ζωή έχω αντιμετωπιστεί με προκαταλήψεις και τις έχω βιώσει επειδή είμαι γυναίκα. Πάντα υπήρχε αυτο το "Δεν μπορεί να το κάνει, είναι γυναίκα" ή "Αυτό δεν είναι για κυρίες". Πέρασα πολλές δυσκολίες εξαιτίας αυτού. Όμως κάθε φορά που έπεφτα σε έναν τοίχο επέστρεφα πιο δυνατή. Δεν εγκατέλειψα ποτέ τη μάχη, δεν έκανα ποτέ πίσω. Αν μιλήσω για προκατάληψη, θα αναφέρω μόνο αυτή γιατί δεν έχω αντιμετωπίσει καμία άλλη μορφή. Η μόνη προκατάληωη ήταν πάντα αυτή: το κατά πόσο μια γυναίκα μπορεί να τα καταφέρει. Και κάθε φορά με τη δουλειά μου και την πίστη μου αποδεικνύω πως μια γυναίκα, μπορεί όχι απλώς να τα καταφέρει, αλλά να ξεχωρίσει».

Σας ενοχλεί που μερικές φορές η συζήτηση αφορά στην εικόνα σας κι όχι στη δουλειά σας, ειδικότερα το πρώτο διάστημα που ήρθατε στην Ελλάδα;

«Φυσικά, δεν με ενοχλεί. Είμαι γυναίκα και πρέπει να φροντίζω τον εαυτό μου, και πράγματι το κάνω. Ευτυχώς, μπορώ να γίνω παράδειγμα και για άλλες γυναίκες, ανεξαρτήτως αθλήματος. Είμαι προπονήτρια μπάσκετ, αλλά αν μπορώ να αποτελέσω παράδειγμα και στο βόλεϊ, στο χάντμπολ ή στο ποδόσφαιρο, θεωρώ ότι η εξωτερική εμφάνιση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.

Δεν το βλέπω ως μειονέκτημα· αντίθετα, είναι ένα σοβαρό και όμορφο πλεονέκτημα. Δείχνω σεβασμό στους ανθρώπους που έρχονται εδώ. Δεν θέλω ποτέ να με δουν ατημέλητη ή χωρίς φροντίδα, γιατί πραγματικά τους εκτιμώ. Έρχονται, αντί να είναι την Κυριακή στο σπίτι με τα παιδιά τους, έρχονται στο γήπεδο, κάνουν το ταξίδι, ξοδεύουν χρήματα για να δουν τον αγώνα μας, και το ίδιο ισχύει και για τους τηλεθεατές.

Είμαι γυναίκα και εκπροσωπώ τη θηλυκότητά μου. Φυσικά, ντύνομαι, φροντίζω να είμαι κομψή. Το στιλ μου περιλαμβάνει πάντοτε ψηλά τακούνια, δεν έχω αλλάξει ποτέ τα τελευταία 25 χρόνια και δεν πρόκειται να αλλάξω. Αυτό το στιλ αντικατοπτρίζει ποια είμαι και με κάνει χαρούμενη όταν βλέπω ανθρώπους να εμπνέονται από αυτό.

Το να φροντίζει μια γυναίκα τον εαυτό της και να είναι περιποιημένη πρέπει να θεωρείται φυσικό. Ισχύει για τις αθλήτριες και για εμάς τις προπονήτριες. Γι’ αυτό δεν βλέπω τίποτα αρνητικό σε αυτό».

Και το τακούνι στον πάγκο είναι θέμα αυτοπεποίθησης ή στάση ζωής;

«Λοιπόν, να σας πω, στον τρόπο ζωής μου και στην προσωπική μου ζωή δίνω μεγάλη σημασία σε αυτά που φοράω, και φυσικά προτιμώ ψηλά τακούνια. Σε επίσημες προσκλήσεις ή άλλες περιστάσεις, επιλέγω ένα στιλ που αντικατοπτρίζει και τον δυναμικό χαρακτήρα μου, και νομίζω ότι το πετυχαίνω, κάτι που με ικανοποιεί πολύ.

Κάποιοι με ρωτούν αν δεν είναι δύσκολο, όταν τρέχω ή κινούμαι, και τους απαντώ ότι στην πραγματικότητα κινούμαι ακριβώς όπως με τα αθλητικά μου παπούτσια. Εξάλλου, φορώ ψηλά τακούνια εδώ και 25 χρόνια, οπότε έχω αποκτήσει μεγάλη εμπειρία σε αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενη. Αυτό το στιλ μου αρέσει, μου ταιριάζει, και γι’ αυτό δεν πρόκειται να το αλλάξω».