Μαριέλλα Φασούλα
12/11/2025
ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Κροατία 73-76: Πάλεψε, αλλά δεν τα κατάφερε η Εθνική

Ευτυχία Οικονομίδου

Η Εθνική Γυναικών πάλεψε με όλες τις δυνάμεις απέναντι στην Κροατία, αλλά δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε με 73-76 στο πρώτο προκριματικό ματς για το EuroBasket 2027.

Η Εθνική Γυναικών έδωσε την πρώτη της «μάχη» για τα προκριματικά του EuroBasket Γυναικών 2027 απέναντι στην Κροατία, όμως δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε με 73-76 στην αναμέτρηση που διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο Λευκόβρυσης «Β. Φλέγκας».

Παρά το γεγονός ότι οι «γαλανόλευκες» ακόμα και με δυσκολία είχαν το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο, η Κροατία με ένα ξέσπασμα με βασική πρωταγωνίστρια την Έρτζαβεκ ανέτρεψε την εικονα του ματς και πέρασε μπροστά με διψήφια διαφορά (50-64). Ωστόσο, η Ελλάδα είχε ακόμα καύσιμα και με ένα 15-4 επιμέρους σκορ ροκάνισε τη διαφορά στο τρίποντο κατά τη διάρκεια του τελευταίου δεκαλέπτου (65-68).

Oι φιλοξενούμενες διατήρησαν το προβάδισμά τους παρά τις προσπάθειες της Εθνικής να φέρει τούμπα το ματς.

Η Μαριέλλα Φασούλα έδειξε την κλάση της σε αρκετές στιγμές σκοράροντας 19 πόντους μαζί με 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Η Άρτεμις Σπανού την ακολούθησε με 17 πόντους και 6 ριμπάουντ μαζί με 3 ασίστ και η Ελεάννα Χριστινάκη με 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Η συνέχεια θα δοθεί εκτός έδρας απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία (15/11) και την Δανία (18/11).

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 40-36, 50-64, 73-76

GreeceFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
3Ioanna Krimili03:5200/10%0/00%0/10%0/00%-111-----31
5Eleni Bosgana02:2300/10%0/00%0/10%0/00%----2----2-1
8Pinelopi Pavlopoulou *17:5431/1100%0/00%1/1100%0/00%---34----16
10Elena Tsineke25:1562/728.57%2/540%0/20%2/450%1127-13-310
13Vasiliki Louka10:4552/540%1/333.33%1/250%0/00%-11-2---33
15Artemis Spanou *33:19175/955.56%4/580%1/425%6/6100%-663441--519
18Ioanna Chatzileonti06:4142/366.67%2/2100%0/10%0/00%-1112---25
20Eleanna Christinaki *36:51145/1145.45%3/560%2/633.33%2/2100%14551-1-219
25Robyn Parks *33:4551/714.29%0/50%1/250%2/2100%1671111--87
34Antigoni Chairistanidou00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
44Mariella Fasoula *29:15197/1546.67%7/1450%0/10%5/771.43%2354352--615
77Zafeirenia Karlafti00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
Team/Coaches134-----
TOTAL2007325/6041.67%19/3948.72%6/2128.57%17/2180.95%626322519118-

CroatiaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Mihaela Lazic17:4272/825%1/250%1/616.7%2/2100%-11--1---71
1Nika Muhl27:48217/1353.8%3/837.5%4/580%3/475%1127131-121
4Ivana Ujevic02:0300/00%0/00%0/00%0/00%----------
5Ana-Marija Begic *27:47105/955.6%5/862.5%0/10%0/00%27913131319
6Karla Erjavec *28:5894/1330.8%3/742.9%1/616.7%0/00%156221--97
7Andela Strize00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
10Matea Tadic *12:5220/00%0/00%0/00%2/2100%---343---2
11Andrijana Cvitkovic *21:0131/425%1/250%0/20%1/250%13415----24
13Shavonte Zellous *36:51114/944.4%3/650%1/333.3%2/450%110111131--14
14Mia Vuksic06:5431/520%0/00%1/520%0/00%2-2-1-1-12
17Patricia Bura00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
11Ana Vojtulek18:04104/666.7%2/366.7%2/366.7%0/00%112-31-21011
Team/Coaches437-2
TOTAL2007628/6741.8%18/3650%10/3132.3%10/1471.4%13314415201563-

