Η Εθνική Γυναικών έδωσε την πρώτη της «μάχη» για τα προκριματικά του EuroBasket Γυναικών 2027 απέναντι στην Κροατία, όμως δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε με 73-76 στην αναμέτρηση που διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο Λευκόβρυσης «Β. Φλέγκας».
Παρά το γεγονός ότι οι «γαλανόλευκες» ακόμα και με δυσκολία είχαν το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο, η Κροατία με ένα ξέσπασμα με βασική πρωταγωνίστρια την Έρτζαβεκ ανέτρεψε την εικονα του ματς και πέρασε μπροστά με διψήφια διαφορά (50-64). Ωστόσο, η Ελλάδα είχε ακόμα καύσιμα και με ένα 15-4 επιμέρους σκορ ροκάνισε τη διαφορά στο τρίποντο κατά τη διάρκεια του τελευταίου δεκαλέπτου (65-68).
Oι φιλοξενούμενες διατήρησαν το προβάδισμά τους παρά τις προσπάθειες της Εθνικής να φέρει τούμπα το ματς.
Η Μαριέλλα Φασούλα έδειξε την κλάση της σε αρκετές στιγμές σκοράροντας 19 πόντους μαζί με 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Η Άρτεμις Σπανού την ακολούθησε με 17 πόντους και 6 ριμπάουντ μαζί με 3 ασίστ και η Ελεάννα Χριστινάκη με 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Η συνέχεια θα δοθεί εκτός έδρας απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία (15/11) και την Δανία (18/11).
Τα δεκάλεπτα: 21-17, 40-36, 50-64, 73-76
|Greece
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|3
|Ioanna Krimili
|03:52
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|-3
|1
|5
|Eleni Bosgana
|02:23
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-2
|-1
|8
|Pinelopi Pavlopoulou *
|17:54
|3
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|3
|4
|-
|-
|-
|-1
|6
|10
|Elena Tsineke
|25:15
|6
|2/7
|28.57%
|2/5
|40%
|0/2
|0%
|2/4
|50%
|1
|1
|2
|7
|-
|1
|3
|-
|3
|10
|13
|Vasiliki Louka
|10:45
|5
|2/5
|40%
|1/3
|33.33%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|-
|2
|-
|-
|-
|3
|3
|15
|Artemis Spanou *
|33:19
|17
|5/9
|55.56%
|4/5
|80%
|1/4
|25%
|6/6
|100%
|-
|6
|6
|3
|4
|4
|1
|-
|-5
|19
|18
|Ioanna Chatzileonti
|06:41
|4
|2/3
|66.67%
|2/2
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|1
|2
|-
|-
|-
|2
|5
|20
|Eleanna Christinaki *
|36:51
|14
|5/11
|45.45%
|3/5
|60%
|2/6
|33.33%
|2/2
|100%
|1
|4
|5
|5
|1
|-
|1
|-
|2
|19
|25
|Robyn Parks *
|33:45
|5
|1/7
|14.29%
|0/5
|0%
|1/2
|50%
|2/2
|100%
|1
|6
|7
|1
|1
|1
|1
|-
|-8
|7
|34
|Antigoni Chairistanidou
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|44
|Mariella Fasoula *
|29:15
|19
|7/15
|46.67%
|7/14
|50%
|0/1
|0%
|5/7
|71.43%
|2
|3
|5
|4
|3
|5
|2
|-
|-6
|15
|77
|Zafeirenia Karlafti
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Team/Coaches
|1
|3
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|TOTAL
|200
|73
|25/60
|41.67%
|19/39
|48.72%
|6/21
|28.57%
|17/21
|80.95%
|6
|26
|32
|25
|19
|11
|8
|-
|Croatia
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Mihaela Lazic
|17:42
|7
|2/8
|25%
|1/2
|50%
|1/6
|16.7%
|2/2
|100%
|-
|1
|1
|-
|-
|1
|-
|-
|-7
|1
|1
|Nika Muhl
|27:48
|21
|7/13
|53.8%
|3/8
|37.5%
|4/5
|80%
|3/4
|75%
|1
|1
|2
|7
|1
|3
|1
|-
|1
|21
|4
|Ivana Ujevic
|02:03
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Ana-Marija Begic *
|27:47
|10
|5/9
|55.6%
|5/8
|62.5%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2
|7
|9
|1
|3
|1
|3
|1
|3
|19
|6
|Karla Erjavec *
|28:58
|9
|4/13
|30.8%
|3/7
|42.9%
|1/6
|16.7%
|0/0
|0%
|1
|5
|6
|2
|2
|1
|-
|-
|9
|7
|7
|Andela Strize
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Matea Tadic *
|12:52
|2
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|-
|-
|-
|3
|4
|3
|-
|-
|-
|2
|11
|Andrijana Cvitkovic *
|21:01
|3
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|1
|3
|4
|1
|5
|-
|-
|-
|-2
|4
|13
|Shavonte Zellous *
|36:51
|11
|4/9
|44.4%
|3/6
|50%
|1/3
|33.3%
|2/4
|50%
|1
|10
|11
|1
|1
|3
|1
|-
|-
|14
|14
|Mia Vuksic
|06:54
|3
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|2
|-
|2
|-
|1
|-
|1
|-
|1
|2
|17
|Patricia Bura
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Ana Vojtulek
|18:04
|10
|4/6
|66.7%
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|-
|3
|1
|-
|2
|10
|11
|Team/Coaches
|4
|3
|7
|-
|2
|TOTAL
|200
|76
|28/67
|41.8%
|18/36
|50%
|10/31
|32.3%
|10/14
|71.4%
|13
|31
|44
|15
|20
|15
|6
|3
|-