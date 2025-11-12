Η Εθνική Γυναικών έδωσε την πρώτη της «μάχη» για τα προκριματικά του EuroBasket Γυναικών 2027 απέναντι στην Κροατία, όμως δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε με 73-76 στην αναμέτρηση που διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο Λευκόβρυσης «Β. Φλέγκας».

Παρά το γεγονός ότι οι «γαλανόλευκες» ακόμα και με δυσκολία είχαν το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο, η Κροατία με ένα ξέσπασμα με βασική πρωταγωνίστρια την Έρτζαβεκ ανέτρεψε την εικονα του ματς και πέρασε μπροστά με διψήφια διαφορά (50-64). Ωστόσο, η Ελλάδα είχε ακόμα καύσιμα και με ένα 15-4 επιμέρους σκορ ροκάνισε τη διαφορά στο τρίποντο κατά τη διάρκεια του τελευταίου δεκαλέπτου (65-68).

Oι φιλοξενούμενες διατήρησαν το προβάδισμά τους παρά τις προσπάθειες της Εθνικής να φέρει τούμπα το ματς.

Η Μαριέλλα Φασούλα έδειξε την κλάση της σε αρκετές στιγμές σκοράροντας 19 πόντους μαζί με 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Η Άρτεμις Σπανού την ακολούθησε με 17 πόντους και 6 ριμπάουντ μαζί με 3 ασίστ και η Ελεάννα Χριστινάκη με 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Η συνέχεια θα δοθεί εκτός έδρας απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία (15/11) και την Δανία (18/11).

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 40-36, 50-64, 73-76

Greece FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 3 Ioanna Krimili 03:52 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% - 1 1 1 - - - - -3 1 5 Eleni Bosgana 02:23 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% - - - - 2 - - - -2 -1 8 Pinelopi Pavlopoulou * 17:54 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% - - - 3 4 - - - -1 6 10 Elena Tsineke 25:15 6 2/7 28.57% 2/5 40% 0/2 0% 2/4 50% 1 1 2 7 - 1 3 - 3 10 13 Vasiliki Louka 10:45 5 2/5 40% 1/3 33.33% 1/2 50% 0/0 0% - 1 1 - 2 - - - 3 3 15 Artemis Spanou * 33:19 17 5/9 55.56% 4/5 80% 1/4 25% 6/6 100% - 6 6 3 4 4 1 - -5 19 18 Ioanna Chatzileonti 06:41 4 2/3 66.67% 2/2 100% 0/1 0% 0/0 0% - 1 1 1 2 - - - 2 5 20 Eleanna Christinaki * 36:51 14 5/11 45.45% 3/5 60% 2/6 33.33% 2/2 100% 1 4 5 5 1 - 1 - 2 19 25 Robyn Parks * 33:45 5 1/7 14.29% 0/5 0% 1/2 50% 2/2 100% 1 6 7 1 1 1 1 - -8 7 34 Antigoni Chairistanidou 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - - - 44 Mariella Fasoula * 29:15 19 7/15 46.67% 7/14 50% 0/1 0% 5/7 71.43% 2 3 5 4 3 5 2 - -6 15 77 Zafeirenia Karlafti 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - - - Team/Coaches 1 3 4 - - - - - TOTAL 200 73 25/60 41.67% 19/39 48.72% 6/21 28.57% 17/21 80.95% 6 26 32 25 19 11 8 -