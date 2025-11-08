GWomen
Αθηναϊκός
08/11/2025
ΜΠΑΣΚΕΤ

Α1 Γυναικών: Συνεχίζει στις νίκες ο Αθηναϊκός κόντρα στον Παναθλητικό

Newsroom

Ο Αθηναϊκός επικράτησε με άνεση του Παναθλητικού με 80-46 για να μείνει πρώτος στη βαθμολογογία.

Ο Αθηναϊκός επικράτησε του Παναθλητικού με 80-46 και παραμένει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Αυτή ήταν η έβδομη συνεχόμενη νίκη για τις γηπεδούχες σε Ελλάδα και Ευρώπη που συνεχίζουν τις εξαιρετικές εμφανίσεις. Ως συνήθως ξεχώρισε η Παρκς με 20 πόντους, με την Ράτζα να ακολουθεί με 16, ενώ και οι Τσινέκε και Κις είχαν θετική παρουσία με 11 και 10 πόντους αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 42-25, 62-38, 80-46

Αθηναϊκός (Καλτσίδου): Ράτζα 16(3), Κις 10, Τσινέκε 11(1), Χαιριστανίδου 2, Σταμάτη 7(1), Γουίντερμπερν 1, Λούκα 3, Σβεντοράιτε, Μπερτς 6, Παρκς 20(2).

Παναθλητικός (Νανάκος): Ράνσομ 5(1), Μάντζου 18(3), Κοφινά, Βίγκα, Γεροστεργίου, Βασιλείου 2, Αλεξανδρή 2, Ανταμς 11, Γκέλντοφ, Σύρπα 2, Μόρις 6.

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]