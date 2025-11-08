Ο Αθηναϊκός επικράτησε του Παναθλητικού με 80-46 και παραμένει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Αυτή ήταν η έβδομη συνεχόμενη νίκη για τις γηπεδούχες σε Ελλάδα και Ευρώπη που συνεχίζουν τις εξαιρετικές εμφανίσεις. Ως συνήθως ξεχώρισε η Παρκς με 20 πόντους, με την Ράτζα να ακολουθεί με 16, ενώ και οι Τσινέκε και Κις είχαν θετική παρουσία με 11 και 10 πόντους αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 42-25, 62-38, 80-46

Αθηναϊκός (Καλτσίδου): Ράτζα 16(3), Κις 10, Τσινέκε 11(1), Χαιριστανίδου 2, Σταμάτη 7(1), Γουίντερμπερν 1, Λούκα 3, Σβεντοράιτε, Μπερτς 6, Παρκς 20(2).

Παναθλητικός (Νανάκος): Ράνσομ 5(1), Μάντζου 18(3), Κοφινά, Βίγκα, Γεροστεργίου, Βασιλείου 2, Αλεξανδρή 2, Ανταμς 11, Γκέλντοφ, Σύρπα 2, Μόρις 6.