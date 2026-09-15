Την Άννα Κωνσταντινίδου ετοιμάζεται να εντάξει στο δυναμικό της η ΑΕΚ, με την 17χρονη επιθετικό να έχει συμφωνήσει με την Ένωση για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η Κωνσταντινίδου αγωνίζεται ως σέντερ φορ και αποτελεί μία από τις νεαρές παίκτριες που έχουν ξεχωρίσει. Έχει φορέσει τη φανέλα της Εθνικής, ενώ την περασμένη χρονιά στάθηκε άτυχη, καθώς τραυματίστηκε σε αγώνα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Η συμφωνία με την ΑΕΚ έχει ουσιαστικά κλείσει και πλέον μένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες. Η νεαρή φορ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, όπου διευθετεί κάποιες εκκρεμότητες, και στη συνέχεια αναμένεται να ταξιδέψει στην Αθήνα.