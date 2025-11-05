Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε τη Νεπτούνας για την 5η αγωνιστική του EuroCup Women προερχόμενος από τα σπουδαία «διπλά» επί της Αβενίδα στην Ευρώπη και επί του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ για το πρωτάθλημα.

Οι «πράσινες» πέτυχαν μία σπουδαία ανατροπή και επικράτησαν με 94-87 έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Κορυφαίες ήταν η Φεγιόντα Φιτζέραλντ με 29 πόντους, 5 ριμπάουτ και6 ασίστ, μαζί με την Ιωάννα Χατζηλεοντή με double double 29 πόντων και 11 ριμπάουντ.

Οι φιλοξενούμενες ξεκίνησαν με το πόδι πατημένο στο γκάζι και με ένα 0-11 σερί χτίζοντας ένα προβάδισμα ασφαλείας για το 5-14 κι έφτασαν στη διψήφια διαφορά εύκολα με το 13-23, όσο η Φιτζέραλντ προσπάθούσε να... ροκανίσει το προβάδισμα με τα συνεχόμενα καλάθια της (20-29).

Οι Χατζηλεοντή και Φιτζέραλντ μείωναν για τις «πράσινες» (27-32) και με ένα αναπάντητο σερί 8 πόντων έφτασαν μία ανάσα από την ισοφάριση (35-36). Στη συνέχεοα η Βιτόλα με την Βιτζέραλντ ανέτρεψαν το σκορ κι έβαλαν τον Παναθηναϊκό σε θέση οδηγού για το 45-42 του ημιχρόνου. Μετά την ανάπαυλα, το παιχνίδι ήταν «αίμα κι άμμος» με τη Νεπτούνας να βγάζει και πάλι αντίδραση για να ανακτήσει το προβάδισμα (51-56). Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ και με συνεχόμενα καλάθια με την Χατζηλεοντή πρωταγωνίστρια έφερε και πάλι την ισορροπία, όσο οι εύστοχες βολές της Κριμίλη έδωσαν ανάσα προβαδίσματος (66-64).

Η τελευταία περίοδος είχε ξεκάθαρα «πράσινη» υπογραφή με τον Παναθηναϊκό να φτάνει τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (78-68) στο 33'. Από το 82-70, το επιμέρους σκορ έγινε 2-13 και η Νεπτούνας πλησίασε στον πόντο (84-83) σχεδόν τρία λεπτά πριν το φινάλε της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 20-29, 45-42, 66-64, 94-87