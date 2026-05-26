Γιάννης Χαραλαμπίδης στο GWomen: «Θέλουμε ο Παναθηναϊκός να κατακτήσει κάποιο τίτλο»

Ο Γιάννης Χαραλαμπίδης ανέλαβε τον Παναθηναϊκό σε μια κρίσιμη καμπή τη σεζόν. Η ομάδα δεν είχε καταφέρει να είναι όσο ανταγωνιστική ήταν την προηγούμενη σεζόν. Ωστόσο κατάφερε να αναμορφωθεί και να δημιουργήσει τις βάσεις για τη νέα σεζόν. Μια χρονιά που όπως αναφέρει ο τεχνικός του Τριφυλλιου στο GWomen ευελπιστεί να καταφέρει να πάρει το πρώτο της τρόπαιο!

Αρχικά, κάποια σχόλια για το φετινό πρωτάθλημα. Μια χρονιά που ο Παναθηναϊκός δεν έδειξε το ίδιο ανταγωνιστικό πρόσωπο σε σχέση με την προηγούμενη. Εσείς αναλάβατε περίπου στα μισά της σεζόν.

«Φάνηκε από την αρχή της σεζόν ότι η ομάδα δεν ήταν σωστά στημένοι και ανταγωνιστικοί. Σε πολλούς τομείς είχε μείνει κάπως πίσω. Εγώ ανέλαβα τον Ιανουάριο και θέλαμε να βελτιώσουμε ότι μπορούσαμε. Νομίζω το πετύχαμε. Θέλαμε να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα από πολύ νωρίς και να σχεδιάσουμε τα πράγματα για τη νέα χρονιά. Θέλουμε τη νέα σεζόν να είμαστε ανταγωνιστικοί και να κατακτήσουμε κάποιο τίτλο».

Στόχος είναι είτε το πρωτάθλημα είτε το Κύπελλο, δεδομένου ότι από την ίδρυση του τμήματος η ομάδα δεν έχει καταφέρει να κερδίσει κάποιο τρόπαιο;

«Ακριβώς έτσι. Πρέπει να μάθουμε από τα λάθη του παρελθόντος και να βάλουμε τις βάσεις. Πρέπει να στοχεύουμε με ακρίβεια στους δύο στόχους που έχουμε βάλει για του χρόνου».



Φέτος είδατε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα;

«100%! Το πρωτάθλημα φέτος όπως και κάθε χρόνο εξελίσσεται. Ειδικά με την προσθήκη δύο ξένων παικτριών, το πρωτάθλημα αναβαθμήστηκε και είδαμε ένα πιο ποιοτικό ποδόσφαιρο στα γήπεδα».



Βλέπουμε ομάδες να γράφουν τη δική τους ιστορία, για παράδειγμα ο Αστέρας Τρίπολης πήγε για πρώτη φορά σε τελικό Κυπέλλου ή Αγία Παρασκευή έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Εσείς πως το βλέπετε αυτό;

«Είναι πολύ θετικό που το πρωτάθλημα πλέον δεν είναι μονότονο. Ακόμη και μια ''μικρή'' ομάδα μπορεί να σπάσει το κατεστημένο και αυτό δίνει έξτρα κίνητρο και στους φιλάθλους και στις ομάδες να προσπαθούν για το καλύτερο, βλέποντας πως όλα είναι εφικτά».