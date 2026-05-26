Μπάκα στο GWomen: «Αυτή τη στιγμή παλεύουμε για την ισότητα των δύο φύλων»

Η Έλενα Μπάκα μίλησε με την ωριμότητα και τη σιγουριά μιας αθλήτριας που γνωρίζει τι σημαίνει να αφιερώνεις καθημερινά τη ζωή σου στον πρωταθλητισμό, αλλά και πόσα εξακολουθούν να λείπουν από το ελληνικό βόλεϊ γυναικών. Λίγες ημέρες μετά τη συζήτηση που άνοιξε γύρω από το μοντέλο «4+1» ξένων αθλητριών στη Volley League Γυναικών, οι διεθνείς παίκτριες συνεχίζουν να βάζουν στο επίκεντρο ένα διαφορετικό ζήτημα. Όχι τον αριθμό των ξένων, αλλά την ανάγκη το ελληνικό βόλεϊ γυναικών να αποκτήσει επιτέλους επαγγελματική υπόσταση και τις συνθήκες που αξίζουν στις αθλήτριές του.

Στη Λάρισα, εκεί όπου η Εθνική Γυναικών προετοιμάζεται για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της, οι διεθνείς αθλήτριες μίλησαν ξανά ανοιχτά για όλα όσα τις απασχολούν. Για την ανασφάλεια, την έλλειψη δικαιωμάτων, την αγωνία για το μέλλον, αλλά και για την ανάγκη να αλλάξει επιτέλους η αντιμετώπιση του βόλεϊ γυναικών στην Ελλάδα. Για τις αθλήτριες, η κουβέντα δεν αφορά μόνο έναν νέο κανονισμό αλλά την καθημερινότητά τους. Την ασφάλεια, την επαγγελματική κατοχύρωση, την επόμενη ημέρα του αθλήματος και τις συνθήκες μέσα στις οποίες μεγαλώνει η νέα γενιά αθλητριών.

Η Έλενα Μπάκα, αθλήτρια της Εθνικής ομάδας, μιλά στο GWomen για όσα βιώνουν σήμερα οι Ελληνίδες αθλήτριες, για τη διεκδίκηση ίσων δικαιωμάτων και για το μέλλον του ελληνικού βόλεϊ γυναικών.

«Αυτή τη στιγμή στην Εθνική παλεύουμε για την ισότητα των δύο φύλων»

Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Εθνική και ποια είναι η κατάσταση που βιώνετε ως αθλήτριες;

«Αυτή τη στιγμή στην Εθνική παλεύουμε για την ισότητα των δύο φύλων, καθώς ως αθλήτριες δικαιούμαστε και εμείς το πρωτάθλημά μας να είναι επαγγελματικό, να έχουμε κάλυψη στα σωματεία μας και στην Εθνική ομάδα. Είναι απαραίτητα όλα αυτά και προσπαθούμε χρόνια τώρα να τα καταφέρουμε να γίνουν πραγματικότητα. Δεν είναι καθόλου εύκολη όλη αυτή η συνθήκη, αλλά είμαστε σίγουρα όλες μαζί ενωμένες προς μία κατεύθυνση».

Εσύ προσωπικά πώς αντιμετωπίζεις όλο αυτό το κλίμα και ποιες είναι οι σκέψεις σου αυτή την περίοδο;

«Για τα δικαιώματά μας ως γυναίκες παλεύουμε μια ζωή και όταν ξέρεις ότι όλο αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από εσένα προσωπικά, ξυπνάει μια μεγαλύτερη δύναμη μέσα σου, γνωρίζοντας ότι παλεύεις για το μεγαλύτερο κοινό καλό όλων των γυναικών. Οι σκέψεις μου είναι ότι το να προσπαθήσεις για κάτι είναι η μισή δουλειά. Ξέροντας ότι προσπαθούμε και δεν μένουμε άπραγες, όλες μαζί, οδεύουμε σίγουρα πιο κοντά στην επίτευξη του ζητήματος. Ό,τι και να γίνει, κοιμάμαι ξέροντας ότι εγώ προσπάθησα και έδωσα ό,τι μπορούσα μαζί με όλες μου τις συμπαίκτριες εδώ στην Εθνική ομάδα και μακάρι αύριο τα κορίτσια που έρχονται από κάτω να παίζουν βόλεϊ ως επαγγελματίες αθλήτριες, όπως αξίζει σε όλες μας».

Ποια θεωρείς ότι είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα γύρω από την Εθνική ομάδα και το βόλεϊ γυναικών; «Το σημαντικότερο πρόβλημα που υπάρχει σήμερα γύρω από το βόλεϊ γυναικών είναι ότι το πρωτάθλημα δεν είναι επαγγελματικό και από εκεί ξεκινάνε όλα. Χωρίς το πρωτάθλημα να είναι επαγγελματικό, δεν μπορούμε να έχουμε ιατροφαρμακευτική κάλυψη, ένσημα και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, προστασία μητρότητας και εγκυμοσύνης. Για να είμαστε ασφαλισμένες και στην Εθνική ομάδα, πρέπει το πρωτάθλημα της λίγκας να είναι επαγγελματικό. Όλα αυτά, που είναι απαραίτητα δικαιώματά μας, δεν θα σταματήσουμε να τα διεκδικούμε».

Πώς είναι για μια αθλήτρια να αγωνίζεται χωρίς να αισθάνεται πλήρως ασφαλιστικά και επαγγελματικά καλυμμένη;

«Για μια αθλήτρια να αγωνίζεται χωρίς να αισθάνεται πλήρως ασφαλιστικά και επαγγελματικά καλυμμένη σε κάνει να νιώθεις αβεβαιότητα για το μέλλον και οικονομικά επιβαρυμένη. Είναι αρκετά δύσκολο και αγχωτικό όχι μόνο οικονομικά αλλά και ψυχολογικά. Γενικά μας δημιουργεί μεγάλη ανασφάλεια και πίεση. Αφιερώνουμε τη ζωή μας σε αυτό, με καθημερινές θυσίες εντός και εκτός γηπέδου, καθώς ο πρωταθλητισμός απαιτεί καθημερινή σωματική και ψυχολογική προσπάθεια. Όταν δεν υπάρχει η απαραίτητη προστασία και επαγγελματική κάλυψη αισθανόμαστε ότι ρισκάρουμε το μέλλον μας. Χρειαζόμαστε σταθερή στήριξη για πλήρη αφοσίωση, καθώς καλούμαστε να είμαστε επαγγελματίες ενώ πρακτικά δεν είμαστε».

Πιστεύεις ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη του ελληνικού βόλεϊ γυναικών τα επόμενα χρόνια; «Οποιαδήποτε θετική αλλαγή μπορεί να φέρει θετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη του ελληνικού βόλεϊ γυναικών. Παρ’ όλα αυτά πρέπει να λάβουμε υπόψη τι προτεραιότητες υπάρχουν. Γιατί να ξεκινήσουν να παίζουν βόλεϊ μικρά κορίτσια γνωρίζοντας ότι θα παίζουν 4+1 ξένες στο πρωτάθλημα; Ή γνωρίζοντας ότι το πρωτάθλημα δεν είναι επαγγελματικό; Το να επιτευχθούν τα αιτήματά μας μόνο θετική ανάπτυξη θα προσφέρει μελλοντικά στο βόλεϊ γυναικών και θέλω να πιστεύω ότι μόνο θετικά αποτελέσματα θα έχουμε μέσα από όλη αυτή την κατάσταση. Κάθε αθλήτρια δικαιούται να έχει ίσες ευκαιρίες και να γνωρίζει ότι η προσπάθεια και οι θυσίες της αναγνωρίζονται έμπρακτα».

Ποιες θεωρείς ότι μπορεί να είναι οι συνέπειες αν προχωρήσει η αύξηση των ξένων παικτριών χωρίς να έχουν λυθεί πρώτα τα βασικά ζητήματα που θέτουν οι αθλήτριες;

«Αν προχωρήσει η αύξηση των ξένων παικτριών χωρίς να έχουν λυθεί πρώτα τα βασικά ζητήματα που θέτουμε εμείς οι αθλήτριες, είναι κάτι που δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε, γιατί ελπίζουμε να έχουμε όλους τους αρμόδιους φορείς στο πλευρό μας, δηλαδή τα σωματεία, την ομοσπονδία και τον υπουργό Αθλητισμού. Όπως στο γήπεδο έτσι και στη ζωή θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε συμπαίκτες και όχι αντίπαλοι και θα μας βοηθήσουν να βρούμε τη λύση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε όλοι μαζί και να κινηθούμε θετικά προς την επίτευξη των ζητημάτων».

Γιατί δεν γίνεται επαγγελματικό ποιο είναι το πρόβλημα;

«Για να γίνει επαγγελματικό το πρωτάθλημα θα πρέπει να είναι σε μια κοινή γραμμή τα σωματεία, με την ομοσπονδία και την πολιτεία, είναι μια συνολική προσπάθεια και έτσι θα μπορέσει να επιτευχθεί αυτός ο στόχος μας, που είναι προτεραιότητα».