Η 4η αγωνιστική του EuroCup γυναικών βρίσκεται προ των πυλών, με τον Αθηναϊκό Qualco να δίνει ένα πολύ σημαντικό ματς απέναντι στην Μπεσίκτας (Τετάρτη 5/11 - 19:30). Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου μετράει ρεκόρ 3-1 και προπορεύεται στον όμιλο, με την Μπεσίκτας να βρίσκεται στο 2-2.

Ο Αθηναϊκός έχει απευθύνει κάλεσμα στον κόσμο του, να βρεθεί στο κλειστό «Δ. Καλτσάς» στον Βύρωνα, ώστε να στηρίξει τις προσπάθειες της ομάδας για την τέταρτη νίκη στον όμιλο, που θα αποτελέσει και μεγάλο βήμα για την πρωτιά.

Το κάλεσμα του Αθηναϊκού

«Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 19.30 τα κορίτσια της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Αθηναϊκού, σηκώνουν στους ώμους τους την Ελλάδα, το Ελληνικό μπάσκετ.

Απέναντι στην Τουρκική Μπεσίκτας, ο Αθηναΐκός Qualco χρειάζεται ΜΟΝΟ νίκη για να τεθεί επικεφαλής του ομίλου και να προκριθεί στις 32 καλύτερες ομάδες του EuroCup.

Και τα κορίτσια χρειάζονται όλες και όλους εμάς στο πλευρό τους.

Όλοι λοιπόν την Τετάρτη στο Κλειστό Γυμναστήριο Δ. ΚΑΛΤΣΑΣ της Εργάνης στο Βύρωνα.

Μαζί με τους φίλους, τις οικογένειες μας, μαζί με όλες και όλους οσοι αγαπούν το Βύρωνα, το γυναικείο ελληνικό μπάσκετ, τον γυναικείο αθλητισμό και θέλουμε να καμαρώσουμε την ιστορική μας ομάδα να προχωράει ψηλά.

Την Ελλάδα μας να προχωράει μπροστά!

Να ξαναγράψουμε ιστορία!

Όλοι κοντά στα κορίτσια μας! Ραντεβού την Τετάρτη στην Εργάνη!».