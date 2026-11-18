Σημαντική ημέρα για το ποδόσφαιρο γυναικών στη χώρα μας, καθώς ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχθεί την ΑΕΚ για ένα μεγάλο ντέρμπι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας!

Το «Απόστολος Νικολαΐδης», όπως έγινε γνωστό μέσω ανακοίνωσης, ανοίγει τις πόρτες του για τη γυναικεία ομάδα του «τριφυλλιού», με τις «πράσινες» να έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν στο ιστορικό σπίτι του συλλόγου, σε ένα από τα πιο δυνατά παιχνίδια της Α' Εθνικής Γυναικών.

Το ματς είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Κυριακή 22 Νοεμβρίου στις 13:00. Θυμίζουμε πως η ομάδα του Χαραλαμπίδη έχει γνωρίσει μόλις μια ήττα τη σεζόν αυτή, από τον ΠΑΟΚ στην προηγούμενη αγωνιστική και βρίσκεται στην 4η θέση με 15 βαθμούς και ματς λιγότερο. Ενώ η ΑΕΚ στην τρίτη θέση με 16.