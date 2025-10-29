Η Βαλένθια υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague Women, αλλά δεν αποδείχθηκε τόσο φιλόξενη επικρατώντας με τεράστια υπεροχή για το 99-57 κόντρα στις «ερυθρόλευκες».

Πάλευε μόνη της η Νόζια Γούλφολκ με 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, όμως δεν ήταν αρκετό για την ομάδα του Ολυμπιακού, ώστε να σταθεί στο ύψος της απέναντι στις πολύ ισχυρές Ισπανίδες.

Οι «ερυθρόλευκες» δεν μπόρεσαν σε κανένα σημείο της αναμέτρησης να κοντράρουν τη Βαλένθια που από την αρχή είχε το πόδι πατημένο στο γκάζι χωρίς να κοιτάξει ξανά πίσω της έχοντας έξι παίκτριες διψήφιες!

Τα δεκάλεπτα: 25-13, 51-22, 74-44, 99-57

Ο Ολυμπιακός με ρεκόρ 1-3 παραμένει στην 3η θέση του ομίλου, την ώρα που η Βαλένθια (3-1) ακολουθεί στη 2η, πίσω από την πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε που συνεχίζει αήττητη μετά από τέσσερις αγωνιστικές.