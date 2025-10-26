Με νίκες συνέχισε ο Ολυμπιακός και ο Αθηναϊκός την πορεία τους στην Α1 Μπάσκετ Γυναικών. Ρεπό είχε ο Παναθηναϊκός, οι δύο «αιώνιοι» ετοιμάζονται για το μεταξύ τους ντέρμπι.

Α1

Αποτελέσματα

Σάββατο 25/10

ΠΑΟΚ-Πρωτέας Βούλας 86-82

Πανσερραϊκός-Παναθλητικός 73-64

Ιωνία-ΠΑΣ Γιάννινα 77-61

Ανόρθωση Βόλου-Ολυμπιακός 64-89

Κυριακή 26/10

Αμύντας - Αθηναϊκός 55-79

Ρεπό: Παναθηναϊκός

Η βαθμολογία

1) Αθηναϊκός 7 307-240 67

2) Πανσερραϊκός 7 282-255 27

3) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 7 276-256 20

4) Παναθηναϊκός 6 260-187 73

5) Ολυμπιακός 6 260-187 73

6) ΠΑΣ Γιάννινα 6 283-310 -27

7) Πρωτέας Βούλας 5 286-306 -20

8) ΠΑΟΚ 5 288-336 -48

9) Παναθλητικός 4 213-233 -20

10) Αμύντας 4 230-308 -78

11) Ανόρθωση Βόλου 3 180-247 -67

Η επόμενη αγωνιστική (5η, 1-2/11)

Πρωτέας Βούλας-ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας

ΠΑΣ Γιάννινα-Αμύντας

Αθηναϊκός-Πανσερραϊκός

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

Παναθλητικός-Ανόρθωση Βόλου

Ρεπό: ΠΑΟΚ

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις

Αμύντας-Αθηναϊκός 55-79

Διαιτητές: Ναστούλης-Πολάτογλου-Τσικριτσάκη

Δεκάλεπτα: 12-24, 27-44, 40-65, 55-79

Αμύντας (Παπαναστασίου): Γκίλντεϊ 21(4), Στούπα 5, Μαργώνη 3(1), Λαμπράκη 4, Καλομιτσίνη 3(1), Μουστάκα, Μπέι 8, Μάγκλαρη, Χάντερ 2, Μόρτεσεν 9(1), Νάτσκου.

Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Καρακασίδου 2, Ράτζα 11, Κις 6, Τσινέκε 12, Χαιριστανίδου 4, Σταμάτη 4(1), Λούκα 7, Σβεντοράιτε 3, Μπερτς 15(1), Πάρκς 8(1), Χρίστοβα 7(1)

ΠΑΟΚ-Πρωτέας Βούλας 86-82

Διαιτητές: Ταρενίδης-Κωνσταντινέλλης-Γιαννούλης

Δεκάλεπτα: 23-17, 46-34, 67-64, 86-82

ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη, Κυπριανού, Γουίλιαμς 22, Ράπτη, Γιαννούδη 4, Ράτζα 2, Μάρμπεϊ 22(4), Παπαϊωάννου 4, Γκρέισον 11, Ζορμπαλά 4, Μπαντού 17(2).

Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 12(2), Ανδρικοπούλοου 3(1), Ανδρέου 3, Χουσελά, Σακελλαρίου 4, Μπόικο, Γιένσεν 31(4), Τουμπανιάρη, Μόργκαν Μάλι 14(2), Κόρνγουελ 15.

Πανσερραϊκός-Παναθλητικός 73-64

Διαιτητές: Ντούρας-Μπακάλης-Τογανίδου

Δεκάλεπτα: 26-12, 43-28, 65-50, 73-64

Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Μπέκι 14(4), Αλεξιά 6, Δούρβα 2, Μπεξεβάνου, Τσινασλανίδου, Πιπλς 10, Κουβόρντε 10(1), Μουρ 16(4), Ρόνσιεκ 9, Γιαπιτζόγλου 6(2).

Παναθλητικός (Μυστηλιάδης): Ράνσομ 15(1), Τζέιμς 22(2), Μάντζου 2, Κοφινά, Γεροστεργίου 7(1), Βασιλείου, Αλεξανδρή 2, Γκέλντοφ 4, Μόρις 12(1).

Ιωνία-ΠΑΣ Γιάννινα 77-61

Διαιτητές: Ασημακάκη-Λεβεντάκος-Γαραντζιώτης

Δεκάλεπτα: 21-15, 35-34, 58-49, 77-61

Ιωνία (Βελτσίστας): Δαμουλάκη 3, Βιντσιλαίου Σ. 7(1), Καραγιάννη 3(1), Βιντσιλαίου Α. 3, Συροπούλου, Γκριγκς 23(5), Τσιανάκα 2, Φουράκη 8, Μανίς 12, Κλαρκ 13(1), Στογιανόφσκα 5(1). ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπάγκλερ 12(2), Μούζοβιτς 2, Σαρηγιαννίδου 9(1), Μαρίνη 7(1), Τριανταφύλλου, Ξανθοπούλου, Μορχάουζ 11(2), Μιχαηλίδου 6(2), Σίγκλετον 14(2).

Ανόρθωση Βόλου-Ολυμπιακός 64-89

Διαιτητές: Μαραμής-Παπαγερίδης-Μιχέλη

Δεκάλεπτα: 22-18, 41-39, 52-65, 64-89

Ανόρθωση Βόλου (Στρατίκης): Μίνγκο 13(2), Σουλτάνη 9(1), Κοτζαϊτση, Τρούλη, Σιουμουρέκη 7(2), Σαμαντά, Κουτσουνούρη 18(1), Σμιθ 14(3), Ταντουρόφσκα 3(1), Μπαντόμα.

Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 2, Κατσαμούρη 3, Γιακούμπκοβα 7(1), Γουόλφολκ 9(1), Καρλάφτη 9(1), Δίελα, Χριστινάκη 20(1), Κολλάτου 11(1),Τζόνσον 15, Ράμπερ 13, Ντάλα.

Α2

1ος Όμιλος

Α’ Υποκατηγορία (4η αγωνιστική)

Σπόρτιγκ-Προφήτης Ηλίας 53-50

Άμιλλα-Ιπποκράτης Κω 52-62

Κρόνος Αγ. Δημητρίου-Δάφνη Αγ. Δημητρίου 70-45

ΑΕΚ Περιστερίου-Άρης Χολαργού 44-56

Αναλυτικά τα παιχνίδια

Σπόρτιγκ-Προφήτης Ηλίας 53-50

Διαιτητές: Βομπίρης-Μαυροειδής

Δεκάλεπτα: 16-9, 32-17, 37-33, 53-50

Σπόρτιγκ (Γιαννακάκου): Ξενιτοπούλου 7, Ρουσουνέλου 13, Δεληγιάννη 20(2), Γραμματικού 8(2), Χαλικοπούλου 2, Ράδη 3, Γεωργίνη, Καπελάκου, Φιλντίση, Παπαποστόλου.

Προφήτης Ηλίας (Χλιαουτάκης): Παπαρδέλα 8, Αλιφραγκή 10, Χλιαουτάκη 5, Σδρένια 12(1), Τσίκα, Παυλάκη 5(1), Ψωμά 2, Συγγρού 5, Παπαμαρκάκη Β. 3, Παπαμαρκάκη Μ.-Α.

Αμιλλα Περιστερίου – Ιπποκράτης Κω 52-62

Διαιτητές: Ιωαννίδης- Αφεντούλης

Δεκάλεπτα: 17-15, 31-31, 41-53, 52-62

Αμιλλα Περιστερίου (Γουναρά): Μούκα 10(2), Αυγέρη, Εμμανουηλίδου 2, Στεφάνου, Λέρη Κ., Λέρη Μ., Λυκούδη 11, Μπατσιού 2, Αμίτση 6(2), Βούλγαρη 5(1), Βαρβιτσιώτη 13(1), Ερχαρούι 3

Ιπποκράτης Κω (Κανενόπουλος): Κάρενς 12, Παναγιωτοπούλου 16(2), Γκοτζάι, Βελούδου 16(1), Πατμίου, Καρτσαμάρη 13(3), Σβύνου, Ασιατίδου 5, Κρανιώτη.

Κρόνος Αγ. Δημητρίου-Δάφνη Αγ. Δημητρίου 70-45

Διαιτητές: Μιτουλάκης-Διαμαντή Αθ.

Δεκάλεπτα: 18-17, 43-30, 55-37, 70-45

Κρόνος Αγ.Δημ.(Παπαζαφειρόπουλος): Κατσαμούρη 18(3), Τορεσίν 9(1), Τζανετάτου 4, Παπάζογλου 15, Πατεράκη 10, Χατζηβασιλείου 3, Καμμένου 3(1), Κίτσιου 8, Σταθοπούλου.

Δάφνη Αγ.Δημ.(Σόφτσης): Κιλιζίδου 19(1), Παγώνη 11(1), Κορρέ 6(1), Νίννη 6, Αναστασοπούλου 1, Γασπαράτου 2, Ολυμπίου, Κοντογιώργη, Παπακώστα.

Ανδρογέας-Ιωνικός ΝΦ 78-76 παρ.

Διαιτητές: Χατζημάρκος-Πετράκης

Δεκάλεπτα: 21-15, 40-39, 54-56, 70-70 (κ.δ.),78-76 (παρ.)

Ανδρογέας (Λουμπούνης): Δανδουλάκη 24, Γκρίφιν 12(3), Αργυροπούλου 15(1), Ιατράκη 6(2), Μαργέλου 10, Μανουκάκη 4, Βαρελτζή 2, Βαρδαβά 3(1), Βεργιτσάκη 2.

Ιωνικός ΝΦ (Σκαλωμένος): Κεσσέ 15, Καραβέλη 7, Ντάνου 13(2), Γκριτζά 9, Γιαμπάνη 5, Στεριοπούλου 5(1), Σίντι 11, Θεοδωροπούλου 4, Πατέρα 4, Καββαδά 3(1).

Η βαθμολογία

1) Κρόνος Αγίου Δημητρίου 8 287-174 113

2) Δάφνη Αγίου Δημητρίου 7 261-242 19

3) ΑΕΚ Περιστερίου 6 224-212 12

4) Ιπποκράτης Κω 6 237-236 1

5) Αρης Χολαργού 5 194-147 47

6) Σπόρτιγκ 5 188-280 -92

7) Αμιλλα Περιστερίου 4 187-188 -1

8) Προφήτης Ηλίας 4 185-189 -4

9) Εύνικος 3 117-212 -95

Η επόμενη αγωνιστική (5η, 2/11)

Αρης Χολαργού-Κρόνος Αγίου Δημητρίου

Δάφνη Αγίου Δημητρίου-Αμιλλα Περιστερίου

Ιπποκράτης Κω-Εύνικος

Προφήτης Ηλίας-ΑΕΚ Περιστερίου

Ρεπό: Σπόρτιγκ

Β’ Υποκατηγορία (3η αγωνιστική)

Ανταίος-ΚΑΟ Μελισσίων 56-45

Προμηθέας-Πορφύρας 41-63

Ανδρογέας-Ιωνικός ΝΦ 78-76

Δαναοί Άργους-Αγ. Παρασκευή 85-63

Αναλυτικά τα παιχνίδια

Ανταίος-ΚΑΟ Μελισσίων 56-45

Διαιτητές: Δόβας-Τσαπόγα

Δεκάλεπτα: 15-16, 30-38, 44-37, 56-45

Ανταίος (Βασιλάκος): Νταϊάκη 11(3), Παναγιωτίδη 13(1), Πατσιατζή 9(2), Ταμπάκου 3, Θεοδοσουλάκη 12(2), Γοργόγιαννη 5, Παπαζήση, Πολύζου, Καρρά 3, Αγκάι.

Μελίσσια (Καλογερόπουλος): Χρηστάκη 13(1), Κούκη 5, Κριμιτζά 17, Κοιλιαρίδη 6(1), Κυριακάκη 1, Κυρίδη 3(1), Φουστέρη, Παρθενίου, Ζίου, Κωνσταντινίδου, Κασιμάτη, Μεσίνη.

Προμηθέας-Πορφύρας 41-63

Διαιτητές: Λιαρομμάτης-Αποστολόπουλος

Δεκάλεπτα: 12-28, 20-38, 27-52, 41-63

Προμηθέας Πάτρας (Σκαλτσάς): Δεληστάθη 6(1), Κατσίνα 2, Σταθάτου 4, Σταμούλη 8(1), Συρμακέτση 9(2), Καλαμπαλίκη 5(1), Παπαδοπούλου, Ζαχαροπούλου 3(1), Κατσαντώνη 4.

Πορφύρας (Αράπης): Παπαδοπούλου 12(4), Αναστασοπούλου 22, Θεοδώρου 10, Ευμορφοπούλου 13, Γκιολέκα 5(1), Μπαλαμπάνη, Μπόγη, Υφαντή1.

Δαναοί Άργους-Αγ. Παρασκευή 85-63

Διαιτητές: Τριανταφύλλου-Καραπάνου

Δεκάλεπτα: 29-20, 47-29, 67-49, 85-63

Δαναοί Αργους (Χατζηδάκη): Σπριγκς 29, Κοντογιάννη 9(3), Οικονομάκη 10(2), Κουτσιρίμπα 8,Τραγουστή 7(1), Μάνου 3(1), Χρυσοστομίδου 12, Διαμαντοπούλου 6(1), Κοντογεώργου, Καμπισιούλη.

Αγία Παρασκευή (Γεωργουδάκης): Σερέπα 8, Τεϊγιαλάρ 20(3), Σακουλάκη 6(1), Ανωγειανάκη 6, Ακρίβου 1, Φραγκούλη 9(2), Τάρλα 5, Τζέλου 4, Παπαδρόσου 4(1).

ΑΕΚ Περιστερίου – Άρης Χολαργoύ 44-56

Διαιτητές: Παπαδημητρίου, Παυλόπουλος

Δεκάλεπτα 13-16, 26-29, 37-41, 44-56

ΑΕΚ Περιστερίου (Αλεξόπουλος, Δημογιαννοπούλου): Λαδά, Καλαντζή, Καίσαρη 4, Γεωργακοπούλου 5(1) Γαβαλά 3(1), Καλαφάτη 1 Μονεμβασίου, Θεοδωρομανωλάκη, Ράπτη, Σβορώνου 17, Παπαδοπούλου 10, Τζίβα 4.

Αρης Χολαργού (Σκληρός): Καραχάλιου 4, Χόνι 5, Παντελή 4, Σταμάτη 21(5), Φάρινγκτον 4, Μπουντούρη 12, Τσιαδή 2.

Η βαθμολογία

1) Πορφύρας 6 200-132 68

2) Ιωνικός ΝΦ 5 222-185 37

3) Ανταίος 5 186-178 8

4) Δαναοί Αργους 5 194-194 0

5) Μελίσσια 4 168-165 3

6) Ανδρογέας 4 194-200 -6

7) Αγία Παρασκευή 4 189-214 -25

8) Προμηθέας Πάτρας 3 134-219 -85

Η επόμενη αγωνιστική (4η, 2/11)

Προμηθέας Πάτρας-Δαναοί Αργους

Πορφύρας-Ανταίος

Μελίσσια-Ανδρογέας

Ιωνικός ΝΦ-Αγία Παρασκευή

2ος Ομιλος (4η Αγωνιστική)

Πιερικός Αρχέλαος-Νεάπολη 66-46

Απόλλων Καλ.-Ολυμπιακός Β. 50-54

Πανόραμα-Ασπίς 2001 Ξάνθης 77-47

Ηρακλής 1908-Άρης 51-93

Αναλυτικά τα παιχνίδια

Πιερικός Αρχέλαος-ΠΚ Νεάπολης 66-46

Διαιτητές: Λαμπρόπουλος-Μακαλίγκατζη

Δεκάλεπτα: 26-11, 45-25, 57-35, 66-46

Πιερικός Αρχέλαος (Παπαδόπουλος-Ζέρβας): Ζαμάνη 6, Κιολέογλου Ν. 12(2), Λάππα 2, Χούλη 7, Σωπιάδου 15(4), Τελίδου 22(5), Κιολέογλου Π., Καρανικόλα, Ράπτη 1, Μαυρίδου 1, Πιπερίδου, Αμανατίδου.

ΠΚ Νεάπολης (Σάββας-Κολοκυθάς): Χωλοπούλου 8(1), Γιαννοπούλου 14, Βασιλειάδου 8, Παυλίδου 4, Κωστανάκη 2, Μουμτζή, Τσούχλη 2, Πετρίδου 6, Σωτηρέλη 2, Πεχλιβανίδου, Μπαδη, Ουζούνη.

Απόλλων Καλαμαριάς-Ολυμπιακός Βόλου 50-54

Διαιτητές: Λέφας-Λιούκας

Δεκάλεπτα: 14-13, 17-20, 39-42, 50-54

Απόλλων Καλαμαριάς (Κασικτσόγλου-Φλώρου): Λογδανίδου 10(1), Κουτοδήμου 2, Τόλη Ε. 14(3), Κουράτορα 5(1), Γιαντσακλίδου 5(1), Βατσιτσίδου 3, Τσουμπερλή 6, Εφραιμίδου 3(1), Τόλη Α., Καζάκη 2, Σένκα, Κουλακιώτη.

Ολυμπιακός Βόλου (Δερβος): Μπάουμαν 22, Αρτεμισίου 8(1), Γράψα 11(2), Αντωνίου Ι. 4, Ζυκάι 8, Κοτοπούλη, Χαλκιά, Χούτα 1, Τσίτουρα.

ΑΣ Πανόραμα-Ασπίδα Ξάνθης 77-47

Διαιτητές: Καραούλας-Χρηστίδου

Δεκάλεπτα: 18-11, 40-28, 62-42, 77-47

ΑΣ Πανόραμα (Διαβολεμενου-Φωτιάδης): Ουρμπάνιακ 15, Φρονιμάκη 2, Τσινασλανίδου 6, Ελευθερίου 7(1), Μαντζούνη 7, Τσαλή 15(3), Παπαδοπούλου, Τσαγκαροπούλου 11, Παρακεντέ 1, Αθανασιάδου 6(2), Πατούνη 7(1).

Ασπίδα Ξάνθης (Καρά Αχμέτ): Καραλίδου Σ. 5, Μωυσένκου 5, Μπουτσούκη 19(5), Τασελαρίδου 5(1), Βασιλειάδου 5(1), Καραλίδου Β. 2, Κιντριλη 2, Ιωακειμίδου 1, Ζάχου 3, Τσιμπίδου, Θεοδωρίδου.

Ηρακλής 1908-Άρης 51-93

Διαιτητές: Μουταφτσής-Κυρόπουλος

Δεκάλεπτα: 17-28, 34-56, 41-73, 51-93

Ηρακλής (Τσάικος): Παπαϊωάννου 1, Τόγια 3, Παπαδάκη 5, Βαλαβάνη 13, Κυριακου 12(2), Στεργίου 10(1), Καραστάθη 7, Μπεντοσβίλι Χ., Οζεν, Ξενίδου, Μπεντοσβίλι Ι.

Άρης (Κωτούλης): Νάστου 19(5), Μιχαηλίδου 15(3), Σύρρα 1, Καρβουνιάδου 5, Ράσελ 19, Διαμαντοπούλου 13, Ιγγλέζου 6, Τσιαρσιώτη 4, Αγραφιώτη 8(2), Κοτζαμπάση 1, Παπαδοπούλου, Τριανταφύλλου 2.

Η βαθμολογία

1) Αρης 8 323-193 130

2) ΑΣ Πανόραμα 7 277-173 104

3) Πάνθηρες Καβάλας 6 239-130 109

4) Πιερικός Αρχέλαος 6 222-233 -11

5) Απόλλων Καλαμαριάς 5 207-257 -50

6) ΜΕΝΤ 4 157-83 74

7) Ολυμπιακός Βόλου 4 139-198 -59

8) ΠΚ Νεάπολης 3 111-189 -78

9) Ηρακλής 3 138-275 -137

10) Ασπίδα Ξάνθης 2 89-171 -82

Η επόμενη αγωνιστική (5η, 2/11)

Ασπίδα Ξάνθης-Πιερικός Αρχέλαος

ΠΚ Νεάπολης-Απόλλων Καλαμαριάς

Ολυμπιακός Βόλου-Ηρακλής

Αρης-Πάνθηρες Καβάλας

ΜΕΝΤ-ΑΣ Πανόραμα

