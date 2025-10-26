Με νίκες συνέχισε ο Ολυμπιακός και ο Αθηναϊκός την πορεία τους στην Α1 Μπάσκετ Γυναικών. Ρεπό είχε ο Παναθηναϊκός, οι δύο «αιώνιοι» ετοιμάζονται για το μεταξύ τους ντέρμπι.
Α1
Αποτελέσματα
Σάββατο 25/10
- ΠΑΟΚ-Πρωτέας Βούλας 86-82
- Πανσερραϊκός-Παναθλητικός 73-64
- Ιωνία-ΠΑΣ Γιάννινα 77-61
- Ανόρθωση Βόλου-Ολυμπιακός 64-89
Κυριακή 26/10
- Αμύντας - Αθηναϊκός 55-79
Ρεπό: Παναθηναϊκός
Η βαθμολογία
1) Αθηναϊκός 7 307-240 67
2) Πανσερραϊκός 7 282-255 27
3) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 7 276-256 20
4) Παναθηναϊκός 6 260-187 73
5) Ολυμπιακός 6 260-187 73
6) ΠΑΣ Γιάννινα 6 283-310 -27
7) Πρωτέας Βούλας 5 286-306 -20
8) ΠΑΟΚ 5 288-336 -48
9) Παναθλητικός 4 213-233 -20
10) Αμύντας 4 230-308 -78
11) Ανόρθωση Βόλου 3 180-247 -67
Η επόμενη αγωνιστική (5η, 1-2/11)
- Πρωτέας Βούλας-ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας
- ΠΑΣ Γιάννινα-Αμύντας
- Αθηναϊκός-Πανσερραϊκός
- Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
- Παναθλητικός-Ανόρθωση Βόλου
Ρεπό: ΠΑΟΚ
Αναλυτικά οι αναμετρήσεις
Αμύντας-Αθηναϊκός 55-79
Διαιτητές: Ναστούλης-Πολάτογλου-Τσικριτσάκη
Δεκάλεπτα: 12-24, 27-44, 40-65, 55-79
Αμύντας (Παπαναστασίου): Γκίλντεϊ 21(4), Στούπα 5, Μαργώνη 3(1), Λαμπράκη 4, Καλομιτσίνη 3(1), Μουστάκα, Μπέι 8, Μάγκλαρη, Χάντερ 2, Μόρτεσεν 9(1), Νάτσκου.
Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Καρακασίδου 2, Ράτζα 11, Κις 6, Τσινέκε 12, Χαιριστανίδου 4, Σταμάτη 4(1), Λούκα 7, Σβεντοράιτε 3, Μπερτς 15(1), Πάρκς 8(1), Χρίστοβα 7(1)
ΠΑΟΚ-Πρωτέας Βούλας 86-82
Διαιτητές: Ταρενίδης-Κωνσταντινέλλης-Γιαννούλης
Δεκάλεπτα: 23-17, 46-34, 67-64, 86-82
ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη, Κυπριανού, Γουίλιαμς 22, Ράπτη, Γιαννούδη 4, Ράτζα 2, Μάρμπεϊ 22(4), Παπαϊωάννου 4, Γκρέισον 11, Ζορμπαλά 4, Μπαντού 17(2).
Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 12(2), Ανδρικοπούλοου 3(1), Ανδρέου 3, Χουσελά, Σακελλαρίου 4, Μπόικο, Γιένσεν 31(4), Τουμπανιάρη, Μόργκαν Μάλι 14(2), Κόρνγουελ 15.
Πανσερραϊκός-Παναθλητικός 73-64
Διαιτητές: Ντούρας-Μπακάλης-Τογανίδου
Δεκάλεπτα: 26-12, 43-28, 65-50, 73-64
Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Μπέκι 14(4), Αλεξιά 6, Δούρβα 2, Μπεξεβάνου, Τσινασλανίδου, Πιπλς 10, Κουβόρντε 10(1), Μουρ 16(4), Ρόνσιεκ 9, Γιαπιτζόγλου 6(2).
Παναθλητικός (Μυστηλιάδης): Ράνσομ 15(1), Τζέιμς 22(2), Μάντζου 2, Κοφινά, Γεροστεργίου 7(1), Βασιλείου, Αλεξανδρή 2, Γκέλντοφ 4, Μόρις 12(1).
Ιωνία-ΠΑΣ Γιάννινα 77-61
Διαιτητές: Ασημακάκη-Λεβεντάκος-Γαραντζιώτης
Δεκάλεπτα: 21-15, 35-34, 58-49, 77-61
Ιωνία (Βελτσίστας): Δαμουλάκη 3, Βιντσιλαίου Σ. 7(1), Καραγιάννη 3(1), Βιντσιλαίου Α. 3, Συροπούλου, Γκριγκς 23(5), Τσιανάκα 2, Φουράκη 8, Μανίς 12, Κλαρκ 13(1), Στογιανόφσκα 5(1). ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπάγκλερ 12(2), Μούζοβιτς 2, Σαρηγιαννίδου 9(1), Μαρίνη 7(1), Τριανταφύλλου, Ξανθοπούλου, Μορχάουζ 11(2), Μιχαηλίδου 6(2), Σίγκλετον 14(2).
Ανόρθωση Βόλου-Ολυμπιακός 64-89
Διαιτητές: Μαραμής-Παπαγερίδης-Μιχέλη
Δεκάλεπτα: 22-18, 41-39, 52-65, 64-89
Ανόρθωση Βόλου (Στρατίκης): Μίνγκο 13(2), Σουλτάνη 9(1), Κοτζαϊτση, Τρούλη, Σιουμουρέκη 7(2), Σαμαντά, Κουτσουνούρη 18(1), Σμιθ 14(3), Ταντουρόφσκα 3(1), Μπαντόμα.
Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 2, Κατσαμούρη 3, Γιακούμπκοβα 7(1), Γουόλφολκ 9(1), Καρλάφτη 9(1), Δίελα, Χριστινάκη 20(1), Κολλάτου 11(1),Τζόνσον 15, Ράμπερ 13, Ντάλα.
Α2
1ος Όμιλος
Α’ Υποκατηγορία (4η αγωνιστική)
Σπόρτιγκ-Προφήτης Ηλίας 53-50
Άμιλλα-Ιπποκράτης Κω 52-62
Κρόνος Αγ. Δημητρίου-Δάφνη Αγ. Δημητρίου 70-45
ΑΕΚ Περιστερίου-Άρης Χολαργού 44-56
Αναλυτικά τα παιχνίδια
Σπόρτιγκ-Προφήτης Ηλίας 53-50
Διαιτητές: Βομπίρης-Μαυροειδής
Δεκάλεπτα: 16-9, 32-17, 37-33, 53-50
Σπόρτιγκ (Γιαννακάκου): Ξενιτοπούλου 7, Ρουσουνέλου 13, Δεληγιάννη 20(2), Γραμματικού 8(2), Χαλικοπούλου 2, Ράδη 3, Γεωργίνη, Καπελάκου, Φιλντίση, Παπαποστόλου.
Προφήτης Ηλίας (Χλιαουτάκης): Παπαρδέλα 8, Αλιφραγκή 10, Χλιαουτάκη 5, Σδρένια 12(1), Τσίκα, Παυλάκη 5(1), Ψωμά 2, Συγγρού 5, Παπαμαρκάκη Β. 3, Παπαμαρκάκη Μ.-Α.
Αμιλλα Περιστερίου – Ιπποκράτης Κω 52-62
Διαιτητές: Ιωαννίδης- Αφεντούλης
Δεκάλεπτα: 17-15, 31-31, 41-53, 52-62
Αμιλλα Περιστερίου (Γουναρά): Μούκα 10(2), Αυγέρη, Εμμανουηλίδου 2, Στεφάνου, Λέρη Κ., Λέρη Μ., Λυκούδη 11, Μπατσιού 2, Αμίτση 6(2), Βούλγαρη 5(1), Βαρβιτσιώτη 13(1), Ερχαρούι 3
Ιπποκράτης Κω (Κανενόπουλος): Κάρενς 12, Παναγιωτοπούλου 16(2), Γκοτζάι, Βελούδου 16(1), Πατμίου, Καρτσαμάρη 13(3), Σβύνου, Ασιατίδου 5, Κρανιώτη.
Κρόνος Αγ. Δημητρίου-Δάφνη Αγ. Δημητρίου 70-45
Διαιτητές: Μιτουλάκης-Διαμαντή Αθ.
Δεκάλεπτα: 18-17, 43-30, 55-37, 70-45
Κρόνος Αγ.Δημ.(Παπαζαφειρόπουλος): Κατσαμούρη 18(3), Τορεσίν 9(1), Τζανετάτου 4, Παπάζογλου 15, Πατεράκη 10, Χατζηβασιλείου 3, Καμμένου 3(1), Κίτσιου 8, Σταθοπούλου.
Δάφνη Αγ.Δημ.(Σόφτσης): Κιλιζίδου 19(1), Παγώνη 11(1), Κορρέ 6(1), Νίννη 6, Αναστασοπούλου 1, Γασπαράτου 2, Ολυμπίου, Κοντογιώργη, Παπακώστα.
Ανδρογέας-Ιωνικός ΝΦ 78-76 παρ.
Διαιτητές: Χατζημάρκος-Πετράκης
Δεκάλεπτα: 21-15, 40-39, 54-56, 70-70 (κ.δ.),78-76 (παρ.)
Ανδρογέας (Λουμπούνης): Δανδουλάκη 24, Γκρίφιν 12(3), Αργυροπούλου 15(1), Ιατράκη 6(2), Μαργέλου 10, Μανουκάκη 4, Βαρελτζή 2, Βαρδαβά 3(1), Βεργιτσάκη 2.
Ιωνικός ΝΦ (Σκαλωμένος): Κεσσέ 15, Καραβέλη 7, Ντάνου 13(2), Γκριτζά 9, Γιαμπάνη 5, Στεριοπούλου 5(1), Σίντι 11, Θεοδωροπούλου 4, Πατέρα 4, Καββαδά 3(1).
Η βαθμολογία
1) Κρόνος Αγίου Δημητρίου 8 287-174 113
2) Δάφνη Αγίου Δημητρίου 7 261-242 19
3) ΑΕΚ Περιστερίου 6 224-212 12
4) Ιπποκράτης Κω 6 237-236 1
5) Αρης Χολαργού 5 194-147 47
6) Σπόρτιγκ 5 188-280 -92
7) Αμιλλα Περιστερίου 4 187-188 -1
8) Προφήτης Ηλίας 4 185-189 -4
9) Εύνικος 3 117-212 -95
Η επόμενη αγωνιστική (5η, 2/11)
Αρης Χολαργού-Κρόνος Αγίου Δημητρίου
Δάφνη Αγίου Δημητρίου-Αμιλλα Περιστερίου
Ιπποκράτης Κω-Εύνικος
Προφήτης Ηλίας-ΑΕΚ Περιστερίου
Ρεπό: Σπόρτιγκ
Β’ Υποκατηγορία (3η αγωνιστική)
Ανταίος-ΚΑΟ Μελισσίων 56-45
Προμηθέας-Πορφύρας 41-63
Ανδρογέας-Ιωνικός ΝΦ 78-76
Δαναοί Άργους-Αγ. Παρασκευή 85-63
Αναλυτικά τα παιχνίδια
Ανταίος-ΚΑΟ Μελισσίων 56-45
Διαιτητές: Δόβας-Τσαπόγα
Δεκάλεπτα: 15-16, 30-38, 44-37, 56-45
Ανταίος (Βασιλάκος): Νταϊάκη 11(3), Παναγιωτίδη 13(1), Πατσιατζή 9(2), Ταμπάκου 3, Θεοδοσουλάκη 12(2), Γοργόγιαννη 5, Παπαζήση, Πολύζου, Καρρά 3, Αγκάι.
Μελίσσια (Καλογερόπουλος): Χρηστάκη 13(1), Κούκη 5, Κριμιτζά 17, Κοιλιαρίδη 6(1), Κυριακάκη 1, Κυρίδη 3(1), Φουστέρη, Παρθενίου, Ζίου, Κωνσταντινίδου, Κασιμάτη, Μεσίνη.
Προμηθέας-Πορφύρας 41-63
Διαιτητές: Λιαρομμάτης-Αποστολόπουλος
Δεκάλεπτα: 12-28, 20-38, 27-52, 41-63
Προμηθέας Πάτρας (Σκαλτσάς): Δεληστάθη 6(1), Κατσίνα 2, Σταθάτου 4, Σταμούλη 8(1), Συρμακέτση 9(2), Καλαμπαλίκη 5(1), Παπαδοπούλου, Ζαχαροπούλου 3(1), Κατσαντώνη 4.
Πορφύρας (Αράπης): Παπαδοπούλου 12(4), Αναστασοπούλου 22, Θεοδώρου 10, Ευμορφοπούλου 13, Γκιολέκα 5(1), Μπαλαμπάνη, Μπόγη, Υφαντή1.
Δαναοί Άργους-Αγ. Παρασκευή 85-63
Διαιτητές: Τριανταφύλλου-Καραπάνου
Δεκάλεπτα: 29-20, 47-29, 67-49, 85-63
Δαναοί Αργους (Χατζηδάκη): Σπριγκς 29, Κοντογιάννη 9(3), Οικονομάκη 10(2), Κουτσιρίμπα 8,Τραγουστή 7(1), Μάνου 3(1), Χρυσοστομίδου 12, Διαμαντοπούλου 6(1), Κοντογεώργου, Καμπισιούλη.
Αγία Παρασκευή (Γεωργουδάκης): Σερέπα 8, Τεϊγιαλάρ 20(3), Σακουλάκη 6(1), Ανωγειανάκη 6, Ακρίβου 1, Φραγκούλη 9(2), Τάρλα 5, Τζέλου 4, Παπαδρόσου 4(1).
ΑΕΚ Περιστερίου – Άρης Χολαργoύ 44-56
Διαιτητές: Παπαδημητρίου, Παυλόπουλος
Δεκάλεπτα 13-16, 26-29, 37-41, 44-56
ΑΕΚ Περιστερίου (Αλεξόπουλος, Δημογιαννοπούλου): Λαδά, Καλαντζή, Καίσαρη 4, Γεωργακοπούλου 5(1) Γαβαλά 3(1), Καλαφάτη 1 Μονεμβασίου, Θεοδωρομανωλάκη, Ράπτη, Σβορώνου 17, Παπαδοπούλου 10, Τζίβα 4.
Αρης Χολαργού (Σκληρός): Καραχάλιου 4, Χόνι 5, Παντελή 4, Σταμάτη 21(5), Φάρινγκτον 4, Μπουντούρη 12, Τσιαδή 2.
Η βαθμολογία
1) Πορφύρας 6 200-132 68
2) Ιωνικός ΝΦ 5 222-185 37
3) Ανταίος 5 186-178 8
4) Δαναοί Αργους 5 194-194 0
5) Μελίσσια 4 168-165 3
6) Ανδρογέας 4 194-200 -6
7) Αγία Παρασκευή 4 189-214 -25
8) Προμηθέας Πάτρας 3 134-219 -85
Η επόμενη αγωνιστική (4η, 2/11)
Προμηθέας Πάτρας-Δαναοί Αργους
Πορφύρας-Ανταίος
Μελίσσια-Ανδρογέας
Ιωνικός ΝΦ-Αγία Παρασκευή
2ος Ομιλος (4η Αγωνιστική)
Πιερικός Αρχέλαος-Νεάπολη 66-46
Απόλλων Καλ.-Ολυμπιακός Β. 50-54
Πανόραμα-Ασπίς 2001 Ξάνθης 77-47
Ηρακλής 1908-Άρης 51-93
Αναλυτικά τα παιχνίδια
Πιερικός Αρχέλαος-ΠΚ Νεάπολης 66-46
Διαιτητές: Λαμπρόπουλος-Μακαλίγκατζη
Δεκάλεπτα: 26-11, 45-25, 57-35, 66-46
Πιερικός Αρχέλαος (Παπαδόπουλος-Ζέρβας): Ζαμάνη 6, Κιολέογλου Ν. 12(2), Λάππα 2, Χούλη 7, Σωπιάδου 15(4), Τελίδου 22(5), Κιολέογλου Π., Καρανικόλα, Ράπτη 1, Μαυρίδου 1, Πιπερίδου, Αμανατίδου.
ΠΚ Νεάπολης (Σάββας-Κολοκυθάς): Χωλοπούλου 8(1), Γιαννοπούλου 14, Βασιλειάδου 8, Παυλίδου 4, Κωστανάκη 2, Μουμτζή, Τσούχλη 2, Πετρίδου 6, Σωτηρέλη 2, Πεχλιβανίδου, Μπαδη, Ουζούνη.
Απόλλων Καλαμαριάς-Ολυμπιακός Βόλου 50-54
Διαιτητές: Λέφας-Λιούκας
Δεκάλεπτα: 14-13, 17-20, 39-42, 50-54
Απόλλων Καλαμαριάς (Κασικτσόγλου-Φλώρου): Λογδανίδου 10(1), Κουτοδήμου 2, Τόλη Ε. 14(3), Κουράτορα 5(1), Γιαντσακλίδου 5(1), Βατσιτσίδου 3, Τσουμπερλή 6, Εφραιμίδου 3(1), Τόλη Α., Καζάκη 2, Σένκα, Κουλακιώτη.
Ολυμπιακός Βόλου (Δερβος): Μπάουμαν 22, Αρτεμισίου 8(1), Γράψα 11(2), Αντωνίου Ι. 4, Ζυκάι 8, Κοτοπούλη, Χαλκιά, Χούτα 1, Τσίτουρα.
ΑΣ Πανόραμα-Ασπίδα Ξάνθης 77-47
Διαιτητές: Καραούλας-Χρηστίδου
Δεκάλεπτα: 18-11, 40-28, 62-42, 77-47
ΑΣ Πανόραμα (Διαβολεμενου-Φωτιάδης): Ουρμπάνιακ 15, Φρονιμάκη 2, Τσινασλανίδου 6, Ελευθερίου 7(1), Μαντζούνη 7, Τσαλή 15(3), Παπαδοπούλου, Τσαγκαροπούλου 11, Παρακεντέ 1, Αθανασιάδου 6(2), Πατούνη 7(1).
Ασπίδα Ξάνθης (Καρά Αχμέτ): Καραλίδου Σ. 5, Μωυσένκου 5, Μπουτσούκη 19(5), Τασελαρίδου 5(1), Βασιλειάδου 5(1), Καραλίδου Β. 2, Κιντριλη 2, Ιωακειμίδου 1, Ζάχου 3, Τσιμπίδου, Θεοδωρίδου.
Ηρακλής 1908-Άρης 51-93
Διαιτητές: Μουταφτσής-Κυρόπουλος
Δεκάλεπτα: 17-28, 34-56, 41-73, 51-93
Ηρακλής (Τσάικος): Παπαϊωάννου 1, Τόγια 3, Παπαδάκη 5, Βαλαβάνη 13, Κυριακου 12(2), Στεργίου 10(1), Καραστάθη 7, Μπεντοσβίλι Χ., Οζεν, Ξενίδου, Μπεντοσβίλι Ι.
Άρης (Κωτούλης): Νάστου 19(5), Μιχαηλίδου 15(3), Σύρρα 1, Καρβουνιάδου 5, Ράσελ 19, Διαμαντοπούλου 13, Ιγγλέζου 6, Τσιαρσιώτη 4, Αγραφιώτη 8(2), Κοτζαμπάση 1, Παπαδοπούλου, Τριανταφύλλου 2.
Η βαθμολογία
1) Αρης 8 323-193 130
2) ΑΣ Πανόραμα 7 277-173 104
3) Πάνθηρες Καβάλας 6 239-130 109
4) Πιερικός Αρχέλαος 6 222-233 -11
5) Απόλλων Καλαμαριάς 5 207-257 -50
6) ΜΕΝΤ 4 157-83 74
7) Ολυμπιακός Βόλου 4 139-198 -59
8) ΠΚ Νεάπολης 3 111-189 -78
9) Ηρακλής 3 138-275 -137
10) Ασπίδα Ξάνθης 2 89-171 -82
Η επόμενη αγωνιστική (5η, 2/11)
Ασπίδα Ξάνθης-Πιερικός Αρχέλαος
ΠΚ Νεάπολης-Απόλλων Καλαμαριάς
Ολυμπιακός Βόλου-Ηρακλής
Αρης-Πάνθηρες Καβάλας
ΜΕΝΤ-ΑΣ Πανόραμα