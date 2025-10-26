Ο Αθηναϊκός ολοκλήρωσε ιδανικά την 4η αγωνιστική της Α1 Γυναικών, περνώντας με άνεση από τον Αμύντα με 79-55.

Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου μπήκε δυνατά από το ξεκίνημα, επιβάλλοντας τον ρυθμό της και «χτίζοντας» από νωρίς σταθερό προβάδισμα, το οποίο διατήρησε χωρίς ιδιαίτερη πίεση μέχρι το φινάλε. Με συνοχή στην επίθεση, σωστές επιλογές και συμπαγή άμυνα, ο Αθηναϊκός δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στον Αμύντα, που παραμένει χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.

Κορυφαία για τις νικήτριες ήταν η Γκίλντεϊ με 21 πόντους με την Μπέρτς να ακολουθεί με 15 πόντους, ενώ στήριξαν επιθετικά οι Τσινέκε (12π.) και Ράτζα (11π.), σε ένα παιχνίδι όπου ολόκληρη η ομάδα έδειξε βάθος και συνέπεια. Από την πλευρά του Αμύντα, ξεχώρισε η Γκίλντεϊ με 21 πόντους, αλλά οι προσπάθειές της δεν στάθηκαν αρκετές για να αλλάξουν την έκβαση του ματς.

Με αυτή τη νίκη, ο Αθηναϊκός ανέβηκε στο 3-1, επιβεβαιώνοντας πως συγκαταλέγεται στις πιο ισορροπημένες και ποιοτικές ομάδες της φετινής Α1 Γυναικών.

Τα δεκάλεπτα: 12-24, 27-44, 40-65, 55-79

Διαιτητές: Ναστούλης-Πολάτογλου-Τσικριτσάκη

Αμύντας (Παπαναστασίου): Γκίλντεϊ 21(4), Στούπα 5, Μαργώνη 3(1), Λαμπράκη 4, Καλομιτσίνη 3(1), Μουστάκα, Μπέι 8, Μάγκλαρη, Χάντερ 2, Μόρτεσεν 9(1), Νάτσκου.

Αθηναϊκός (Καλτσίδου): Καρακασίδου 2, Ράτζα 11, Κις 6, Τσινέκε 12, Χαιριστανίδου 4, Σταμάτη 4(1), Λούκα 7, Σβεντοράιτε 3, Μπερτς 15(1), Πάρκς 8(1), Χρίστοβα 7(1).