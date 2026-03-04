Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Αρίνα Σαμπαλένκα, η οποία είπε το «ναι» στην πρόταση γάμου που της έκανε ο Γιώργος Φραγκούλης.

Όλα έδειχναν ότι δεν θα αργούσε να γίνει το επόμενο βήμα στη σχέση τους και τελικά έγινε, καθώς η Αρίνα Σαμπαλένκα είπε το μεγάλο «ναι» στην πρόταση γάμου που της έκανε ο σύντροφός της, Γιώργος Φραγκούλης. Το ζευγάρι είναι μαζί περίπου δύο χρόνια και, όπως έκανε γνωστό η τενίστρια με ανάρτησή της στα social media,

«Εγώ και εσύ για πάντα» ήταν το μήνυμα της 27χρονης, η οποία δημοσίευσε ένα video από την πρόταση που δέχθηκε από τον Ελληνοβραζιλιάνο επιχειρηματία, με την ανάρτηση να γίνεται άμεσα viral.

Πληθώρα ήταν τα μηνύματα κάτω από τη δημοσίευση, ενώ ανάμεσα σε αυτούς που σχολίασαν ήταν και κορυφαίοι αθλητές του τένις, όπως ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Κάρλος Αλκαράθ.