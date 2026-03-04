Ελευθερία Αγγέλη, ποια είναι η πιο κλισέ ερώτηση για το ράγκμπι στην Ελλάδα;

Πώς επέλεξες το ράγκμπι;

«Μου αρέσαν πολύ τα αθλήματα γενικά, αλλά αυτό που έπαιζα ήταν το ποδόσφαιρο. Αυτά τα αθλήματα είναι πιο κοντά, όχι με την έννοια του physicality και του πώς παίζεται, αλλά με την έννοια του ομαδικού αθλήματος. Μου άρεσε που ήταν πιο κοντά στο πνεύμα του ευγενούς αθλήματος κι έχει μία τεράστια ιστορία το ράγκμπι. Στην Ελλάδα το Rugby League και το Rugby Union είναι δύο διαφορετικές ομοσπονδίες και πολλοί παίκτες παίζουν και στα δύο».

Ποια είναι η πιο κλισέ ερώτηση που σου κάνει κάποιος όταν τού λες ότι παίζεις ράγκμπι;

«Ρωτάνε ''δηλαδή παίζετε ξύλο;''. Είναι μία ερώτηση πολύ φυσιολογική να κάνει κανείς, αλλά κύρια μέριμνα του αθλήματος δεν είναι το ξύλο, είναι να μάθεις το πώς να ασκείς και πώς να δέχεσαι την έντονη επαφή χωρίς να τραυματίσεις τον αντίπαλο, αλλά προστατεύοντας και τη δική σου σωματική ακεραιότητα. Δεν είναι ποτέ ο στόχος το να τραυματίσεις κάποιον. Αυτό δείχνει και την ευγένεια του αθλήματος. Στην Ελλάδα τα αθλήματα με τέτοια επαφή δεν είναι γνώριμα, παρ'όλα αυτά είναι πάντα πρωταρχικός στόχος το να μην τραυματίσεις τον αντίπαλό σου».

Είναι ένα άθλημα το οποίο έχει συνδεθεί με την αρρενωπότητα ιδιαίτερα στο εξωτερικό, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει τίποτα...

«Το εντυπωσιακό σε αυτό το άθλημα κι ένας από τους κύριους λόγους που στο μυαλό και στην καρδιά μου έχει μία πολύ ξεχωριστή θέση είναι το ότι δεν έχει σημασία τι ηλικία έχεις, έχουμε παίκτριες μέχρι 47 χρόνων που παίζουν, δεν έχει σημασία το ύψος και η σωματοδομή σου, το επίπεδο του fitness σου. Είναι το μόνο άθλημα παγκοσμίως που σε ερασιτεχνικό τουλάχιστον επίπεδο ενθαρρύνει την οποιαδήποτε γυναίκα που θέλει να παίξει, να παίξει. Είναι σαν να είσαι καλοδεχούμενη παντού και το μόνο που αλλάζει είναι η θέση όπου μπορεί να παίξει η καθεμία ανάλογα με τον σωματότυπό της».

