Η Χρίστοβα του Αθηναϊκού
19/10/2025
ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπάσκετ Γυναικών: Το πανόραμα της Α1 και Α2 μετά και το τέλος της τρίτης αγωνιστικής

Σπύρος Μαρκεζίνης

Δείτε τα αποτελέσματα της Α1 και της Α2 μπάσκετ Γυναικών, μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της Κυριακής (19/10).

Με νίκες συνέχισαν την πορεία τους ο Αθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Δείτε τα αποτελέσματα μετά και το τέλος των αγώνων της Κυριακής (19/10) όπως και τις βαθμολογίες στο πρωτάθλημα της Α1 και της Α2 Μπάσκετ Γυναικών.

Α1

Αποτελέσματα

  • Πρωτέας Βούλας-Παναθηναϊκός 75-93
  • Παναθλητικός-Ολυμπιακός 67-90
  • Αθηναϊκός-Ιωνία 72-51
  • Πανσερραϊκός-Αμύντας 71-47
  • Σάββατο 18/10
  • ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΑΟΚ 94-67

Ρεπό: Ανόρθωση Βόλου

Αναλυτικά τα παιχνίδια

Πρωτέας Βούλας-Παναθηναϊκός 75-93
Διαιτητές: Τεφτίκης-Βαγγάλης-Ιωάννου
Δεκάλεπτα: 17-19, 35-42, 53-63, 75-93
Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 11(3), Ανδρικοπούλου 3(1), Ανδρέου 1, Χουσελά, Σακελλαρίου 2, Μπόικο 5(1), Λορέν 20(2), Μόργκαν 25(4), Κόρνγουελ 8.
Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Φίτζεραλντ 25(1), Μπράουν 11, Γαλανόπουλος 5(1), Πολυμένη, Βίτολα 11(2), Χατζηλεοντή 6, Κριμίλη 23(4), Χατζηγιακουμή, Πρινς 12.

Παναθλητικός-Ολυμπιακός 67-90
Διαιτητές: Κανελλίδης-Τζιοπάνος-Νέδογλου
Δεκάλεπτα: 22-22, 42-39, 56-65, 67-90
Παναθλητικός (Μυστηλιάδης): Ράνσομ 10, Τζέιμς 11(1), Μάντζου 4, Ντιόπ, Κοφινά, Βίγκα, Γεροστεργίου 2, Βασιλείου 4, Αλεξανδρή 16(2), Γκέλντοφ 2, Σύρπα, Μόρις 18(1).
Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου, Γιακούμπκοβα 6, Γουόλφολκ 14, Καρλάφτη 5, Δίελα, Χριστινάκη 24(2), Κολλάτου 7(1), Τζόνσον 19, Ράμπερ 13, Ντάλα 2.

Αθηναϊκός – Ιωνία 72-51
Διαιτητές: Παπαδόπουλος Χρ.-Τσαχάκης-Τσουρή
Δεκάλεπτα: 20-7, 45-22, 61-32, 52-51
Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Καρακασίδου 2, Ράτζα 6, Τσινέκε 12(2), Χαιριστανίδου 2, Σταμάτη 6(2), Παυλοπούλου 6, Μπορκόφσκα 9, Λούκα 6, Αναστασοπούλου 2, Μπερτς 20(2), Χρίστοβα 3.
Ιωνία (Βελτσίστας): Δαμουλάκη, Βιντσιλαίου 5(2), Καραγιάννη 5, Συροπούλου, Γκριγκς 9(1), Φουράκη 7, Μανίς 17, Κλαρκ 1, Στογιανόφσκα 7(2).

Πανσερραϊκός-Αμύντας 71-47
Διαιτητές: Πράττος-Αθανασιάδης-Κλεπουσνιώτου
Δεκάλεπτα: 20-12, 39-24, 55-38, 71-47
Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Μπέκι 8(2), Παπαγιαννάκη 2, Αλεξιά 14, Μπαξεβάνου, Τσινασλανίδου 5(1), Πιπλς 7, Βλαδίκα 3(1), Κουβόρντε 2, Μουρ 7(2), Τσολακίδου 2, Ρόσνιεκ 16(1), Γιαπιτζόγλου 7(1).
Αμύντας (Παπαθανασίου): Γκίλντεϊ 17(1), Στούπα 2, Μαργώνη, Λαμπράκη, Καλομιτσίνη, Μουστάκα, Μπέι 5, Μαγκλάρη, Χάντερ, Μόρτενσεν 11(1), Νάτσκου 9(2).

Η βαθμολογία

1) Παναθηναϊκός 6 260-187 73
2) Αθηναϊκός 5 228-185 43
3) Πανσερραϊκός 5 209-191 18
4) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 5 199-195 4
5) ΠΑΣ Γιάννινα 5 222-233 -11
6) Ολυμπιακός 4 171-123 48
7) Πρωτέας Βούλας 4 204-220 -16
8) Παναθλητικός 3 149-160 -11
9) ΠΑΟΚ 3 202-254 -52
10) Αμύντας 3 175-229 -54
11) Ανόρθωση Βόλου 2 116-158 -42

Η επόμενη αγωνιστική (4η, 26/10)

  • Πανσερραϊκός-Παναθλητικός
  • Αμύντας-Αθηναϊκός
  • ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας-ΠΑΣ Γιάννινα
  • ΠΑΟΚ-Πρωτέας Βούλας
  • Ανόρθωση Βόλου-Ολυμπιακός

Ρεπό: Παναθηναϊκός

Α2

Α’ Υποκατηγορία (3η αγωνιστική)

  • Ιπποκράτης Κω-Κρόνος Αγ. Δημητρίου 44-71
  • Δάφνη Αγ. Δημητρίου-ΑΕΚ Περιστερίου Αντ. 69-65
  • Άρης Χολαργού-Σπόρτιγκ 82-44
  • Εύνικος-Άμιλλα 50-80

Αναλυτικά τα παιχνίδια

Ιπποκράτης Κω – Κρόνος Αγ.Δημ. 44-71
Διαιτητές: Παπαχρυσανθακόπουλος – Μαλολάρι
Δεκάλεπτα Τα δεκάλεπτα: 11-15, 22-36, 34-65, 44-71
Ιπποκράτης Κω (Κανενόπουλος): Παναγιωτοπούλου 12(2), Κάρενς 17(1), Βελούδου 6, Καρτσαμάρη 5(1), Πατμίου 2, Σβύνου, Κρανιώτη, Ασιατίδου, Χρυσάκη 2.
Κρόνος Αγ. Δημ. (Παπαζαφειρόπουλος): Τζανετάτου 12(1), Πατεράκη 14, Παπάζογλου, Τορεσίν 11(1), Χατζηβασιλείου 7(1), Κατσαμούρη 10(2), Καμμένου 15(4), Σταθοπούλου 2, Τριανταφύλλου, Περντρέτσα, Κίτσιου, Στακιά.

Δάφνη Αγ. Δημητρίου-ΑΕΚ Περιστερίου 69-65
Διαιτητές: Τριανταφύλλου-Χρήστου
Δεκάλεπτα: 22-17, 36-31, 51-45, 69-65
Δάφνη Αγ. Δημ. (Σόφτσης): Κορρέ 12(3), Παγώνη 16(2), Γασπαράτου 5(1), Κιλαζίδου 21, Νίννη 11(1), Αναστασοπούλου, Ολυμπίου, Μαγγίνα 4.
ΑΕΚ Περιστερίου (Δημογιαννοπούλου, Αλεξόπουλος): Τζίβα 8(1), Καίσαρη 13(4), Γαβαλά 2, Θεοδωρομανωλάκη 19(2), Παπαδοπούλου 9, Σβορώνου 8, Γεωργακοπούλου 3(1), Καλαφάτη, Καλαντζή 3(1), Λαδά, Ράπτη.

Άρης Χολαργού-Σπόρτιγκ 82-44
Διαιτητές: Ντάβαρης-Τσουράπας
Δεκάλεπτα: 21-13, 42-23, 62-37, 82-44
Αρης Χολαργού (Σκληρός): Σταμάτη 22(5), Τσιαδή 9(1), Παντέλη 5(1), Μπουντούρη 17(2), Καβάσιλα 7(1), Καραχάλιου 10, Χόνι 7, Παναγιωτοπούλου 2, Τσούρτη 1, Στάνι 2, Πήλιου.
Σπόρτιγκ (Γιαννακάκου): Ξενιτοπούλου 6, Ρουσουνέλου 10, Δεληγιάννη 13(1), Ράδη 3(1), Χαλικοπούλου 2, Παπαποστόλου 7(1), Γεωργίνη 3(1), Γραμματικού, Καπελλάκου, Φιλντίση, Ντρούγια.

Εύνικος-Άμιλλα Περ.50-80
Διαιτητές: Κατσέλη-Πουλάκης
Δεκάλεπτα: 14-26, 22-44, 38-67, 50-80
Εύνικος (Λόφτι): Χριστοφοράκη 6(2), Αβράμη 6, Βλάχου 5(1), Διαμαντάκη 10(1), Παπαδοπούλου 11(2), Δεσποτάκη 7(1), Κράββαρη 3(1), Γκίκα, Χρονάκη, Μποτοπούλου, Άνθιμου, Τελάκη 2.
Αμιλλα Περ. (Γουναρά): Εμμανουηλίδου 5, Μπάτσιου 21(3), Αμίτση 9(2), Μούκα 16(2), Βούλγαρη 3, Λυκούδη 8, Λέρη 2, Βαρβιτσιώτη 9, Λέρη 2, Ερχαρουί 5(1), Αυγέρη.

Η βαθμολογία

1) Κρόνος Αγίου Δημητρίου 6 217-129 88
2) Δάφνη Αγίου Δημητρίου 6 216-172 44
3) ΑΕΚ Περιστερίου 5 180-156 24
4) Ιπποκράτης Κω 4 175-184 -9
5) Αρης Χολαργού 3 138-103 35
6) Αμιλλα Περιστερίου 3 135-126 9
7) Προφήτης Ηλίας 3 135-136 -1
8) Σπόρτιγκ 3 135-230 -95
9) Εύνικος 3 117-212 -95

Η επόμενη αγωνιστική (4η, 26/10)

  • Αμιλλα Περιστερίου-Ιπποκράτης Κω
  • Κρόνος Αγίου Δημητρίου-Δάφνη Αγίου Δημητρίου
  • ΑΕΚ Περιστερίου-Αρης Χολαργού
  • Σπόρτιγκ-Προφήτης Ηλίας

Ρεπό: Εύνικος

Β’ Υποκατηγορία (2η αγωνιστική)

  • ΚΑΟ Μελισσίων-Προμηθέας Π. 76-45
  • Πορφύρας-Δαναοί Άργους 73-44
  • Ιωνικός ΝΦ-Ανταίος 66-59
  • Αγ. Παρασκευή-Ανδρογέας 59-58 (παρ.)

Αναλυτικά τα παιχνίδια

ΚΑΟ Μελισσίων-Προμηθέας Π. 76-45
Διαιτητές: Βαλουξής-Σταγάκη
Δεκάλεπτα: 22-15, 37-27, 54-33, 76-45
ΚΑΟ Μελισσίων (Καλογερόπουλος): Κούκη 14(4), Κυρίδη 17(4), Κοιλιαρίδη 13(2), Κυριακάκη 9(1), Ζίου 3, Χρηστάκη 2, Κωνσταντινίδου 3(1), Μεσίνι 5(1), Φουστέρη 7(1), Κασιμάτη 3(1).
Προμηθέας Π. (Ντούβας): Σταμούλη 16(4), Κατσίνα. Δεληστάθη 10(1), Φραγγέα 4, Συρμακέση 1, Καλαμπαλίκη 3, Μιχαλοπούλου 6(2), Ζαχαροπούλου, Παπαδοπούλου, Κατσαντώνη 4, Χρόνη 1, Κοντογιωράκη.

Πορφύρας-Δαναοί Άργους 73-44
Διαιτητές: Ραμιώτης-Πανουργιά
Δεκάλεπτα: 14-7, 34-18, 52-29, 73-44
Πορφύρας (Αράπης): Αναστασοπούλου 20(1), Μπαλαμπάνη 12(2), Θεοδώρου 7, Ευμορφοπούλου 9, Κλείτσα 8(1), Παπαδοπούλου 2, Κυριακούδη 12(1), Υφαντή, Γκιολέκα 3(1)
Δαναοί Αργους (Χατζηδάκη): Διαμαντοπούλου 6(2), Χρυσοστομίδου 6(1), Κοντογεώργου 9, Κουτσιρίμπα 8, Τραγουστή 2, Σπριγκς 9, Κοντογιάννη 2, Μάνου 2, Καμπισιούλη, Μαλαπάνη.

Ιωνικός ΝΦ-Ανταίος 66-59
Διαιτητές: Κυριακόπουλος-Μαυροειδής
Δεκάλεπτα: 18-21, 34-35, 51-49, 66-59
Ιωνικός ΝΦ (Σκαλωμένος): Γκριτζά 12(2), Κεσσέ 15(1), Ντάνου 15(4), Γιαμπάνη 10(2), Θεοδωροπούλου 2, Καραβέλη 2, Πατέρα, Στεριοπούλου 10(2), Καββαδά.
Ανταίος (Βασιλάκος): Ταμπάκου 5, Παναγιωτίδη 16(2), Θεοδοσουλάκη 7(1), Νταϊάκη 10(2), Πατσιατζή 7(1), Γοργογιάννη 8(1), Καρρά 6, Παπαζήση, Αγκάι.

Αγ. Παρασκευή-Ανδρογέας 59-58 (παρ.)
Διαιτητές: Τύρμπας-Χαϊνά
Δεκάλεπτα: 11-13, 27-28, 37-40, 51-51(κ.δ.), 59-58 (παρ.)
Αγία Παρασκευή (Γεωργουδάκης): Σακουλάκη 19(4), Σερέπα 9(3), Φραγκούλη 7(1), Ακρίβου 3, Παπαδρόσου 6, Ανωγειανάκη 4, Τάρλα 8, Τζέλου 3, Ναυροζίδου.
Ανδρογέας (Λουμπούνης): Δανδουλάκη 10, Γκρίφιν 27(5), Αργυροπούλου 8, Βερελτζή 3, Μαργέλου 3, Ιατράκη 3, Μανουκάκη, Μηλιάρα 2, Βεργιτσάκη.

Η βαθμολογία

1) Πορφύρας 4 137-91 46
2) Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας 4 146-107 39
3) Μελίσσια 3 123-109 14
4) Ανταίος 3 130-133 -3
5) Αγία Παρασκευή 3 126-129 -3
6) Δαναοί Αργους 3 109-131 -22
7) Ανδρογέας 2 116-124 -8
8) Προμηθέας Πάτρας 2 93-156 -63

Η επόμενη αγωνιστική (3η, 26/10)

  • Ανδρογέας-Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας
  • Ανταίος-Μελίσσια
  • Προμηθέας Πάτρας-Πορφύρας
  • Δαναοί Αργους-Αγία Παρασκευή


2ος Όμιλος (3η Αγωνιστική)

  • Πάνθηρες Καβάλας-Ηρακλής 1908 109-40
  • Ολυμπιακός Β.-Πιερικός Αρχέλαος ΕΑΚ 50-63
  • Νεάπολη-Πανόραμα 24-60
  • Άρης-Απόλλων Καλαμαριάς 97-43

Ρεπό: Ασπίδα Ξάνθης, ΜΕΝΤ

Αναλυτικά τα παιχνίδια

Πάνθηρες Καβάλας-Ηρακλής 109-40
Διαιτητές: Τσίρκου-Παναγιωτόπουλος
Δεκάλεπτα: 27-6, 57-15, 86-29, 109-40
Πάνθηρες Καβάλας (Παγκαλίδης): Καρ 29(3), Σταμπουλίδου 10, Σταματάκη 16(2), Μαραβέγια 17(3), Παναγιωτίδου 4, Πιπερίδου 2, Καλέα 2, Τσάντα 5, Βλάχου 5, Μοδέα 10(1), Τζημορώτα 6, Αϊβαζίδου 3(1).
Ηρακλής (Τσάικος-Μπαλλά): Καραστάθη, Τόγια 8, Βαλαβάνη 10, Ξενίδου, Μαραγκού, Μπεντοσβίλι Χ., Σπανίδου, Οζεν 2, Φίλιου, Μπεντοσβίλι Ι. 6, Παπαδάκη 14(2).

Ολυμπιακός Βόλου-Πιερικός Αρχέλαος 50-63
Διαιτητές: Παπαγιώτης-Κοκκινόπουλος
Δεκάλεπτα: 19-16, 31-28, 41-44, 50-63
Ολυμπιακός Βόλου (Δερβος): Μπάουμαν 15(1), Αρτεμισίου 14(1), Γράψα 9(1), Αντωνίου Ι. 4, Ζυκάι 4, Χαλκιά 2, Χούτα 2, Τσιτουρα.
Πιερικός Αρχέλαος (Παπαδόπουλος-Ζέρβας): Ζαμάνη 5(1), Κιολέογλου Ν. 23(7), Χούλη 2, Σωπιάδου 9(1), Λάππα 9, Τελίδου 13(2), Μπουμπουλέντρα, Κιολέογλου Π., Καρανικόλα 2, Μαυρίδου, Παπαδοπούλου, Αμανατίδου.

ΠΚ Νεάπολης-ΑΣ Πανόραμα 24-60
Διαιτητές: Μαρτυγάκης-Μπόζας
Δεκάλεπτα: 4-20, 14-36, 19-49, 24-60
ΠΚ Νεάπολης (Σάββας-Κολοκυθάς): Χωλοπούλου 2, Γιαννοπούλου 2, Βασιλειάδου 2, Παυλίδου 1, Κωστανάκη, Μουμτζή, Τσούχλη 4, Πετρίδου 10(2), Πεχλιβανίδου 2, Μπαδη, Σωτηρέλη 1, Κοϊτσίδου.
ΑΣ Πανόραμα (Διαβολεμενου-Φωτιάδης): Ουρμπάνιακ 8, Ελευθεριου 6(2), Παπαροϊδάμη 12(2), Μαντζούνη 2, Φρονιμάκη 3(1), Παντώτη, Τσαλή 6(2), Παπαδοπούλου 3(1), Τσαγκαροπούλου 5(1), Παρακεντέ 3(1), Πατούνη 12(2).

Άρης-Απόλλων Καλαμαριάς 97-43
Διαιτητές: Καραούλας-Αθανασίου
Δεκάλεπτα: 23-13, 43-22, 75-35, 97-43
Άρης (Κωτούλης): Κερασοβίτη 17(2), Νάστου 5(1), Μιχαηλίδου 2, Σύρρα 15(1), Καρβουνιάδου 11(1), Ράσελ 18, Διαμαντοπούλου 15, Ιγγλέζου 8, Τσιαρσιώτη 2, Αγραφιώτη, Παπαδοπούλου 2, Κοτζαμπάση 2.
Απόλλων Καλαμαριάς (Κασικτσόγλου-Φλώρου): Λογδανίδου 2, Κουτσοδήμου 4, Τόλη 4, Κουράτορα 6(2), Γιαντσακλίδου 9, Βατσιτσίδου 3, Εφραιμίδου 5, Τόλη 2, Καζάκη 1, Σένκα 7(1), Κουλακιώτη.

Η βαθμολογία

1) Πάνθηρες Καβάλας 6 239-130 109
2) Άρης 6 230-142 88
3) ΑΣ Πανόραμα 5 200-126 74
4) ΜΕΝΤ 4 157-83 74
5) Πιερικός Αρχέλαος 4 156-187 -31
6) Απόλλων Καλαμαριάς 4 157-203 -46
7) ΠΚ Νεάπολης 2 65-123 -58
8) Ολυμπιακός Βόλου 2 85-148 -63
9) Ηρακλής 2 87-182 -95
10) Ασπίδα Ξάνθης 1 42-94 -52

Η επόμενη αγωνιστική (4η, 26/10)

  • Ηρακλής-Αρης
  • Απόλλων Καλαμαριάς-Ολυμπιακός Βόλου
  • Πιερικός Αρχέλαος-ΠΚ Νεάπολης
  • ΑΣ Πανόραμα-Ασπίδα Ξάνθης

Ρεπό: ΜΕΝΤ, Πάνθηρες Καβάλας

