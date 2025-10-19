Με νίκες συνέχισαν την πορεία τους ο Αθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Δείτε τα αποτελέσματα μετά και το τέλος των αγώνων της Κυριακής (19/10) όπως και τις βαθμολογίες στο πρωτάθλημα της Α1 και της Α2 Μπάσκετ Γυναικών.
Α1
Αποτελέσματα
- Πρωτέας Βούλας-Παναθηναϊκός 75-93
- Παναθλητικός-Ολυμπιακός 67-90
- Αθηναϊκός-Ιωνία 72-51
- Πανσερραϊκός-Αμύντας 71-47
- Σάββατο 18/10
- ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΑΟΚ 94-67
Ρεπό: Ανόρθωση Βόλου
Αναλυτικά τα παιχνίδια
Πρωτέας Βούλας-Παναθηναϊκός 75-93
Διαιτητές: Τεφτίκης-Βαγγάλης-Ιωάννου
Δεκάλεπτα: 17-19, 35-42, 53-63, 75-93
Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 11(3), Ανδρικοπούλου 3(1), Ανδρέου 1, Χουσελά, Σακελλαρίου 2, Μπόικο 5(1), Λορέν 20(2), Μόργκαν 25(4), Κόρνγουελ 8.
Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Φίτζεραλντ 25(1), Μπράουν 11, Γαλανόπουλος 5(1), Πολυμένη, Βίτολα 11(2), Χατζηλεοντή 6, Κριμίλη 23(4), Χατζηγιακουμή, Πρινς 12.
Παναθλητικός-Ολυμπιακός 67-90
Διαιτητές: Κανελλίδης-Τζιοπάνος-Νέδογλου
Δεκάλεπτα: 22-22, 42-39, 56-65, 67-90
Παναθλητικός (Μυστηλιάδης): Ράνσομ 10, Τζέιμς 11(1), Μάντζου 4, Ντιόπ, Κοφινά, Βίγκα, Γεροστεργίου 2, Βασιλείου 4, Αλεξανδρή 16(2), Γκέλντοφ 2, Σύρπα, Μόρις 18(1).
Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου, Γιακούμπκοβα 6, Γουόλφολκ 14, Καρλάφτη 5, Δίελα, Χριστινάκη 24(2), Κολλάτου 7(1), Τζόνσον 19, Ράμπερ 13, Ντάλα 2.
Αθηναϊκός – Ιωνία 72-51
Διαιτητές: Παπαδόπουλος Χρ.-Τσαχάκης-Τσουρή
Δεκάλεπτα: 20-7, 45-22, 61-32, 52-51
Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Καρακασίδου 2, Ράτζα 6, Τσινέκε 12(2), Χαιριστανίδου 2, Σταμάτη 6(2), Παυλοπούλου 6, Μπορκόφσκα 9, Λούκα 6, Αναστασοπούλου 2, Μπερτς 20(2), Χρίστοβα 3.
Ιωνία (Βελτσίστας): Δαμουλάκη, Βιντσιλαίου 5(2), Καραγιάννη 5, Συροπούλου, Γκριγκς 9(1), Φουράκη 7, Μανίς 17, Κλαρκ 1, Στογιανόφσκα 7(2).
Πανσερραϊκός-Αμύντας 71-47
Διαιτητές: Πράττος-Αθανασιάδης-Κλεπουσνιώτου
Δεκάλεπτα: 20-12, 39-24, 55-38, 71-47
Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Μπέκι 8(2), Παπαγιαννάκη 2, Αλεξιά 14, Μπαξεβάνου, Τσινασλανίδου 5(1), Πιπλς 7, Βλαδίκα 3(1), Κουβόρντε 2, Μουρ 7(2), Τσολακίδου 2, Ρόσνιεκ 16(1), Γιαπιτζόγλου 7(1).
Αμύντας (Παπαθανασίου): Γκίλντεϊ 17(1), Στούπα 2, Μαργώνη, Λαμπράκη, Καλομιτσίνη, Μουστάκα, Μπέι 5, Μαγκλάρη, Χάντερ, Μόρτενσεν 11(1), Νάτσκου 9(2).
Η βαθμολογία
1) Παναθηναϊκός 6 260-187 73
2) Αθηναϊκός 5 228-185 43
3) Πανσερραϊκός 5 209-191 18
4) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 5 199-195 4
5) ΠΑΣ Γιάννινα 5 222-233 -11
6) Ολυμπιακός 4 171-123 48
7) Πρωτέας Βούλας 4 204-220 -16
8) Παναθλητικός 3 149-160 -11
9) ΠΑΟΚ 3 202-254 -52
10) Αμύντας 3 175-229 -54
11) Ανόρθωση Βόλου 2 116-158 -42
Η επόμενη αγωνιστική (4η, 26/10)
- Πανσερραϊκός-Παναθλητικός
- Αμύντας-Αθηναϊκός
- ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας-ΠΑΣ Γιάννινα
- ΠΑΟΚ-Πρωτέας Βούλας
- Ανόρθωση Βόλου-Ολυμπιακός
Ρεπό: Παναθηναϊκός
Α2
Α’ Υποκατηγορία (3η αγωνιστική)
- Ιπποκράτης Κω-Κρόνος Αγ. Δημητρίου 44-71
- Δάφνη Αγ. Δημητρίου-ΑΕΚ Περιστερίου Αντ. 69-65
- Άρης Χολαργού-Σπόρτιγκ 82-44
- Εύνικος-Άμιλλα 50-80
Αναλυτικά τα παιχνίδια
Ιπποκράτης Κω – Κρόνος Αγ.Δημ. 44-71
Διαιτητές: Παπαχρυσανθακόπουλος – Μαλολάρι
Δεκάλεπτα Τα δεκάλεπτα: 11-15, 22-36, 34-65, 44-71
Ιπποκράτης Κω (Κανενόπουλος): Παναγιωτοπούλου 12(2), Κάρενς 17(1), Βελούδου 6, Καρτσαμάρη 5(1), Πατμίου 2, Σβύνου, Κρανιώτη, Ασιατίδου, Χρυσάκη 2.
Κρόνος Αγ. Δημ. (Παπαζαφειρόπουλος): Τζανετάτου 12(1), Πατεράκη 14, Παπάζογλου, Τορεσίν 11(1), Χατζηβασιλείου 7(1), Κατσαμούρη 10(2), Καμμένου 15(4), Σταθοπούλου 2, Τριανταφύλλου, Περντρέτσα, Κίτσιου, Στακιά.
Δάφνη Αγ. Δημητρίου-ΑΕΚ Περιστερίου 69-65
Διαιτητές: Τριανταφύλλου-Χρήστου
Δεκάλεπτα: 22-17, 36-31, 51-45, 69-65
Δάφνη Αγ. Δημ. (Σόφτσης): Κορρέ 12(3), Παγώνη 16(2), Γασπαράτου 5(1), Κιλαζίδου 21, Νίννη 11(1), Αναστασοπούλου, Ολυμπίου, Μαγγίνα 4.
ΑΕΚ Περιστερίου (Δημογιαννοπούλου, Αλεξόπουλος): Τζίβα 8(1), Καίσαρη 13(4), Γαβαλά 2, Θεοδωρομανωλάκη 19(2), Παπαδοπούλου 9, Σβορώνου 8, Γεωργακοπούλου 3(1), Καλαφάτη, Καλαντζή 3(1), Λαδά, Ράπτη.
Άρης Χολαργού-Σπόρτιγκ 82-44
Διαιτητές: Ντάβαρης-Τσουράπας
Δεκάλεπτα: 21-13, 42-23, 62-37, 82-44
Αρης Χολαργού (Σκληρός): Σταμάτη 22(5), Τσιαδή 9(1), Παντέλη 5(1), Μπουντούρη 17(2), Καβάσιλα 7(1), Καραχάλιου 10, Χόνι 7, Παναγιωτοπούλου 2, Τσούρτη 1, Στάνι 2, Πήλιου.
Σπόρτιγκ (Γιαννακάκου): Ξενιτοπούλου 6, Ρουσουνέλου 10, Δεληγιάννη 13(1), Ράδη 3(1), Χαλικοπούλου 2, Παπαποστόλου 7(1), Γεωργίνη 3(1), Γραμματικού, Καπελλάκου, Φιλντίση, Ντρούγια.
Εύνικος-Άμιλλα Περ.50-80
Διαιτητές: Κατσέλη-Πουλάκης
Δεκάλεπτα: 14-26, 22-44, 38-67, 50-80
Εύνικος (Λόφτι): Χριστοφοράκη 6(2), Αβράμη 6, Βλάχου 5(1), Διαμαντάκη 10(1), Παπαδοπούλου 11(2), Δεσποτάκη 7(1), Κράββαρη 3(1), Γκίκα, Χρονάκη, Μποτοπούλου, Άνθιμου, Τελάκη 2.
Αμιλλα Περ. (Γουναρά): Εμμανουηλίδου 5, Μπάτσιου 21(3), Αμίτση 9(2), Μούκα 16(2), Βούλγαρη 3, Λυκούδη 8, Λέρη 2, Βαρβιτσιώτη 9, Λέρη 2, Ερχαρουί 5(1), Αυγέρη.
Η βαθμολογία
1) Κρόνος Αγίου Δημητρίου 6 217-129 88
2) Δάφνη Αγίου Δημητρίου 6 216-172 44
3) ΑΕΚ Περιστερίου 5 180-156 24
4) Ιπποκράτης Κω 4 175-184 -9
5) Αρης Χολαργού 3 138-103 35
6) Αμιλλα Περιστερίου 3 135-126 9
7) Προφήτης Ηλίας 3 135-136 -1
8) Σπόρτιγκ 3 135-230 -95
9) Εύνικος 3 117-212 -95
Η επόμενη αγωνιστική (4η, 26/10)
- Αμιλλα Περιστερίου-Ιπποκράτης Κω
- Κρόνος Αγίου Δημητρίου-Δάφνη Αγίου Δημητρίου
- ΑΕΚ Περιστερίου-Αρης Χολαργού
- Σπόρτιγκ-Προφήτης Ηλίας
Ρεπό: Εύνικος
Β’ Υποκατηγορία (2η αγωνιστική)
- ΚΑΟ Μελισσίων-Προμηθέας Π. 76-45
- Πορφύρας-Δαναοί Άργους 73-44
- Ιωνικός ΝΦ-Ανταίος 66-59
- Αγ. Παρασκευή-Ανδρογέας 59-58 (παρ.)
Αναλυτικά τα παιχνίδια
ΚΑΟ Μελισσίων-Προμηθέας Π. 76-45
Διαιτητές: Βαλουξής-Σταγάκη
Δεκάλεπτα: 22-15, 37-27, 54-33, 76-45
ΚΑΟ Μελισσίων (Καλογερόπουλος): Κούκη 14(4), Κυρίδη 17(4), Κοιλιαρίδη 13(2), Κυριακάκη 9(1), Ζίου 3, Χρηστάκη 2, Κωνσταντινίδου 3(1), Μεσίνι 5(1), Φουστέρη 7(1), Κασιμάτη 3(1).
Προμηθέας Π. (Ντούβας): Σταμούλη 16(4), Κατσίνα. Δεληστάθη 10(1), Φραγγέα 4, Συρμακέση 1, Καλαμπαλίκη 3, Μιχαλοπούλου 6(2), Ζαχαροπούλου, Παπαδοπούλου, Κατσαντώνη 4, Χρόνη 1, Κοντογιωράκη.
Πορφύρας-Δαναοί Άργους 73-44
Διαιτητές: Ραμιώτης-Πανουργιά
Δεκάλεπτα: 14-7, 34-18, 52-29, 73-44
Πορφύρας (Αράπης): Αναστασοπούλου 20(1), Μπαλαμπάνη 12(2), Θεοδώρου 7, Ευμορφοπούλου 9, Κλείτσα 8(1), Παπαδοπούλου 2, Κυριακούδη 12(1), Υφαντή, Γκιολέκα 3(1)
Δαναοί Αργους (Χατζηδάκη): Διαμαντοπούλου 6(2), Χρυσοστομίδου 6(1), Κοντογεώργου 9, Κουτσιρίμπα 8, Τραγουστή 2, Σπριγκς 9, Κοντογιάννη 2, Μάνου 2, Καμπισιούλη, Μαλαπάνη.
Ιωνικός ΝΦ-Ανταίος 66-59
Διαιτητές: Κυριακόπουλος-Μαυροειδής
Δεκάλεπτα: 18-21, 34-35, 51-49, 66-59
Ιωνικός ΝΦ (Σκαλωμένος): Γκριτζά 12(2), Κεσσέ 15(1), Ντάνου 15(4), Γιαμπάνη 10(2), Θεοδωροπούλου 2, Καραβέλη 2, Πατέρα, Στεριοπούλου 10(2), Καββαδά.
Ανταίος (Βασιλάκος): Ταμπάκου 5, Παναγιωτίδη 16(2), Θεοδοσουλάκη 7(1), Νταϊάκη 10(2), Πατσιατζή 7(1), Γοργογιάννη 8(1), Καρρά 6, Παπαζήση, Αγκάι.
Αγ. Παρασκευή-Ανδρογέας 59-58 (παρ.)
Διαιτητές: Τύρμπας-Χαϊνά
Δεκάλεπτα: 11-13, 27-28, 37-40, 51-51(κ.δ.), 59-58 (παρ.)
Αγία Παρασκευή (Γεωργουδάκης): Σακουλάκη 19(4), Σερέπα 9(3), Φραγκούλη 7(1), Ακρίβου 3, Παπαδρόσου 6, Ανωγειανάκη 4, Τάρλα 8, Τζέλου 3, Ναυροζίδου.
Ανδρογέας (Λουμπούνης): Δανδουλάκη 10, Γκρίφιν 27(5), Αργυροπούλου 8, Βερελτζή 3, Μαργέλου 3, Ιατράκη 3, Μανουκάκη, Μηλιάρα 2, Βεργιτσάκη.
Η βαθμολογία
1) Πορφύρας 4 137-91 46
2) Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας 4 146-107 39
3) Μελίσσια 3 123-109 14
4) Ανταίος 3 130-133 -3
5) Αγία Παρασκευή 3 126-129 -3
6) Δαναοί Αργους 3 109-131 -22
7) Ανδρογέας 2 116-124 -8
8) Προμηθέας Πάτρας 2 93-156 -63
Η επόμενη αγωνιστική (3η, 26/10)
- Ανδρογέας-Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας
- Ανταίος-Μελίσσια
- Προμηθέας Πάτρας-Πορφύρας
- Δαναοί Αργους-Αγία Παρασκευή
2ος Όμιλος (3η Αγωνιστική)
- Πάνθηρες Καβάλας-Ηρακλής 1908 109-40
- Ολυμπιακός Β.-Πιερικός Αρχέλαος ΕΑΚ 50-63
- Νεάπολη-Πανόραμα 24-60
- Άρης-Απόλλων Καλαμαριάς 97-43
Ρεπό: Ασπίδα Ξάνθης, ΜΕΝΤ
Αναλυτικά τα παιχνίδια
Πάνθηρες Καβάλας-Ηρακλής 109-40
Διαιτητές: Τσίρκου-Παναγιωτόπουλος
Δεκάλεπτα: 27-6, 57-15, 86-29, 109-40
Πάνθηρες Καβάλας (Παγκαλίδης): Καρ 29(3), Σταμπουλίδου 10, Σταματάκη 16(2), Μαραβέγια 17(3), Παναγιωτίδου 4, Πιπερίδου 2, Καλέα 2, Τσάντα 5, Βλάχου 5, Μοδέα 10(1), Τζημορώτα 6, Αϊβαζίδου 3(1).
Ηρακλής (Τσάικος-Μπαλλά): Καραστάθη, Τόγια 8, Βαλαβάνη 10, Ξενίδου, Μαραγκού, Μπεντοσβίλι Χ., Σπανίδου, Οζεν 2, Φίλιου, Μπεντοσβίλι Ι. 6, Παπαδάκη 14(2).
Ολυμπιακός Βόλου-Πιερικός Αρχέλαος 50-63
Διαιτητές: Παπαγιώτης-Κοκκινόπουλος
Δεκάλεπτα: 19-16, 31-28, 41-44, 50-63
Ολυμπιακός Βόλου (Δερβος): Μπάουμαν 15(1), Αρτεμισίου 14(1), Γράψα 9(1), Αντωνίου Ι. 4, Ζυκάι 4, Χαλκιά 2, Χούτα 2, Τσιτουρα.
Πιερικός Αρχέλαος (Παπαδόπουλος-Ζέρβας): Ζαμάνη 5(1), Κιολέογλου Ν. 23(7), Χούλη 2, Σωπιάδου 9(1), Λάππα 9, Τελίδου 13(2), Μπουμπουλέντρα, Κιολέογλου Π., Καρανικόλα 2, Μαυρίδου, Παπαδοπούλου, Αμανατίδου.
ΠΚ Νεάπολης-ΑΣ Πανόραμα 24-60
Διαιτητές: Μαρτυγάκης-Μπόζας
Δεκάλεπτα: 4-20, 14-36, 19-49, 24-60
ΠΚ Νεάπολης (Σάββας-Κολοκυθάς): Χωλοπούλου 2, Γιαννοπούλου 2, Βασιλειάδου 2, Παυλίδου 1, Κωστανάκη, Μουμτζή, Τσούχλη 4, Πετρίδου 10(2), Πεχλιβανίδου 2, Μπαδη, Σωτηρέλη 1, Κοϊτσίδου.
ΑΣ Πανόραμα (Διαβολεμενου-Φωτιάδης): Ουρμπάνιακ 8, Ελευθεριου 6(2), Παπαροϊδάμη 12(2), Μαντζούνη 2, Φρονιμάκη 3(1), Παντώτη, Τσαλή 6(2), Παπαδοπούλου 3(1), Τσαγκαροπούλου 5(1), Παρακεντέ 3(1), Πατούνη 12(2).
Άρης-Απόλλων Καλαμαριάς 97-43
Διαιτητές: Καραούλας-Αθανασίου
Δεκάλεπτα: 23-13, 43-22, 75-35, 97-43
Άρης (Κωτούλης): Κερασοβίτη 17(2), Νάστου 5(1), Μιχαηλίδου 2, Σύρρα 15(1), Καρβουνιάδου 11(1), Ράσελ 18, Διαμαντοπούλου 15, Ιγγλέζου 8, Τσιαρσιώτη 2, Αγραφιώτη, Παπαδοπούλου 2, Κοτζαμπάση 2.
Απόλλων Καλαμαριάς (Κασικτσόγλου-Φλώρου): Λογδανίδου 2, Κουτσοδήμου 4, Τόλη 4, Κουράτορα 6(2), Γιαντσακλίδου 9, Βατσιτσίδου 3, Εφραιμίδου 5, Τόλη 2, Καζάκη 1, Σένκα 7(1), Κουλακιώτη.
Η βαθμολογία
1) Πάνθηρες Καβάλας 6 239-130 109
2) Άρης 6 230-142 88
3) ΑΣ Πανόραμα 5 200-126 74
4) ΜΕΝΤ 4 157-83 74
5) Πιερικός Αρχέλαος 4 156-187 -31
6) Απόλλων Καλαμαριάς 4 157-203 -46
7) ΠΚ Νεάπολης 2 65-123 -58
8) Ολυμπιακός Βόλου 2 85-148 -63
9) Ηρακλής 2 87-182 -95
10) Ασπίδα Ξάνθης 1 42-94 -52
Η επόμενη αγωνιστική (4η, 26/10)
- Ηρακλής-Αρης
- Απόλλων Καλαμαριάς-Ολυμπιακός Βόλου
- Πιερικός Αρχέλαος-ΠΚ Νεάπολης
- ΑΣ Πανόραμα-Ασπίδα Ξάνθης
Ρεπό: ΜΕΝΤ, Πάνθηρες Καβάλας