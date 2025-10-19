Με νίκες συνέχισαν την πορεία τους ο Αθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Δείτε τα αποτελέσματα μετά και το τέλος των αγώνων της Κυριακής (19/10) όπως και τις βαθμολογίες στο πρωτάθλημα της Α1 και της Α2 Μπάσκετ Γυναικών.

Α1

Αποτελέσματα

Πρωτέας Βούλας-Παναθηναϊκός 75-93

Παναθλητικός-Ολυμπιακός 67-90

Αθηναϊκός-Ιωνία 72-51

Πανσερραϊκός-Αμύντας 71-47

Σάββατο 18/10

ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΑΟΚ 94-67

Ρεπό: Ανόρθωση Βόλου

Αναλυτικά τα παιχνίδια

Πρωτέας Βούλας-Παναθηναϊκός 75-93

Διαιτητές: Τεφτίκης-Βαγγάλης-Ιωάννου

Δεκάλεπτα: 17-19, 35-42, 53-63, 75-93

Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 11(3), Ανδρικοπούλου 3(1), Ανδρέου 1, Χουσελά, Σακελλαρίου 2, Μπόικο 5(1), Λορέν 20(2), Μόργκαν 25(4), Κόρνγουελ 8.

Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Φίτζεραλντ 25(1), Μπράουν 11, Γαλανόπουλος 5(1), Πολυμένη, Βίτολα 11(2), Χατζηλεοντή 6, Κριμίλη 23(4), Χατζηγιακουμή, Πρινς 12.

Παναθλητικός-Ολυμπιακός 67-90

Διαιτητές: Κανελλίδης-Τζιοπάνος-Νέδογλου

Δεκάλεπτα: 22-22, 42-39, 56-65, 67-90

Παναθλητικός (Μυστηλιάδης): Ράνσομ 10, Τζέιμς 11(1), Μάντζου 4, Ντιόπ, Κοφινά, Βίγκα, Γεροστεργίου 2, Βασιλείου 4, Αλεξανδρή 16(2), Γκέλντοφ 2, Σύρπα, Μόρις 18(1).

Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου, Γιακούμπκοβα 6, Γουόλφολκ 14, Καρλάφτη 5, Δίελα, Χριστινάκη 24(2), Κολλάτου 7(1), Τζόνσον 19, Ράμπερ 13, Ντάλα 2.

Αθηναϊκός – Ιωνία 72-51

Διαιτητές: Παπαδόπουλος Χρ.-Τσαχάκης-Τσουρή

Δεκάλεπτα: 20-7, 45-22, 61-32, 52-51

Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Καρακασίδου 2, Ράτζα 6, Τσινέκε 12(2), Χαιριστανίδου 2, Σταμάτη 6(2), Παυλοπούλου 6, Μπορκόφσκα 9, Λούκα 6, Αναστασοπούλου 2, Μπερτς 20(2), Χρίστοβα 3.

Ιωνία (Βελτσίστας): Δαμουλάκη, Βιντσιλαίου 5(2), Καραγιάννη 5, Συροπούλου, Γκριγκς 9(1), Φουράκη 7, Μανίς 17, Κλαρκ 1, Στογιανόφσκα 7(2).

Πανσερραϊκός-Αμύντας 71-47

Διαιτητές: Πράττος-Αθανασιάδης-Κλεπουσνιώτου

Δεκάλεπτα: 20-12, 39-24, 55-38, 71-47

Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Μπέκι 8(2), Παπαγιαννάκη 2, Αλεξιά 14, Μπαξεβάνου, Τσινασλανίδου 5(1), Πιπλς 7, Βλαδίκα 3(1), Κουβόρντε 2, Μουρ 7(2), Τσολακίδου 2, Ρόσνιεκ 16(1), Γιαπιτζόγλου 7(1).

Αμύντας (Παπαθανασίου): Γκίλντεϊ 17(1), Στούπα 2, Μαργώνη, Λαμπράκη, Καλομιτσίνη, Μουστάκα, Μπέι 5, Μαγκλάρη, Χάντερ, Μόρτενσεν 11(1), Νάτσκου 9(2).

Η βαθμολογία

1) Παναθηναϊκός 6 260-187 73

2) Αθηναϊκός 5 228-185 43

3) Πανσερραϊκός 5 209-191 18

4) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 5 199-195 4

5) ΠΑΣ Γιάννινα 5 222-233 -11

6) Ολυμπιακός 4 171-123 48

7) Πρωτέας Βούλας 4 204-220 -16

8) Παναθλητικός 3 149-160 -11

9) ΠΑΟΚ 3 202-254 -52

10) Αμύντας 3 175-229 -54

11) Ανόρθωση Βόλου 2 116-158 -42

Η επόμενη αγωνιστική (4η, 26/10)

Πανσερραϊκός-Παναθλητικός

Αμύντας-Αθηναϊκός

ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας-ΠΑΣ Γιάννινα

ΠΑΟΚ-Πρωτέας Βούλας

Ανόρθωση Βόλου-Ολυμπιακός

Ρεπό: Παναθηναϊκός

Α2

Α’ Υποκατηγορία (3η αγωνιστική)

Ιπποκράτης Κω-Κρόνος Αγ. Δημητρίου 44-71

Δάφνη Αγ. Δημητρίου-ΑΕΚ Περιστερίου Αντ. 69-65

Άρης Χολαργού-Σπόρτιγκ 82-44

Εύνικος-Άμιλλα 50-80

Αναλυτικά τα παιχνίδια

Ιπποκράτης Κω – Κρόνος Αγ.Δημ. 44-71

Διαιτητές: Παπαχρυσανθακόπουλος – Μαλολάρι

Δεκάλεπτα Τα δεκάλεπτα: 11-15, 22-36, 34-65, 44-71

Ιπποκράτης Κω (Κανενόπουλος): Παναγιωτοπούλου 12(2), Κάρενς 17(1), Βελούδου 6, Καρτσαμάρη 5(1), Πατμίου 2, Σβύνου, Κρανιώτη, Ασιατίδου, Χρυσάκη 2.

Κρόνος Αγ. Δημ. (Παπαζαφειρόπουλος): Τζανετάτου 12(1), Πατεράκη 14, Παπάζογλου, Τορεσίν 11(1), Χατζηβασιλείου 7(1), Κατσαμούρη 10(2), Καμμένου 15(4), Σταθοπούλου 2, Τριανταφύλλου, Περντρέτσα, Κίτσιου, Στακιά.

Δάφνη Αγ. Δημητρίου-ΑΕΚ Περιστερίου 69-65

Διαιτητές: Τριανταφύλλου-Χρήστου

Δεκάλεπτα: 22-17, 36-31, 51-45, 69-65

Δάφνη Αγ. Δημ. (Σόφτσης): Κορρέ 12(3), Παγώνη 16(2), Γασπαράτου 5(1), Κιλαζίδου 21, Νίννη 11(1), Αναστασοπούλου, Ολυμπίου, Μαγγίνα 4.

ΑΕΚ Περιστερίου (Δημογιαννοπούλου, Αλεξόπουλος): Τζίβα 8(1), Καίσαρη 13(4), Γαβαλά 2, Θεοδωρομανωλάκη 19(2), Παπαδοπούλου 9, Σβορώνου 8, Γεωργακοπούλου 3(1), Καλαφάτη, Καλαντζή 3(1), Λαδά, Ράπτη.

Άρης Χολαργού-Σπόρτιγκ 82-44

Διαιτητές: Ντάβαρης-Τσουράπας

Δεκάλεπτα: 21-13, 42-23, 62-37, 82-44

Αρης Χολαργού (Σκληρός): Σταμάτη 22(5), Τσιαδή 9(1), Παντέλη 5(1), Μπουντούρη 17(2), Καβάσιλα 7(1), Καραχάλιου 10, Χόνι 7, Παναγιωτοπούλου 2, Τσούρτη 1, Στάνι 2, Πήλιου.

Σπόρτιγκ (Γιαννακάκου): Ξενιτοπούλου 6, Ρουσουνέλου 10, Δεληγιάννη 13(1), Ράδη 3(1), Χαλικοπούλου 2, Παπαποστόλου 7(1), Γεωργίνη 3(1), Γραμματικού, Καπελλάκου, Φιλντίση, Ντρούγια.

Εύνικος-Άμιλλα Περ.50-80

Διαιτητές: Κατσέλη-Πουλάκης

Δεκάλεπτα: 14-26, 22-44, 38-67, 50-80

Εύνικος (Λόφτι): Χριστοφοράκη 6(2), Αβράμη 6, Βλάχου 5(1), Διαμαντάκη 10(1), Παπαδοπούλου 11(2), Δεσποτάκη 7(1), Κράββαρη 3(1), Γκίκα, Χρονάκη, Μποτοπούλου, Άνθιμου, Τελάκη 2.

Αμιλλα Περ. (Γουναρά): Εμμανουηλίδου 5, Μπάτσιου 21(3), Αμίτση 9(2), Μούκα 16(2), Βούλγαρη 3, Λυκούδη 8, Λέρη 2, Βαρβιτσιώτη 9, Λέρη 2, Ερχαρουί 5(1), Αυγέρη.

Η βαθμολογία

1) Κρόνος Αγίου Δημητρίου 6 217-129 88

2) Δάφνη Αγίου Δημητρίου 6 216-172 44

3) ΑΕΚ Περιστερίου 5 180-156 24

4) Ιπποκράτης Κω 4 175-184 -9

5) Αρης Χολαργού 3 138-103 35

6) Αμιλλα Περιστερίου 3 135-126 9

7) Προφήτης Ηλίας 3 135-136 -1

8) Σπόρτιγκ 3 135-230 -95

9) Εύνικος 3 117-212 -95

Η επόμενη αγωνιστική (4η, 26/10)

Αμιλλα Περιστερίου-Ιπποκράτης Κω

Κρόνος Αγίου Δημητρίου-Δάφνη Αγίου Δημητρίου

ΑΕΚ Περιστερίου-Αρης Χολαργού

Σπόρτιγκ-Προφήτης Ηλίας

Ρεπό: Εύνικος

Β’ Υποκατηγορία (2η αγωνιστική)

ΚΑΟ Μελισσίων-Προμηθέας Π. 76-45

Πορφύρας-Δαναοί Άργους 73-44

Ιωνικός ΝΦ-Ανταίος 66-59

Αγ. Παρασκευή-Ανδρογέας 59-58 (παρ.)

Αναλυτικά τα παιχνίδια

ΚΑΟ Μελισσίων-Προμηθέας Π. 76-45

Διαιτητές: Βαλουξής-Σταγάκη

Δεκάλεπτα: 22-15, 37-27, 54-33, 76-45

ΚΑΟ Μελισσίων (Καλογερόπουλος): Κούκη 14(4), Κυρίδη 17(4), Κοιλιαρίδη 13(2), Κυριακάκη 9(1), Ζίου 3, Χρηστάκη 2, Κωνσταντινίδου 3(1), Μεσίνι 5(1), Φουστέρη 7(1), Κασιμάτη 3(1).

Προμηθέας Π. (Ντούβας): Σταμούλη 16(4), Κατσίνα. Δεληστάθη 10(1), Φραγγέα 4, Συρμακέση 1, Καλαμπαλίκη 3, Μιχαλοπούλου 6(2), Ζαχαροπούλου, Παπαδοπούλου, Κατσαντώνη 4, Χρόνη 1, Κοντογιωράκη.

Πορφύρας-Δαναοί Άργους 73-44

Διαιτητές: Ραμιώτης-Πανουργιά

Δεκάλεπτα: 14-7, 34-18, 52-29, 73-44

Πορφύρας (Αράπης): Αναστασοπούλου 20(1), Μπαλαμπάνη 12(2), Θεοδώρου 7, Ευμορφοπούλου 9, Κλείτσα 8(1), Παπαδοπούλου 2, Κυριακούδη 12(1), Υφαντή, Γκιολέκα 3(1)

Δαναοί Αργους (Χατζηδάκη): Διαμαντοπούλου 6(2), Χρυσοστομίδου 6(1), Κοντογεώργου 9, Κουτσιρίμπα 8, Τραγουστή 2, Σπριγκς 9, Κοντογιάννη 2, Μάνου 2, Καμπισιούλη, Μαλαπάνη.

Ιωνικός ΝΦ-Ανταίος 66-59

Διαιτητές: Κυριακόπουλος-Μαυροειδής

Δεκάλεπτα: 18-21, 34-35, 51-49, 66-59

Ιωνικός ΝΦ (Σκαλωμένος): Γκριτζά 12(2), Κεσσέ 15(1), Ντάνου 15(4), Γιαμπάνη 10(2), Θεοδωροπούλου 2, Καραβέλη 2, Πατέρα, Στεριοπούλου 10(2), Καββαδά.

Ανταίος (Βασιλάκος): Ταμπάκου 5, Παναγιωτίδη 16(2), Θεοδοσουλάκη 7(1), Νταϊάκη 10(2), Πατσιατζή 7(1), Γοργογιάννη 8(1), Καρρά 6, Παπαζήση, Αγκάι.

Αγ. Παρασκευή-Ανδρογέας 59-58 (παρ.)

Διαιτητές: Τύρμπας-Χαϊνά

Δεκάλεπτα: 11-13, 27-28, 37-40, 51-51(κ.δ.), 59-58 (παρ.)

Αγία Παρασκευή (Γεωργουδάκης): Σακουλάκη 19(4), Σερέπα 9(3), Φραγκούλη 7(1), Ακρίβου 3, Παπαδρόσου 6, Ανωγειανάκη 4, Τάρλα 8, Τζέλου 3, Ναυροζίδου.

Ανδρογέας (Λουμπούνης): Δανδουλάκη 10, Γκρίφιν 27(5), Αργυροπούλου 8, Βερελτζή 3, Μαργέλου 3, Ιατράκη 3, Μανουκάκη, Μηλιάρα 2, Βεργιτσάκη.

Η βαθμολογία

1) Πορφύρας 4 137-91 46

2) Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας 4 146-107 39

3) Μελίσσια 3 123-109 14

4) Ανταίος 3 130-133 -3

5) Αγία Παρασκευή 3 126-129 -3

6) Δαναοί Αργους 3 109-131 -22

7) Ανδρογέας 2 116-124 -8

8) Προμηθέας Πάτρας 2 93-156 -63

Η επόμενη αγωνιστική (3η, 26/10)

Ανδρογέας-Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας

Ανταίος-Μελίσσια

Προμηθέας Πάτρας-Πορφύρας

Δαναοί Αργους-Αγία Παρασκευή



2ος Όμιλος (3η Αγωνιστική)

Πάνθηρες Καβάλας-Ηρακλής 1908 109-40

Ολυμπιακός Β.-Πιερικός Αρχέλαος ΕΑΚ 50-63

Νεάπολη-Πανόραμα 24-60

Άρης-Απόλλων Καλαμαριάς 97-43

Ρεπό: Ασπίδα Ξάνθης, ΜΕΝΤ

Αναλυτικά τα παιχνίδια

Πάνθηρες Καβάλας-Ηρακλής 109-40

Διαιτητές: Τσίρκου-Παναγιωτόπουλος

Δεκάλεπτα: 27-6, 57-15, 86-29, 109-40

Πάνθηρες Καβάλας (Παγκαλίδης): Καρ 29(3), Σταμπουλίδου 10, Σταματάκη 16(2), Μαραβέγια 17(3), Παναγιωτίδου 4, Πιπερίδου 2, Καλέα 2, Τσάντα 5, Βλάχου 5, Μοδέα 10(1), Τζημορώτα 6, Αϊβαζίδου 3(1).

Ηρακλής (Τσάικος-Μπαλλά): Καραστάθη, Τόγια 8, Βαλαβάνη 10, Ξενίδου, Μαραγκού, Μπεντοσβίλι Χ., Σπανίδου, Οζεν 2, Φίλιου, Μπεντοσβίλι Ι. 6, Παπαδάκη 14(2).

Ολυμπιακός Βόλου-Πιερικός Αρχέλαος 50-63

Διαιτητές: Παπαγιώτης-Κοκκινόπουλος

Δεκάλεπτα: 19-16, 31-28, 41-44, 50-63

Ολυμπιακός Βόλου (Δερβος): Μπάουμαν 15(1), Αρτεμισίου 14(1), Γράψα 9(1), Αντωνίου Ι. 4, Ζυκάι 4, Χαλκιά 2, Χούτα 2, Τσιτουρα.

Πιερικός Αρχέλαος (Παπαδόπουλος-Ζέρβας): Ζαμάνη 5(1), Κιολέογλου Ν. 23(7), Χούλη 2, Σωπιάδου 9(1), Λάππα 9, Τελίδου 13(2), Μπουμπουλέντρα, Κιολέογλου Π., Καρανικόλα 2, Μαυρίδου, Παπαδοπούλου, Αμανατίδου.

ΠΚ Νεάπολης-ΑΣ Πανόραμα 24-60

Διαιτητές: Μαρτυγάκης-Μπόζας

Δεκάλεπτα: 4-20, 14-36, 19-49, 24-60

ΠΚ Νεάπολης (Σάββας-Κολοκυθάς): Χωλοπούλου 2, Γιαννοπούλου 2, Βασιλειάδου 2, Παυλίδου 1, Κωστανάκη, Μουμτζή, Τσούχλη 4, Πετρίδου 10(2), Πεχλιβανίδου 2, Μπαδη, Σωτηρέλη 1, Κοϊτσίδου.

ΑΣ Πανόραμα (Διαβολεμενου-Φωτιάδης): Ουρμπάνιακ 8, Ελευθεριου 6(2), Παπαροϊδάμη 12(2), Μαντζούνη 2, Φρονιμάκη 3(1), Παντώτη, Τσαλή 6(2), Παπαδοπούλου 3(1), Τσαγκαροπούλου 5(1), Παρακεντέ 3(1), Πατούνη 12(2).

Άρης-Απόλλων Καλαμαριάς 97-43

Διαιτητές: Καραούλας-Αθανασίου

Δεκάλεπτα: 23-13, 43-22, 75-35, 97-43

Άρης (Κωτούλης): Κερασοβίτη 17(2), Νάστου 5(1), Μιχαηλίδου 2, Σύρρα 15(1), Καρβουνιάδου 11(1), Ράσελ 18, Διαμαντοπούλου 15, Ιγγλέζου 8, Τσιαρσιώτη 2, Αγραφιώτη, Παπαδοπούλου 2, Κοτζαμπάση 2.

Απόλλων Καλαμαριάς (Κασικτσόγλου-Φλώρου): Λογδανίδου 2, Κουτσοδήμου 4, Τόλη 4, Κουράτορα 6(2), Γιαντσακλίδου 9, Βατσιτσίδου 3, Εφραιμίδου 5, Τόλη 2, Καζάκη 1, Σένκα 7(1), Κουλακιώτη.

Η βαθμολογία

1) Πάνθηρες Καβάλας 6 239-130 109

2) Άρης 6 230-142 88

3) ΑΣ Πανόραμα 5 200-126 74

4) ΜΕΝΤ 4 157-83 74

5) Πιερικός Αρχέλαος 4 156-187 -31

6) Απόλλων Καλαμαριάς 4 157-203 -46

7) ΠΚ Νεάπολης 2 65-123 -58

8) Ολυμπιακός Βόλου 2 85-148 -63

9) Ηρακλής 2 87-182 -95

10) Ασπίδα Ξάνθης 1 42-94 -52

Η επόμενη αγωνιστική (4η, 26/10)

Ηρακλής-Αρης

Απόλλων Καλαμαριάς-Ολυμπιακός Βόλου

Πιερικός Αρχέλαος-ΠΚ Νεάπολης

ΑΣ Πανόραμα-Ασπίδα Ξάνθης

Ρεπό: ΜΕΝΤ, Πάνθηρες Καβάλας

