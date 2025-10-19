Ο Αθηναϊκός συνέχισε να είναι επιβλητικός στο πρωτάθλημα της Α1 Μπάσκετ Γυναικών και κατάφερε να φτάσει σε μία ακόμη άνετη νίκη, έχοντας επικρατήσει της ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας με 72-51.

Από πρώτο δεκάλεπτο φάνηκε η υπεροχή του συνόλου της Στέλλας Καλτσίδου, το οποίο ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο με το σκορ στο 20-7, ενώ πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας φτάσει στο 45-22. Στο δεύτερο μισό, δεν υπήρξε κάποια αλλαγή και με αυτόν τον τρόπο η ομάδα του Βύρωνα έφτασε στο 2-1.

Πρώτης σκόρερ για τον Αθηναϊκό αναδείχθηκε η Μόργκαν Μπερτς που τελείωσε με 20 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ η Έλενα Τσινέκε ακολούθησε στους 12 με 3 ασίστ και 2 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά, ξεχώρισε η Λορέν Μανίς που είχε τον ρόλο της πρώτης σκόρερ για την Ιωνία με 17 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-7, 45-22, 61-32, 72-51