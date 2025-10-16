Με τρομερό δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα της Σελέν Ερντέμ έκανε... πάρτι στην Κλαϊπέντα κερδίζοντας εύκολα την γηπεδούχο Νεπτούνας με 69-82.

Ο Παναθηναϊκός ήταν κάτι παραπάνω από επιβλητικός στο δεύτερο μισό του αγώνα και περισσότερο στην 3η περίοδο όταν και «έτρεξε» ένα εντυπωσιακό 24-7!

Αποτέλεσμα; Να ανατρέψει το-9 του ημιχρόνου και να γίνει ο κυρίαρχος του παιχνιδιού φτάνοντας και στο +20 (60-80), σημειώνοντας και την πρώτη νίκη στο φετινό Eurocup.

Οι «πράσινες» είχαν πέντε παίκτριες με διψήφιο αριθμό πόντων. Καλύτερη η Τζέιλεν Μπράουν με 19 πόντους και 9 ριμπάουντ ενώ εξαιρετική ήταν και η Χατζηλεοντή με 17 πόντους και 8 ριμπάουντ.

«Διψήφιες» για την ελληνική ομάδα ήταν επίσης οι Φίτζεραλντ (14π., 7ασ., 4ριμπ.), Κριμιλη (13π., 3/6τρ.) και Βίτολα (10π., 6ριμπ.)

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 42-33, 49-57, 69-82.