GWomen
Χατζηλεοντή
16/10/2025
ΜΠΑΣΚΕΤ

Νεπτούνας - Παναθηναϊκός 69-82: Επιβλητικός Παναθηναϊκός στη Λιθουανία!

Γιώργος Κούβαρης

Η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού άνοιξε λογαριασμό στο Eurocup καθώς πέρασε σαν...σίφουνας από την Κλαϊπέντα κερδίζοντας την Νεπτούνας με 69-82.

Με τρομερό δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα της Σελέν Ερντέμ έκανε... πάρτι στην Κλαϊπέντα κερδίζοντας εύκολα την γηπεδούχο Νεπτούνας με 69-82.

Ο Παναθηναϊκός ήταν κάτι παραπάνω από επιβλητικός στο δεύτερο μισό του αγώνα και περισσότερο στην 3η περίοδο όταν και «έτρεξε» ένα εντυπωσιακό 24-7!

Αποτέλεσμα; Να ανατρέψει το-9 του ημιχρόνου και να γίνει ο κυρίαρχος του παιχνιδιού φτάνοντας και στο +20 (60-80), σημειώνοντας και την πρώτη νίκη στο φετινό Eurocup.

Οι «πράσινες» είχαν πέντε παίκτριες με διψήφιο αριθμό πόντων. Καλύτερη η Τζέιλεν Μπράουν με 19 πόντους και 9 ριμπάουντ ενώ εξαιρετική ήταν και η Χατζηλεοντή με 17 πόντους και 8 ριμπάουντ.

«Διψήφιες» για την ελληνική ομάδα ήταν επίσης οι Φίτζεραλντ (14π., 7ασ., 4ριμπ.), Κριμιλη (13π., 3/6τρ.) και Βίτολα (10π., 6ριμπ.)

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 42-33, 49-57, 69-82.

Panathinaikos A.C.FG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
Head Coach: —MINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
2Feyonda Fitzgerald *34:25145/1241.7%5/1145.5%0/10%4/666.7%134734002312
8Jaelyn Brown *32:52195/1050%4/757.1%1/333.3%8/8100%279310112528
12Eva Koumantsiotou01:0600/00%0/00%0/00%0/00%10100000-51
16Samantha Galanopoulos *25:5962/633.3%2/450%0/20%2/2100%0333152065
17Lamprini Polymeni01:4600/00%0/00%0/00%0/00%00000100-7-1
18Kristine Vitola *36:07105/1050%5/1050%0/00%0/00%246331132017
21Ioanna Chatzileonti *31:13178/1361.5%7/1070%1/333.3%0/10%178211201722
22Ioanna Krimili23:52133/837.5%0/20%3/650%4/580%11222110-311
24Anthoula Chatzigiakoumi11:3431/425%0/20%1/250%0/00%01104100-60
Aikaterini Yfantopoulou01:0600/00%0/00%0/00%0/00%00000000-50
Team / Coaches3360095
TOTAL200:008229/6346%23/4650%6/1735.3%18/2281.8%1129402015147495

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]