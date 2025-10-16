Με τρομερό δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα της Σελέν Ερντέμ έκανε... πάρτι στην Κλαϊπέντα κερδίζοντας εύκολα την γηπεδούχο Νεπτούνας με 69-82.
Ο Παναθηναϊκός ήταν κάτι παραπάνω από επιβλητικός στο δεύτερο μισό του αγώνα και περισσότερο στην 3η περίοδο όταν και «έτρεξε» ένα εντυπωσιακό 24-7!
Αποτέλεσμα; Να ανατρέψει το-9 του ημιχρόνου και να γίνει ο κυρίαρχος του παιχνιδιού φτάνοντας και στο +20 (60-80), σημειώνοντας και την πρώτη νίκη στο φετινό Eurocup.
Οι «πράσινες» είχαν πέντε παίκτριες με διψήφιο αριθμό πόντων. Καλύτερη η Τζέιλεν Μπράουν με 19 πόντους και 9 ριμπάουντ ενώ εξαιρετική ήταν και η Χατζηλεοντή με 17 πόντους και 8 ριμπάουντ.
«Διψήφιες» για την ελληνική ομάδα ήταν επίσης οι Φίτζεραλντ (14π., 7ασ., 4ριμπ.), Κριμιλη (13π., 3/6τρ.) και Βίτολα (10π., 6ριμπ.)
Τα δεκάλεπτα: 18-22, 42-33, 49-57, 69-82.
|Panathinaikos A.C.
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|Head Coach: —
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|2
|Feyonda Fitzgerald *
|34:25
|14
|5/12
|41.7%
|5/11
|45.5%
|0/1
|0%
|4/6
|66.7%
|1
|3
|4
|7
|3
|4
|0
|0
|23
|12
|8
|Jaelyn Brown *
|32:52
|19
|5/10
|50%
|4/7
|57.1%
|1/3
|33.3%
|8/8
|100%
|2
|7
|9
|3
|1
|0
|1
|1
|25
|28
|12
|Eva Koumantsiotou
|01:06
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|-5
|1
|16
|Samantha Galanopoulos *
|25:59
|6
|2/6
|33.3%
|2/4
|50%
|0/2
|0%
|2/2
|100%
|0
|3
|3
|3
|1
|5
|2
|0
|6
|5
|17
|Lamprini Polymeni
|01:46
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|-7
|-1
|18
|Kristine Vitola *
|36:07
|10
|5/10
|50%
|5/10
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|4
|6
|3
|3
|1
|1
|3
|20
|17
|21
|Ioanna Chatzileonti *
|31:13
|17
|8/13
|61.5%
|7/10
|70%
|1/3
|33.3%
|0/1
|0%
|1
|7
|8
|2
|1
|1
|2
|0
|17
|22
|22
|Ioanna Krimili
|23:52
|13
|3/8
|37.5%
|0/2
|0%
|3/6
|50%
|4/5
|80%
|1
|1
|2
|2
|2
|1
|1
|0
|-3
|11
|24
|Anthoula Chatzigiakoumi
|11:34
|3
|1/4
|25%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|4
|1
|0
|0
|-6
|0
|—
|Aikaterini Yfantopoulou
|01:06
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-5
|0
|Team / Coaches
|3
|3
|6
|0
|0
|95
|TOTAL
|200:00
|82
|29/63
|46%
|23/46
|50%
|6/17
|35.3%
|18/22
|81.8%
|11
|29
|40
|20
|15
|14
|7
|4
|95