Ο Παναθηναϊκός και ο Αθηναϊκός συνέχισαν την πορεία του στην Α1 Μπάσκετ Γυναικών με άνεση αφού υπέταξαν τον ΠΑΣ Γιάννινα και τον ΠΑΟΚ με 96-43 και 87-63 αντίστοιχα.

Δείτε όλα τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής στην Α1 και την Α2 όπως και τις βαθμολογίες, μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής.

Α1

Αποτελέσματα 2ης Αγωνιστικής

ΠΑΟΚ-Αθηναϊκός 63-87

Ανόρθωση Βόλου-Πρωτέας Βούλας 46-73

Παναθλητικός-Αμύντας 82-70

Παναθηναϊκός-ΠΑΣ Γιάννινα 96-43

Σάββατο 11 Οκτωβρίου

ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας-Πανσερραϊκός 72-65

Ρεπό: Ολυμπιακός

Αναλυτικά τα παιχνίδια

ΠΑΟΚ-Αθηναϊκός 63-87

Διαιτητές: Αναστασιάδης Β.-Τούσης-Μιχέλη

Δεκάλεπτα: 19-24, 34-46, 44-69, 63-87

ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη 2, Γουίλιαμς 12(1), Ράπτη, Γιαννούδη 8(2), Ράτζα, Μάρμπεϊ 16(1), Παπαϊωάννου 4, Γκρέισον 11, Ζορμπαλά 5, Μπάνου 5(1).

Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Καρακασίδου 2, Ράτζα 14(2), Κις 10, Τσινέκε 5(1), Σταμάτη, Γουίντερμπεν 4, Παυλοπούλου 9(3), Λούκα 16(1), Αναστασοπούλου, Πρινς 9(1), Παρκς 11(1), Χρίστοβα 7(1).

Ανόρθωση Βόλου-Πρωτέας Βούλας 46-73

Διαιτητές: Κατωτικίδης-Γεωργούλης-Τογανίδου

Δεκάλεπτα: 14-19, 25-36, 35-52, 46-73

Ανόρθωση Βόλου (Στρατίκης): Μίνγκο 16(2), Σουλτάνη 4, Κοτζαϊτση, Μπασδέκη, Φωνιαδάκη, Σιουμουρέκη 8(1), Σάμαντα, Κουτσουνούρη 6, Γκανάτσιου, Σμιθ 10(1),Ταντουρόφσκα.

Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 5(1), Ντέμο, Ανδρικοπούλου 5, Τσιμπριμάνη, Ανδρέου 2, Χουσελά, Σακελλαρίου 4, Μπόικο 9(2), Λορέν 18(2), Μόργκαν 14, Κόρνγουελ 16.

Παναθλητικός-Αμύντας 82-70

Διαιτητές: Ταρενίδης-Παπαγεωργίου Κ.-Αβραμίδου

Δεκάλεπτα: 15-14, 36-33, 65-48, 82-70

Παναθλητικός (Μυστηλιάδης): Ράνσομ 8, Τζέιμς 5, Μάντζου 4, Κοφινά, Γεροστεργίου, Βασιλείου, Αλεξανδρή 20(3), Γκέλντοφ 15, Σύρπα 4, Μόρις 26(3).

Αμύντας (Παπαναστασίου): Γκίλντεϊ 9, Στούπα 3, Μαργώνη, Λαμπράκη, Καλομιτσίνη 10(2), Μπέι 13, Μάγκλαρη, Χάντερ 16(2), Μόρτεσεν 10, Νάτσκου 9(1).

Παναθηναϊκός-ΠΑΣ Γιάννινα 96-43

Διαιτητές: Κωνσταντινίδου-Ουσταμπασίδης-Κουτίβης

Δεκάλεπτα: 23-10, 47-31, 64-37, 96-43

Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Λαγωνικάκη 2, Φιτζέραλντ 9(1), Κωτούλα 4, Μπράουν 14(1), Γαλανόπουλος 10(2), Βίτολα 6, Χατζηλεοντή 13, Κριμίλη 14(2), Χατζηγιακουμή 8(2), Υφαντοπούλου, Πρινς 14.

ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπράγκλερ 8, Σαρηγιαννίδου 5, Μαρίνη 8(2), Τριανταφύλλου, Καμπερίδου, Ξανθοπούλου, Μορχάουζ 12, Μιχαηλίδου 2, Σίγκλεντον 8.

Η βαθμολογία

1) Παναθηναϊκός 4 167-112 55

2) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 4 148-123 25

3) Αθηναϊκός 3 156-134 22

4) Πρωτέας Βούλας 3 129-127 2

5) Πανσερραϊκός 3 138-144 -6

6) ΠΑΣ Γιάννινα 3 128-166 -38

7) Ολυμπιακός 2 81-56 25

8) Παναθλητικός 2 82-70 12

9) ΠΑΟΚ 2 135-160 -25

10) Αμύντας 2 128-158 -30

11) Ανόρθωση Βόλου 2 116-158 -42

Η επόμενη αγωνιστική (3η, 19/10)

Πρωτέας Βούλας-Παναθηναϊκός

ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΑΟΚ

Αθηναϊκός-ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας

Πανσερραϊκός-Αμύντας

Παναθλητικός-Ολυμπιακός

Ρεπό: Ανόρθωση Βόλου

Α2

1ος Όμιλος

Α’ Υποκατηγορία – (2η αγωνιστική)

Σπόρτιγκ-Δάφνη Αγ. Δημητρίου 31-67

ΑΕΚ Περιστερίου-Ιπποκράτης Κω 53-50

Κρόνος Αγ. Δημητρίου-Εύνικος 70-30

Προφήτης Ηλίας-Άρης Χολαργού 59-56

Αναλυτικά τα παιχνίδια

ΑΕΚ Περιστερίου – Ιπποκράτης Κω 53-50

Διαιτητές: Μακρής- Παυλόπουλος

Δεκάλεπτα: 12-10, 25-25, 43-30, 53-50

Α.Ε.Κ. Περιστερίου (Δημογιαννοπούλου): Λαδά, Καλαντζή, Καίσαρη 13, Γεωργακοπούλου, Γαβαλά 4, Καλαφάτη, Μονεμβασίου 2, Θεοδωρομανωλάκη 5, Ράπτη, Σβορώνου 4, Παπαδοπούλου 11, Τζίβα 14.

Ιπποκράτης Κω (Κανενόπουλος- Μπακόπουλος): Κάρενς 17, Παναγιωτοπούλου 7, Γκοτζάι 3, Βελούδου 2, Πατμίου 3, Καρτσαμάρη 13, Σβύνου 2, Ασιατίδου, Κρανιώτη 3.

Σπόρτιγκ-Δάφνη Αγ. Δημητρίου 31-67

Διαιτητές: Ντάτσης-Διαμαντή Αθ.

Δεκάλεπτα: 4-17, 13-36, 19-53, 31-67

Σπόρτιγκ (Γιαννακάκου): Ξενιτοπούλου 8(1), Δεληγιάννη 4, Ρουσουνέλου, Γραμματικού 2, Φιλντίση 2, Γεωργίνη, Μπρίτζα, Καπελλάκου 6, Παπαποστόλου 9(1), Χαλικοπούλου, Ντρούγια.

Δάφνη Αγ.Δημ. (Σόφτσης): Παγώνη 22(6), Κορρέ 15(5), Νίννη 10(1), Κιλαζίδου 6, Μαγγίνα 9, Γασπαράτου 2, Ολυμπίου 2, Αναστασοπούλου 1.

Κρόνος Αγ. Δημητρίου-Εύνικος 70-30

Διαιτητές: Δόβας-Τσουράπας

Δεκάλεπτα: 17-6, 44-16, 59-19, 70-30

Κρόνος Αγ.Δημ. (Παπαζαφειρόπουλος): Τζανετάτου 11(1), Κατσαμούρη 6, Παπάζογλου 16, Τορεσίν 15, Καμμένου 6(2), Πατεράκη 12, Τριανταφύλλου, Χατζηβασιλείου 2, Περντρέτσα 2, Στακιά, Κόλα.

Εύνικος (Λόφτι): Χουγκάζ 2, Παπαδοπούλου 16(2), Χριστοφοράκη, Αβράμη, Διαμαντάκη 11, Γκίκα, Βλάχου, Δεσποτάκη 1, Χρονάκη, Ανθίμου, Μποτοπούλου.

Προφήτης Ηλίας – Άρης Χολαργού 59-56

Διαιτητές: Παπαβασιλείου-Αφεντούλης

Δεκάλεπτα: 14-14, 29-30, 44-42, 59-56

Προφήτης Ηλίας (Χλιαουτάκης): Ψωμά 9, Αλιφραγκή 14(1), Μεγαλούδη 5, Παπαρδέλα 6(2), Τσίκα 9(3), Σδρένια 3, Συγγρού 9(1),Παπαμαρκάκη Β. 1, Παπαμαρκάκη Μ-Α, Παυλάκη 3(1).

Αρης Χολαργού (Σκληρός): Παντέλη 11, Σταμάτη 9, Μπουντούρη 13(2), Τσιαδή 3, Καραχάλιου 11, Χόνι 7, Νιτσόγλου 2, Καβάσιλα.

Η βαθμολογία

1) Κρόνος Αγίου Δημητρίου 4 146-85 61

2) Δάφνη Αγίου Δημητρίου 4 147-107 40

3) ΑΕΚ Περιστερίου 4 115-87 28

4) Ιπποκράτης Κω 3 131-113 18

5) Προφήτης Ηλίας 3 135-136 -1

6) Σπόρτιγκ 2 91-148 -57

7) Εύνικος 2 67-132 -65

8) Αρης Χολαργού 1 56-59 -3

9) Αμιλλα Περιστερίου 1 55-76 -21

Η επόμενη αγωνιστική (3η, 19/10)

Αρης Χολαργού-Σπόρτιγκ

Δάφνη Αγίου Δημητρίου-ΑΕΚ Περιστερίου

Ιπποκράτης Κω-Κρόνος Αγίου Δημητρίου

Εύνικος-Αμιλλα Περιστερίου

Ρεπό: Προφήτης Ηλίας

Β΄Υποκατηγορία (1η αγωνιστική)

Ανταίος-Αγ. Παρασκευή71-67

Προμηθέας-Ιωνικός ΝΦ 48-80

Πορφύρας-ΚΑΟ Μελισσίων 64-47

Ανδρογέας-Δαναοί Άργους 58-65

Αναλυτικά τα παιχνίδια

Ανταίος-Αγ. Παρασκευή 71-67

Διαιτητές: Σερίφης-Γιαννουλάκης

Δεκάλεπτα: 16-21, 33-42, 55-49, 71-67

Ανταίος (Βασιλάκος): Πατσιατζή 12(2), Αγκάι 3, Θεοδοσουλάκη 7, Παναγιωτίδη 14(1), Καρρά 6, Γοργογιάννη 10(2), Παπαζήση 2, Νταϊάκη 4, Ταμπάκου 13.

Αγία Παρασκευή (Κωνσταντόπουλος): Φραγκούλη 9(3), Παπαδρόσου 2, Ναυροζίδου 4, Σερέπα 2, Ανωγειανάκη 10, Σακουλάκη 28(4), Τζέλου, Τάρλα 2, Ακρίβου 10.

Προμηθέας-Ιωνικός ΝΦ 48-80

Διαιτητές: Αποστολόπουλος-Μπούσιας

Δεκάλεπτα: 8-23, 21-41, 33-63, 48-80

Προμηθέας (Ντούβας): Φραγγέα 8, Συρμακέση, Δεληστάθη 7, Κατσίνα 15, Μιχαλοπούλου 3(1), Ζαχαροπούλου, Σταθάτου 6, Καλαμπαλίκη 3, Κατσαντώνη 2, Παπαδοπούλου, Γούση, Χρόνη 2.

Ιωνικός ΝΦ (Σκαλωμένος): Κεσσέ 8, Γκριτζά 11, Θεοδωροπούλου 11, Στεριοπούλου 13(1), Γιαμπάνη 2, Ντάνου 12(2), Καββαδά 4, Καραβέλη 9, Πατέρα 3, Τσούτσου 3(1), Φαραζόγλου 2, Κορφοξυλιώτη 2.

Πορφύρας-ΚΑΟ Μελισσίων 64-47

Διαιτητές: Αντωνέλου-Κωστάκης

Δεκάλεπτα: 17-7, 35-24, 51-35, 64-47

Πορφύρας (Αράπης): Μπαλαμπάνη 10(2), Ευμορφοπούλου 10, Αναστασοπούλου 8, Θεοδώρου 12, Παπαδοπούλου 6(2), Εαντσφόρθ 7(1), Κυριακούδη 8, Γκιολέκα 3(1), Υφαντή, Μπόγη.

ΚΑΟ Μελισσίων (Καλογερόπουλος): Κούκη 7(1), Χρηστάκη 20(3), Κασιμάτη 6, Παρθενίου 6(1), Ζίου, Κυριακάκη 5(1), Μεσίνη, Φουστέρη, Κυρίδη 3(1), Κοιλιαρίδη, Σάμιτα, Κωνσταντινίδου.

Ανδρογέας-Δαναοί Άργους 58-65

Διαιτητές: Χιωτάκης-Πετράκης Αλ.

Δεκάλεπτα: 18-20, 33-37, 40-53, 58-65

Ανδρογέας (Λουμπούνης): Δανδουλάκης 15(1), Αργυροπούλου 13(1), Μαργέλου 13(1), Γκρίφιν 2, Μηλιάρα 7, Ιατράκη, Μανουκάκη 4, Βαρελτζή 2, Βεργιτσάκη, Βαρδαβά 2.

Δαναοί Αργους (Χατζηδάκη): Τραγουστή 14(4), Κοντογεώργου 12(2), Οικονομάκη 3, Κουτσιρίμπα 12, Κοντογιάννη 1, Διαμαντοπούλου 5(1), Χρυσοστομίδου 8(1), Σπριγκς 9, Καμπισιούλη 1.

Η βαθμολογία

Η βαθμολογία

1) Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας 2 80-48 32

2) Πορφύρας 2 64-47 17

3) Δαναοί Αργους 2 65-58 7

4) Ανταίος 2 71-67 4

5) Αγία Παρασκευή 1 67-71 -4

6) Ανδρογέας 1 58-65 -7

7) Μελίσσια 1 47-64 -17

8) Προμηθέας Πάτρας 1 48-80 -32

Η επόμενη αγωνιστική (2η, 19/10)

Πορφύρας-Δαναοί Αργους

Μελίσσια-Προμηθέας Πάτρας

Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας-Ανταίος

Αγία Παρασκευή-Ανδρογέας

2ος Όμιλος

(2η αγωνιστική)

Πιερικός Αρχέλαος-Άρης 44-66

Απόλλων Π.-Πάνθηρες Καβάλας 41-59

ΜΕΝΤ-Ασπίς 2001 Ξάνθης 94-42

Πανόραμα-Ολυμπιακός Βόλου 85-35

Αναλυτικά τα παιχνίδια

Πιερικός Αρχέλαος-Άρης 44-66

Διαιτητές: Σμπρίνης-Μαρμαρίδης

Δεκάλεπτα: 7-18, 21-32, 34-47, 44-66

Πιερικός Αρχέλαος (Παπαδόπουλος-Ζέρβας): Ζαμάνη 1, Κιολέογλου Ν. 7, Λάππα 8, Χούλη 9, Σωπιάδου 9(1), Τελίδου 3(1), Μπουμπουλέντρα 2, Κιολέογγλου Π. 3(1), Καρανικόλα, Μαυρίδου 2, Παπαδοπούλου, Αμανατίδου.

Άρης (Κωτούλης): Κερασοβίτη 7(1), Νάστου 10(2), Μιχαηλίδου 6(2), Σύρρα 14(1), Καρβουνιάδου 4, Ρέισελ 8, Διαμαντοπούλου 9, Ιγγλέζου 5, Τσιαρσιώτη, Αγραφιώτη 3(1), Τριανταφύλου, Κοτζαμπάση.

Απόλλων Καλαμαριάς-Πάνθηρες Καβάλας 41-59

Διαιτητές: Κυριόπουλος-Χρηστίδου

Δεκάλεπτα: 4-11, 21-21, 27-36, 41-59

Απόλλων Καλαμαριάς (Κασικτσόγλου-Φλώρου): Λογδανίδου 16(2), Κουτοδήμου 2, Τόλη 7(1), Κουράτορα 4(1), Γιαντσακλίδου 7(1), Βατσιτσίδου, Τσουμπερλή Εφραιμίδου, Τόλη 4(1), Καζάκη, Σένκα, Κουλακιώτη 1.

Πάνθηρες Καβάλας (Παγκαλίδης): Καρ 13(1), Σταμπουλίδου 8, Σταματάκη 5(1), Μαραβέγια 5, Παναγιωτίδου, Πιπερίδου, Τσάντα 3(1), Βλάχου 6, Μοδέα 2, Τζημορώτα 17(4).

Πανόραμα-Ολυμπιακός Βόλου 85-35

Διαιτητές: Μουταφτσής-Λιούκας

Δεκάλεπτα: 22-11, 47-22, 64-26, 85-35

ΑΣ Πανόραμα (Διαβολεμενου-Φωτιάδης): Ουρμπάνιακ 12, Παπαροϊδάμη 5(1), Τσινασλανίδου 15(3), Παντώτη 1, Τσαλή 13(1), Παπαδοπούλου 14(2), Τσαγκαροπούλου 10, Παρακεντέ 6, Ελευθερίου 3(1), Πατούνη 6(2), Μαντζούνη, Φρονιμάκη.

Ολυμπιακός Βόλου (Δερβος): Μπάουμαν 17, Αρτεμισίου 6, Γράψα 2, Αντωνίου Ι. 3, Ζυκάι 3, Κοτοπούλη, Χαλκιά, Αντωνίου Α. 4, Τσιτουρα, Νικολίκου, Πολύζου.

ΜΕΝΤ-Ασπίδα Ξάνθης 94-42

Διαιτητές: Τσαπόγα-Στούμπος

Δεκάλεπτα: 22-4, 43-20, 65-39, 94-42

ΜΕΝΤ (Παγκούτσος): Στεργάκη 9(1), Κας 8, Βαντσιούρη 18(2), Κωνσταντινίδου 7, Κυριακού 11, Γιαννακάκη 3, Καβακίδου 5, Κατσαρέα 11(2), Κλεισιάρη 6, Αθανασιάδου 6, Τζήμου 2, Αγγελακίδου 8(2).

Ασπίδα Ξάνθης (Καρά Αχμέτ): Καραλίδου Σ. 14, Μωυσένκου 5, Μπουτσούκη 5(1), Τασελαρίδου 4, Βασιλειάδου 6(2), Καραλίδου Β. Κιντριλη, Ιωακειμίδου 4, Ζάχου, Τσιμπίδου 4, Θεοδωρίδου.

Η βαθμολογία

1) ΜΕΝΤ 4 157-83 74

2) Πάνθηρες Καβάλας 4 130-90 40

3) Αρης 4 133-99 34

4) ΑΣ Πανόραμα 3 140-102 38

5) Απόλλων Καλαμαριάς 3 114-106 8

6) Πιερικός Αρχέλαος 2 93-137 -44

7) ΠΚ Νεάπολης 1 41-63 -22

8) Ηρακλής 1 47-73 -26

9) Ολυμπιακός Βόλου 1 35-85 -50

10) Ασπίδα Ξάνθης 1 42-94 -52

Η επόμενη αγωνιστική (3η, 19/10)

ΠΚ Νεάπολης-ΑΣ Πανόραμα

Ολυμπιακός Βόλου-Πιερικός Αρχέλαος

Αρης-Απόλλων Καλαμαριάς

Πάνθηρες Καβάλας-Ηρακλής

Ρεπό: Ασπίδα Ξάνθης, ΜΕΝΤ