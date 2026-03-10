Αρκετά σύντομα ολοκληρώθηκε η πορεία της Μίρα Αντρέεβα στο τουρνουά του Indian Wells της Ντόχα. Η περσινή νικήτρια του θεσμού και Νο8 της Παγκόσμιας κατάταξης, αρχικά ξεπέρασε το εύκολα το εμπόδιο της Σολάνα Σιέρα (6-0, 6-0) στον δεύτερο γύρο.

Στη συνέχεια, βρήκε μπροστά της την Κατερίνα Σινιακόβα. Αν και πήρε το πρώτο σετ με 6-4 (με ανατροπή από 0-3), η Σινιακόβα ισοφάρισε σε 1-1 στα σετ (7-6), οδηγώντας το ματς στο τάι-μπρέικ. Εκεί, η Αντρέεβα που ήταν ήδη αρκετά εκνευρισμένη, έχασε τέσσερα διαδοχικά games, με αποτέλεσμα η Σινιάκοβα να επικρατήσει με 6-3 και να πάρει την πρόκριση.

Αμέσως μετά το φινάλε, η Αντρέεβα που είναι γνωστή για το εκρηκτικό ταπεραμέντο της, πέταξε την ρακέτα στο έδαφος, ενώ ύστερα από τη χειραψία με την αντίπαλό της, ξέσπασε προς το κοινό. Η 18χρονη Ρωσίδα φάνηκε να λέει προς τον κόσμο «Άντε γ@μ#θείτε όλοι!», με το βίντεο να γίνεται viral.