Μετά τον αποκλεισμό της ομάδας γυναικών του Ιράν από το Asian Cup, περισσότεροι από 200 διαδηλωτές περικύκλωσαν το πούλμαν της αποστολής στο Γκόλντ Κόουστ, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ των παικτριών που τις τελευταίες ημέρες κάνουν έκκληση για βοήθεια. «Αφήστε τις ελεύθερες» φώναζαν χαρακτηριστικά οι οπαδοί που βρέθηκαν στον προαύλιο χώρο του γηπέδου, ενώ τουλάχιστον μία εκ των ποδοσφαιριστριών εθεάθη να σχηματίζει το διεθνές σήμα κινδύνου SOS με το χέρι της.

Ο φόβος για την τύχη των αθλητριών είναι διάχυτος, καθώς η επιστροφή τους στην Τεχεράνη συνοδεύεται από απειλές για φυλάκιση, ακόμα και θάνατο! Η κρίση αυτή πυροδοτήθηκε όταν οι παίκτριες του Ιράν αρνήθηκαν να ψάλουν τον εθνικό ύμνο στον εναρκτήριο αγώνα τους στη διοργάνωση, μια πράξη την οποία η κρατική τηλεόραση του Ιράν χαρακτήρισε ως «προδοσία». Εν μέσω μίας περιόδου όπου η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο, οι κατηγορίες για προδοσία τιμωρούνται με τη θανατική ποινή από το νόμο.

Σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, οι παίκτριες υποχρεώθηκαν να ψάλουν τελικά τον εθνικό τους ύμνο και να χαιρετήσουν στρατιωτικά, ενώ τα τηλέφωνά τους φέρονται να παρακολουθούνται ακόμα και σήμερα. Ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι το καθεστώς έχει πάρει ως ομήρους συγγενείς τους στο Ιράν για να αποτρέψει το ενδεχόμενο του να ζητήσουν πολιτικό άσυλο στην Αυστραλία, σενάριο το οποίο έχει διαδοθεί.