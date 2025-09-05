Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση της Σαμ Γαλανόπουλος, για να ενισχύσει την περιφέρειά του.

Η 25χρονη γκαρντ απέκτησε κι ελληνικό διαβατήρι, ενώ περύσι αγωνιζόταν στις Εσπερίδες και σε 27 ματς μέτρησε 14 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ.

Η ανακοίνωση

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Σαμ Γαλανόπουλος στο γυναικείο τμήμα μπάσκετ, για την αγωνιστική σεζόν 2025-2026.

Σε μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση προχώρησε το γυναικείο τμήμα μπάσκετ του «τριφυλλιού» καθώς ενέταξε στο έμψυχο δυναμικό του τη Σαμ Γαλανόπουλος.

Η 25χρονη γκαρντ (1.74μ.) πήρε το ελληνικό διαβατήριο και αυτομάτως ενισχύσει σημαντικά το «πράσινο» ρόστερ.

Η Γαλανόπουλος την περασμένη σεζόν έπαιξε 27 ματς με τις Εσπερίδες, έχοντας 14 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ.

Πρόκειται για μια μπασκετμπολίστρια που στις ΗΠΑ αγωνίστηκε στο Loyola University του Chicago για 5 χρόνια.

Σε δήλωση της στο www.pao1908.com η Γαλανόπουλος είπε "Είμαι ενθουσιασμένη και είναι μεγάλη τιμή να αγωνιστώ σε έναν τόσο ιστορικό Σύλλογο στην Ελλάδα. Ανυπομονώ να ξεκινήσω και να συνεχίσω να χτίζω χημεία με τις συμπαίκτριές μου, τους προπονητές και το Σύλλογο. Είμαστε έτοιμες να αγωνιστούμε και να κερδίσουμε αγώνες και θα κάνω ό,τι μπορώ για να μας βοηθήσω να το πετύχουμε αυτό. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να παίξω στον Παναθηναϊκό και είμαι ενθουσιασμένη που ξεκινάει η σεζόν”.»