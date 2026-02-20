Η ομάδα χόκεϊ γυναικών των ΗΠΑ στο πλευρό του Τραμπ και απέναντι σε Λεμπρόν και Κάρι

Οι πανηγυρισμόί για την πρόσφατη κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από την ομάδα χόκεϊ γυναικών των ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μετατράπηκαν σε ένα εργαλείο πολιτικής έκφρασης που έχει προκαλέσει πληθώρα αντιδράσεων. Η εικόνα των παικτριών να αγκαλιάζονται και να τραγουδούν τον εθνικό ύμνο στο βάθρο, ερμηνεύεται πλέον ως η πλήρης αντίθεση της στάσης που έχουν υιοθετήσει κορυφαίοι αστέρες του αθλητισμού, όπως ο Λεμπρόν Τζέιμς και ο Στέφεν Κάρι έδω και χρόνια.

Για χρόνια, η αθλητική ελίτ των ΗΠΑ βρισκόταν σε ανοιχτή σύγκρουση με τους συντηρητικούς κύκλους και προσωπικά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η αρχή έγινε με τον Κόλιν Κάπερνικ και συνεχίστηκε με την ηχηρή άρνηση της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών, υπό την Μέγκαν Ραπίνο, να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο το 2019. Παράλληλα, ομάδες όπως οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και πρόσφατα οι Σιάτλ Σίχοκς, έσπασαν την παράδοση της εθιμοτυπικής συνάντησης με τον Πρόεδρο.

Ωστόσο, η ομάδα χόκεϊ, υπό την ηγεσία της θρυλικής Χίλαρι Νάιτ, της μοναδικής γυναίκας με πέντε ολυμπιακά μετάλλια και με τη συμμετοχή της πρώτης Αφροαμερικανίδας παίκτριας, Λάιλα Έντουαρντς, επέλεξε μια διαφορετική οδό. Η στάση τους θεωρείται από πολλούς ως μια άτυπη έγκριση των αξιών που πρεσβεύει ο Τραμπ, σε αντίθεση με το «μπλοκ» των προοδευτικών αθλητών του NBA.

Το χόκεϊ επί πάγου παραμένει ένα άθλημα στενά συνδεδεμένο με τον εθνικισμό στις ΗΠΑ, όντας ιδιαίτερα δημοφιλές σε αγροτικές περιοχές της, σε αντίθεση με το ΝΒΑ ή το NFL που έχουν μεγαλύτερη απήχηση σε αστικά κέντρα. Παρόλο που ο Τραμπ παραμένει... σιωπηλός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες, η εθνική ομάδα χόκεϊ φαίνεται πως έγινε το νέο «έμβλημα» μιας Αμερικής που επιστρέφει στους παραδοσιακούς συμβολισμούς, διαχωρίζοντας τη θέση της από το κύμα διαμαρτυρίας των υπόλοιπων σούπερ σταρ του αθλητισμού.