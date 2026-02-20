Παπαγεωργίου στο GWomen: «Αυτό το παιχνίδι σημαίνει πολλά και τίποτα»

Ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την πρόκριση στον τρίτο ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας του, επικρατώντας με 3-1 του Πανιώνιου στον πρώτο ημιτελικό. Μετά τη σπουδαία νίκη, η Μαρκέλλα Παπαγεωργίου μίλησε στο GWomen για τη σημασία του αποτελέσματος, τη δύναμη της έδρας και τη συνέχεια της σειράς.

«Ο κόσμος μας κράτησε ζωντανές»

Πρώτος ευρωπαϊκός ημιτελικός για την ομάδα και για εσένα προσωπικά. Κάνατε το 1-0. Πώς νιώθεις;

«Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο. Χωρίς τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού το παιχνίδι δεν θα ήταν το ίδιο. Μας έδωσαν τρομερή ενέργεια, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές του αγώνα. Σε εκείνα τα σημεία, η φωνή τους ήταν αυτή που μας κράτησε ζωντανές. Θέλω επίσης να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα κορίτσια, γιατί ήταν μια ομαδική προσπάθεια, μια ομαδική δουλειά. Νιώθω καταπληκτικά που καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη».

«Ένα εξαιρετικό βήμα, αλλά δεν έχει κριθεί τίποτα»

Το 1-0 είναι καθοριστικό για τη σειρά; Σας δίνει άγχος ή περισσότερη σιγουριά;

«Θα μείνω σε αυτό που μας είπε ο προπονητής μας μετά το τέλος του αγώνα, αυτό το παιχνίδι σημαίνει πολλά και ταυτόχρονα τίποτα. Κάναμε ένα εξαιρετικό βήμα και παίξαμε πολύ καλό βόλεϊ, όμως δεν έχει κριθεί απολύτως τίποτα. Πρέπει να πάμε στη Νέα Σμύρνη και να παρουσιαστούμε ακόμη καλύτερες, αν θέλουμε να διεκδικήσουμε την πρόκριση στον τελικό».

«Καθαρό μυαλό και 110% στο Βαρίκας»

Το «Ανδρέας Βαρίκας» είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη έδρα. Πώς θα διαχειριστείτε την ατμόσφαιρα;

«Ξέρουμε ότι μας περιμένει μια πολύ δύσκολη αποστολή. Το «Ανδρέας Βαρίκας» είναι ίσως η πιο απαιτητική έδρα που θα έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής. Ο στόχος, όμως, είναι πολύ μεγάλος. Πρέπει να έχουμε καθαρό μυαλό, να επικεντρωθούμε στην τακτική μας, να διορθώσουμε τα λάθη μας και να διατηρήσουμε όσα κάναμε σωστά. Και φυσικά να μπούμε στο γήπεδο έτοιμες να δώσουμε το 110%».

«Βήμα-βήμα, πρώτα ο Πανιώνιος»

Ο Παναθηναϊκός έχει βρεθεί ξανά σε ευρωπαϊκούς τελικούς, χωρίς όμως να καταφέρει να σηκώσει το τρόπαιο, τι διαφορετικό έχει η φετινή ομάδα;

«Είναι ένα όνειρο. Και μόνο η σκέψη ενός ευρωπαϊκού τελικού είναι μαγική. Ωστόσο, πάμε βήμα-βήμα. Αν περάσουμε, είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσουμε μια εξαιρετικά δυνατή ιταλική ομάδα ή όποια προκύψει από το άλλο ζευγάρι. Όμως πριν από όλα έχουμε μπροστά μας το πιο σημαντικό παιχνίδι, αυτό με τον Πανιώνιο. Σε μια διαφορετική κλήρωση θα μπορούσε να είναι τελικός. Άρα, όλη μας η συγκέντρωση είναι εκεί».

«Δεν έχουμε μία MVP, είμαστε όλες μαζί»

Είστε μια ομάδα που δεν τα παρατά ποτέ. Ποιο είναι το μυστικό σας φέτος;

«Θεωρώ ότι η δύναμή μας είναι πως δεν έχουμε μία MVP, ένα μόνο όνομα που ξεχωρίζει. Είμαστε όλες μαζί. Σε κάθε παιχνίδι μπορεί να βγει κάποια διαφορετική μπροστά, αλλά αν δεν παίξουμε η μία για την άλλη, όπως μας λέει συχνά ο προπονητής μας δεν μπορούν να έρθουν τα αποτελέσματα. Το ότι είμαστε δεμένες σαν ομάδα και καλύπτει η μία τις αδυναμίες της άλλης, είναι αυτό που μας δίνει το έξτρα “μπουστ” για να φτάνουμε στις νίκες».

Ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο βήμα με το 3-1, όμως η πρόκριση θα κριθεί στη ρεβάνς της Νέας Σμύρνης. Οι «πράσινες» κρατούν χαμηλά το κεφάλι, αλλά ψηλά τον στόχο, μια θέση στον ευρωπαϊκό τελικό και γιατί όχι την κατάκτηση του τροπαίου.