Παναθηναϊκός
25/08/2025
ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Πρώτη» για τις «πράσινες» στο κλειστό της Λεωφόρου

Γιώργος Κούβαρης

Την πρώτη της προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν πραγματοποίησε στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού.

Στην αφετηρία της νέας σεζόν άρχισαν να μπαίνουν οι γυναίκες της ομάδας του Παναθηναϊκού!

Οι «πράσινες» πραγματοποίησαν στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» την πρώτη τους προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν υπό τις οδηγίες της Σελέν Ερντέμ.

Πολλά τα νέα πρόσωπα στο ρόστερ του «τριφυλλιού», μεταξύ των οποίων η διεθνής Ιωάννα Κριμιλη που πήρε μέρος στο πρόσφατο Eurobasket με την Εθνική Ελλάδας, η Λαμπρινή Πολυμένη, η Ανθή Χατζηγιακουμή και οι υπόλοιπες μπασκετμπολίστριες.

Το «παρών» έδωσε και η μεγάλη άτυχη της περσινής σεζόν Άννα Νίκη Σταμολάμπρου, η οποία ταλαιπωρήθηκε από σοβαρό τραυματισμό καθώς τον περασμένο Φεβρουάριο είχε υποστεί ολική ρήξη χιαστού.

