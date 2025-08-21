Στο δεύτερο παιχνίδι για το EuroBasket Γυναικών U16 της Β΄ κατηγορίας, η Ελλάδα αντιμετώπισε τη Βουλγαρία και παρά το γεγονός ότι στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού, ο αγώνας έμοιαζε με ντέρμπι, η Εθνική ηττήθηκε με 70-58.

Η Ελλάδα επεδίωξε ένα καλό ξεκίνημα και προηγήθηκε με το τρίποντο της Χουσελά και σκορ 5-1 (2΄30΄΄), η συνέχεια όμως δεν ήταν ανάλογη. Οι Βουλγάρες με πρωταγωνίστρια τη Στανισλάβοβα πέτυχαν ένα σερί 16-0 που διαμόρφωσε το 17-5 (8΄14΄΄).

Με επί μέρους σκορ 9-2 ξεκίνησε στο δεύτερο δεκάλεπτο η Βουλγαρία διευρύνοντας τη διαφορά στο σκορ (26-9, 13΄05΄΄). Η ελληνική ομάδα δείχνοντας υπομονή, σοβαρότητα και πειθαρχία κατάφερε να ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή της στην άμυνα και να ξεδιπλώσει όλο το ταλέντο που διαθέτει στην επίθεση. Η Μπεκίρη αρχικά με δύο πετυχημένες ενέργειες μείωσε σε 26-13 (15΄08΄΄). Το ελληνικό σερί στη συνέχεια έφθασε το 9-0 (26-18, 16΄23΄΄), για να έρθει η Χουσελά με δύο τρίποντα στο τέλος της περιόδου, δίνοντας και πάλι το προβάδισμα στη γαλανόλευκη με 29-28!

Η συνέχεια θύμιζε… θρίλερ. Η Μπεκίρη με ωραία ενέργεια έκανε το +6 για την Εθνική (30-36, 21΄20΄΄). Η Βουλγαρία επέστρεψε και με την Μπόζοβα προηγήθηκε 41-40 στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου. Οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στο προβάδισμα στο σκορ ενώ βρέθηκαν ισόπαλες στο 45-45 (28΄54΄΄).

Η Τένεβα με δύο τρίποντα (η Βουλγαρία είχε 2/22 μέχρι εκείνο το σημείο) έφερε και πάλι την ομάδα της να οδηγεί το σκορ με 59-54 (34΄17΄΄). Η Εθνική αν και πίεσε σε ολόκληρο το γήπεδο δεν μπορούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες στην επίθεση με αποτέλεσμα οι Βουλγάρες να προηγηθούν με 66-55 μετά από ενέργεια της ασταμάτητης Στανισλάβοβα (37΄51΄΄). Η Βουλγαρία επικράτησε με το τελικό 70-58 και πλέον προηγείται στη βαθμολογία του Δ΄ ομίλου.

Επόμενος αγώνας για την Εθνική Κορασίδων στην Κωνσταντινούπολη το βράδυ της Παρασκευής (22/8, 20:30).

Τα δεκάλεπτα: 17-7, 28-29, 47-46, 70-58