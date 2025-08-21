Στο δεύτερο παιχνίδι για το EuroBasket Γυναικών U16 της Β΄ κατηγορίας, η Ελλάδα αντιμετώπισε τη Βουλγαρία και παρά το γεγονός ότι στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού, ο αγώνας έμοιαζε με ντέρμπι, η Εθνική ηττήθηκε με 70-58.
Η Ελλάδα επεδίωξε ένα καλό ξεκίνημα και προηγήθηκε με το τρίποντο της Χουσελά και σκορ 5-1 (2΄30΄΄), η συνέχεια όμως δεν ήταν ανάλογη. Οι Βουλγάρες με πρωταγωνίστρια τη Στανισλάβοβα πέτυχαν ένα σερί 16-0 που διαμόρφωσε το 17-5 (8΄14΄΄).
Με επί μέρους σκορ 9-2 ξεκίνησε στο δεύτερο δεκάλεπτο η Βουλγαρία διευρύνοντας τη διαφορά στο σκορ (26-9, 13΄05΄΄). Η ελληνική ομάδα δείχνοντας υπομονή, σοβαρότητα και πειθαρχία κατάφερε να ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή της στην άμυνα και να ξεδιπλώσει όλο το ταλέντο που διαθέτει στην επίθεση. Η Μπεκίρη αρχικά με δύο πετυχημένες ενέργειες μείωσε σε 26-13 (15΄08΄΄). Το ελληνικό σερί στη συνέχεια έφθασε το 9-0 (26-18, 16΄23΄΄), για να έρθει η Χουσελά με δύο τρίποντα στο τέλος της περιόδου, δίνοντας και πάλι το προβάδισμα στη γαλανόλευκη με 29-28!
Η συνέχεια θύμιζε… θρίλερ. Η Μπεκίρη με ωραία ενέργεια έκανε το +6 για την Εθνική (30-36, 21΄20΄΄). Η Βουλγαρία επέστρεψε και με την Μπόζοβα προηγήθηκε 41-40 στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου. Οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στο προβάδισμα στο σκορ ενώ βρέθηκαν ισόπαλες στο 45-45 (28΄54΄΄).
Η Τένεβα με δύο τρίποντα (η Βουλγαρία είχε 2/22 μέχρι εκείνο το σημείο) έφερε και πάλι την ομάδα της να οδηγεί το σκορ με 59-54 (34΄17΄΄). Η Εθνική αν και πίεσε σε ολόκληρο το γήπεδο δεν μπορούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες στην επίθεση με αποτέλεσμα οι Βουλγάρες να προηγηθούν με 66-55 μετά από ενέργεια της ασταμάτητης Στανισλάβοβα (37΄51΄΄). Η Βουλγαρία επικράτησε με το τελικό 70-58 και πλέον προηγείται στη βαθμολογία του Δ΄ ομίλου.
Επόμενος αγώνας για την Εθνική Κορασίδων στην Κωνσταντινούπολη το βράδυ της Παρασκευής (22/8, 20:30).
Τα δεκάλεπτα: 17-7, 28-29, 47-46, 70-58
|#
|Players
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|0
|Kalliopi Panagiota Chousela *
|19:14
|18
|6/18 (33.3%)
|1/4 (25%)
|5/14 (35.7%)
|1/2 (50%)
|0
|2
|2
|1
|4
|1
|2
|0
|5
|9
|1
|Revekka Kakara
|09:40
|6
|3/5 (60%)
|3/4 (75%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|1
|2
|1
|2
|1
|3
|0
|11
|9
|2
|Efthymia Fousteri *
|33:51
|7
|2/8 (25%)
|2/6 (33.3%)
|0/2 (0%)
|3/5 (60%)
|1
|3
|4
|9
|5
|2
|2
|0
|-11
|12
|4
|Alexandra Militsopoulou
|05:57
|2
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|2/2 (100%)
|1
|0
|1
|1
|0
|2
|0
|0
|0
|2
|5
|Marian Prodromidi
|22:47
|5
|1/6 (16.7%)
|1/4 (25%)
|0/2 (0%)
|3/6 (50%)
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|-27
|-2
|6
|Loukia Papadakou *
|05:27
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|2
|1
|3
|0
|0
|1
|1
|1
|-6
|4
|7
|Evangelia Vougiouka
|07:41
|0
|0/2 (0%)
|0/0 (0%)
|0/2 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|-9
|-3
|8
|Nefeli Georgia Skouma
|27:59
|8
|3/8 (37.5%)
|1/2 (50%)
|2/6 (33.3%)
|0/0 (0%)
|2
|6
|8
|3
|2
|2
|2
|0
|-5
|14
|12
|Sofia Ntokmetzi
|10:51
|0
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|1
|1
|0
|2
|1
|0
|0
|-11
|-1
|14
|Pangkela Bekiri *
|28:31
|10
|5/11 (45.5%)
|5/11 (45.5%)
|0/0 (0%)
|0/3 (0%)
|1
|3
|4
|1
|1
|4
|0
|0
|-14
|2
|15
|Evgenia Toumpaniari *
|26:05
|2
|1/4 (25%)
|1/2 (50%)
|0/2 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|9
|10
|2
|5
|6
|1
|0
|5
|6
|23
|Chrysoula Kavelidi
|01:57
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|Team/Coaches
|2
|2
|4
|2
|TOTAL
|200
|58
|21/63 (33.3%)
|14/34 (41.2%)
|7/29 (24.1%)
|9/18 (50%)
|11
|31
|42
|18
|24
|25
|12
|1
|55