Αθηναϊκός: Στις 12 Σεπτεμβρίου η αρχή του «αΘens cup 2025»

Ο Αθηναϊκός μετράει πλέον αντίστροφα για την έναρξη του τουρνουά «αΘens Cup 2025» - το οποίο έχει σκοπό να μετατρέψει σε θεσμό- και το οποίο θα διεξαχθεί από τις 12 μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων, συγκεκριμένα της Βαλένθια, της Μερσίν αλλά και της Γκντίνια.

Όπως έκανε γνωστό η ομάδα από τον Βύρωνα, η είσοδος στο γήπεδο για όλο το τριήμερο θα είναι δωρεάν ενώ το Σάββατο (13/9) θα βραβευτεί η ομάδα του Αθηναϊκού που το 2010 είχε κατακτήσει το EuroCup.

Παράλληλα, θα γίνει συλλογή συλλογή τροφίμων μακράς διαρκείας.

Η ανακοίνωση του Αθηναϊκού

Οι μέρες πλησιάζουν, το σπουδαίο αθλητικό ραντεβού του Σεπτεμβρίου ξεχωρίζει από το καλαντάρι των γεγονότων στην Αθήνα και για να μπαίνουμε σε κλίμα ερχόμαστε με πέντε πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις για το τουρνουά.

Είναι ένα από τα αθλητικά γεγονότα του Σεπτεμβρίου και μια ιδανική πρόγευση όσων θα ακολουθήσουν στη διάρκεια της σεζόν. Τρεις ομάδες από την Euroleague, παίκτριες από το υψηλότερο επίπεδο και, φυσικά, ο Αθηναϊκός Qualco, παρούσες και παρόντες όλοι σε μια διοργάνωση που θα γίνει θεσμός! Όσο πλησιάζουν οι μέρες, τόσο θα πληθαίνουν οι εκπλήξεις και οι ανακοινώσεις, οπότε είναι μια καλή στιγμή για να θυμίσουμε τα βασικά:

1. Το τουρνουά θα είναι τριήμερο, με δύο αγώνες καθημερινά και θα διεξαχθεί από τις 12 ως και τις 14 Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα του τουρνουά είναι το εξής:

𝚷𝚨𝚸𝚨𝚺𝚱𝚬𝚼𝚮 𝟏𝟐/𝟗

Valencia-Gdynia (5μ.μ.)

Mersin-Athinaikos Qualco (8μ.μ.)

𝚺𝚨𝚩𝚩𝚨𝚻𝚶 𝟏𝟑/𝟗

Valencia-Athinaikos Qualco (4μ.μ.)

Gdynia-Mersin (7μ.μ.)

𝚱𝚼𝚸𝚰𝚨𝚱𝚮 𝟏4/𝟗

Mersin-Valencia (1.30μ.μ.)

Athinaikos Qualco-Gdynia (4.30μ.μ.)

2. Το μεσημέρι της 12ης Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί η συνέντευξη Τύπου του τουρνουά στο ξενοδοχείο Intercontinental, με την ακριβή ώρα να ανακοινώνεται προσεχώς.

3. Το Σάββατο ανάμεσα στα δύο ματς θα γίνει η βράβευση της ομάδας που κατέκτησε το Eurocup το 2010, με παρουσία στο γήπεδο της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών της.

4. Η είσοδος στο γήπεδο θα είναι ΔΩΡΕΑΝ και τις τρεις μέρες των αγώνων!

5. Θα γίνει συλλογή τροφίμων μακράς διαρκείας και τις τρεις μέρες του τουρνουά, μια πρωτοβουλία του Αθηναϊκού Qualco για το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Βύρωνα.

