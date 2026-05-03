Βεατρίκη Σαρρή: Πανηγύρισε τον τίτλο και την άνοδο στην Barclays Women's Super League

Ακόμη μια επιτυχία ήρθε για τη Βεατρίκη Σαρρή, την Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια που διαπρέπει στο εξωτερικό εδώ και χρόνια, καθώς πανηγύρισε με την Μπέρμιγχαμ την κατάκτηση του τίτλου της Barclays Women's Super League 2 και την άνοδο στην πρώτη κατηγορία.

Η ομάδα της 28χρονης επικράτησε με 0-2 της Τσάρλτον και σφράγισε την παρουσία της στην κορυφαία κατηγορία του γυναικείου ποδοσφαίρου της Αγγλίας.

Όσο για την Σαρρή, μετράει 11 γκολ και 5 ασίστ σε 27 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τον σύλλογο από την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στο Ηνωμένο Βασίλειο.