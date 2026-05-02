Μαριέλα Νησωτάκη στο GWomen: «Ο Τζόλης είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα, πρότυπο για τα νέα παιδιά ο Γιαννούλης»

«Ήταν σημαντικό στη Νόριτς ότι υπήρχε επαγγελματική ανέλιξη, αλλά ήθελα ένα νέο challenge»

Συνεργάζεσαι με άτομα που έκαναν το όνειρό τους πραγματικότητα και το έκανες και εσύ. Η μικρή Μαριέλα όταν έφυγε από την Ελλάδα, φανταζόταν

ποτέ ότι η Premier League θα κάνει αφιερώματα για εκείνη;

«Χαίρομαι πολύ γιατί σαν άτομο θεωρώ ότι αν καταφέρω να εμπνεύσω κάποιον είναι κατόρθωμα. Όταν μου στέλνουν μηνύματα τόσο από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό ότι π.χ. θέλουμε να κάνουμε και εμείς αυτή τη δουλειά ή μεταπτυχιακό, το χαίρομαι! Εγώ επειδή το ζω καθημερινά δεν το βλέπω ως κατόρθωμα. Είμαι και σε έναν χώρο που έχουν κάνει το όνειρό τους πραγματικότητα, που είναι πολύ ωραίο. Από την άλλη είναι και δύσκολο γιατί κάνει τον χώρο πολύ ανταγωνιστικό. Επίσης, αν έχεις στόχους και θέλεις να εξελίσσεσαι, αλλάζεις ρόλους και ανεβαίνεις, δεν έχεις τον χρόνο να σκεφτείς τι έχεις καταφέρει».

Σου στέλνουν πολλές κοπέλες μήνυμα;

«Ναι, και από το εξωτερικό αρκετές. Θέλω να ελπίζω ότι θα μπούμε περισσότερες στον χώρο, υπάρχουν βέβαια ειδικά στην Αγγλία».

Έχουν γίνει βήματα σε αυτό το κομμάτι από τότε που ξεκίνησες σε σχέση με σήμερα;

«Εγώ είμαι και σε έναν χώρο που προωθείται. Ακόμη βέβαια είναι το διαφορετικό, πρέπει να γίνουν βήματα. Βέβαια στον δικό μου τρόπο σκέψης δεν υπάρχει το ότι μπορεί να χάσω μια δουλειά επειδή είμαι γυναίκα. Που μπορεί και να ισχύει σε κάποιες περιπτώσεις. Εγώ κοιτάω το πώς μπορώ να βελτιωθώ εγώ για να

συναγωνιστώ τους υπόλοιπους».

Θα σε πάω λίγο πίσω. Μίλησες πριν για την εμπειρία σου στον Ατρόμητο. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ήταν ένα σοκ να προσαρμοστείς στο ελληνικό

πρωτάθλημα; Δεδομένου ότι είχες δουλέψει μόνο στην Premier League.

«Ναι, ήταν, όχι βέβαια λόγω της ομάδας. Τότε κατάλαβα ότι ήθελα να πάω να δουλέψω στο εξωτερικό. Πίστευα ότι θα μάθω περισσότερα…»

Ας περάσουμε στο μεγαλύτερο κεφάλαιο της καριέρας σου. Πώς προέκυψε η πρόταση από τη Νόριτς;

«Η αλήθεια είναι ότι πριν υπογράψω στον Ατρόμητο είχα κάνει μια αίτηση για μια θέση. Τότε δεν μου είχαν απαντήσει και πήγα στον Ατρόμητο».

Είναι μια επιλογή που μετανιώνεις;

«Όχι, δεν το μετανιώνω. Είναι μια εμπειρία που δεν έχω ξαναζήσει! Πέρασα ωραία στον Ατρόμητο και θα καθόμουν και άλλο. Έτυχε απλώς να έρθει η ευκαιρία με τη Νόριτς. Θυμάμαι ακόμη ότι όταν υπέγραψα στον Ατρόμητο με πήραν τηλέφωνο από τη Σουόνσι. Μου είπαν ότι κάποιος από τη Νόριτς τους τηλεφώνησε για να ρωτήσει για εμένα. Πήρε καιρό για να γίνει… έκανα κάποιες συνεντεύξεις και μετά το ανακοίνωσα. Βέβαια δεν ήταν μια εύκολη απόφαση να φύγω ξανά. Όμως ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για να κάνω αυτό που ακριβώς ήθελα, δηλαδή scouting. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα στη Νόριτς και έμεινα οκτώ χρόνια, με διαφορετικούς ρόλους».

Στη Σουόνσι τι έκανες;

«Έκανα πιο πολύ ανάλυση μαζί με scouting».

Τι ρόλους είχες στη Νόριτς;

«Ξεκίνησα με technical scouting, δηλαδή ασχολούμουν με βίντεο και στατιστικά. Ουσιαστικά έτσι έκανα scouting. Μετά έγινα υπεύθυνη του τμήματος και ξεκίνησα

να ταξιδεύω, έκανα πολύ live scouting. Ο επόμενός μου ρόλος ήταν αποκλειστικά αυτός, έγινα senior scout στην πρώτη ομάδα. Ταξίδευα τότε, θυμάμαι, πολύ γιατί είχα Νότια Αμερική, Ολλανδία, Βέλγιο και Αγγλία ως markets. Στη συνέχεια ήρθε ο COVID, οπότε έκανα ρόλο που σχετιζόταν με τον συντονισμό, στατιστικά, βίντεο κλπ. Έπειτα πήρα έναν ρόλο που έκανα όλα τα top talents στην ομάδα. Πριν φύγω, τους τελευταίους μήνες, ο ρόλος μου ήταν assistant head of recruitment, ουσιαστικά ήμουν ο συνδετικός κρίκος με τον υπεύθυνο όλου του τμήματος και των scouts».

Ποια πιστεύεις είναι η μεγαλύτερη επαγγελματική σου επιτυχία με τη Νόριτς; Έχετε πανηγυρίσει δύο ανόδους… τι θυμάσαι πιο έντονα;

«Σίγουρα οι άνοδοι! Ήταν πολύ ωραίο το συναίσθημα. Τότε θυμάμαι που ο τεχνικός διευθυντής μας είπε ότι πρέπει να το πανηγυρίσουμε. Γιατί στο ποδόσφαιρο πολλές φορές δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς την επιτυχία. Δηλαδή γίνεται και μετά το ξεχνάς. Όσον αφορά σε επίπεδο scouting, είναι η δουλειά που

κάναμε στη Νότια Αμερική. Τότε είχα την ευκαιρία να ηγηθώ αυτού του project. Νομίζω ήταν καταλυτικό για την πορεία μου».

Είναι αυτή η μεγαλύτερή σου επαγγελματική επιτυχία;

«Νομίζω ναι, μέχρι στιγμής. Οι μεταγραφές που κάναμε τότε και γενικά όλο το project της Νόριτς, το είχαμε σκεφτεί διαφορετικά από τις άλλες ομάδες».

Υπήρξε κάποιος παίκτης που δεν καταφέρατε να πάρετε και σου έχει μείνει;

«Από τη Νότια Αμερική, ένας παίκτης που είχαμε την ευκαιρία ήταν ο Χούλιαν Άλβαρες πριν πάει στη Σίτι, ήταν επίσης και ο Μπότμαν που είναι στη Νιούκαστλ. Αυτός μάλιστα ήταν στα γραφεία της Νόριτς για να υπογράψει, όμως ήθελαν να το σκεφτούν περισσότερο με τον μάνατζέρ του και εκείνο το καλοκαίρι πήγε στη Λιλ».

Ήταν μια δύσκολη απόφαση το να φύγεις από τα «καναρίνια»;

«Ναι, ήταν, αν και ήξερα τα τελευταία δύο χρόνια ότι ήθελα να δω κάτι άλλο. Ήταν σημαντικό στη Νόριτς ότι υπήρχε επαγγελματική ανέλιξη, αλλά ήθελα ένα νέο

challenge. Όταν θες να ανέβεις σκαλοπάτι πρέπει να κάνεις και την αλλαγή, να δουλέψεις σε ένα άλλο περιβάλλον, να βγεις έξω από το comfort zone σου. Για

εμένα το πιο δύσκολο ήταν να βρω το επόμενο βήμα. Που ποτέ δεν γνωρίζεις αν είναι και το σωστό. Δεν θέλω να πω ψέματα, οι πρώτοι μήνες ήταν αρκετά

δύσκολοι. Γιατί φεύγεις από ένα περιβάλλον που όλοι σε γνωρίζουν και πας κάπου να ξανασυστηθείς ουσιαστικά. Είμαι όμως χαρούμενη που έκανα αυτή την

αλλαγή και είμαι τώρα σε ένα club που ήταν στην Premier League πολλά χρόνια».