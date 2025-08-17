Μπορεί στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού ο κόσμος να περιμένει για την έναρξη του NBA, ωστόσο η μπασκετική δράση δεν έχει σταματήσει, με το πρωτάθλημα του WNBA να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μία από τις πρωταγωνίστριες της βραδιάς που μας πέρασε, ήταν η πρόσφατη MVP της Α1 Μπάσκετ Γυναικών, Τζέσικα Σέπαρντ, η οποία βοήθησε «έλαμψε» στη νίκη των Μινεσότα Λινξ επί των Νιου Γιορκ Λίμπερτι με 86-80.

Η πρώην παίκτρια του Αθηναϊκού ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας σημειώσει double double με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ. Πρώτη σκόρερ για τη νικήτρια ομάδα ήταν η Κάρτνεϊ Γουίλιαμς με 26 πόντους ενώ στους 17 έφτασε η Κάιλα ΜακΜπράιαντ.

Από την άλλη πλευρά ξεχώρισε η Τζόνκελ Τζόουνς με 17 πόντους ενώ double double σημείωσε και η Σαμπρίνα Ιονέσκου με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ.