Η Άλισα Τόμας συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Στη νίκη των Φοίνιξ Μέρκιουρι επί των Ιντιάνα Φίβερ με 95-60, η 33χρονη φόργουορντ πέτυχε ένα μοναδικό επίτευγμα: έγινε η πρώτη παίκτρια στην ιστορία του WNBA που σημειώνει τρία συνεχόμενα triple-double.

HISTORY WAS MADE TONIGHT BY ALYSSA THOMAS 👏



Thomas' 18 PTS, 11 REB & 10 AST made her the first Player in WNBA History to record 3 straight triple-doubles!



Check out her highlights ⤵️#WelcometotheW — WNBA (@WNBA) August 8, 2025

Η εμφάνισή της απέναντι στην Ιντιάνα ήταν ακόμα μία απόδειξη της πληθωρικής της παρουσίας στο παρκέ: 18 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 10 ασίστ και 3 κλεψίματα σε ένα ματς όπου κυριάρχησε σε άμυνα και επίθεση.