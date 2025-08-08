GWomen
Αλίσα Τόμας
08/08/2025
ΜΠΑΣΚΕΤ

WNBA: Η Αλίσα Τόμας έγραψε ιστορία με τρία σερί triple-double

Ευτυχία Οικονομίδου

Με μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση, η Άλισα Τόμας πέτυχε το τρίτο συνεχόμενο triple-double και χάραξε το όνομά της στην ιστορία του WNBA, οδηγώντας τις Φοίνιξ Μέρκιουρι σε εμφατική νίκη επί των Ιντιάνα Φίβερ (95-60).

Η Άλισα Τόμας συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Στη νίκη των Φοίνιξ Μέρκιουρι επί των Ιντιάνα Φίβερ με 95-60, η 33χρονη φόργουορντ πέτυχε ένα μοναδικό επίτευγμα: έγινε η πρώτη παίκτρια στην ιστορία του WNBA που σημειώνει τρία συνεχόμενα triple-double.

Η εμφάνισή της απέναντι στην Ιντιάνα ήταν ακόμα μία απόδειξη της πληθωρικής της παρουσίας στο παρκέ: 18 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 10 ασίστ και 3 κλεψίματα σε ένα ματς όπου κυριάρχησε σε άμυνα και επίθεση.

Με το τρίτο συνεχόμενο triple-double, η Άλισα Τόμας επιβεβαίωσε την εξαιρετική της φόρμα και έγραψε το όνομά της στα βιβλία της ιστορίας του WNBA.

