Αντωνακάκη στο GWomen: «Είναι μία στιγμή που θα τη θυμάμαι για πάντα»

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην κατάφερε να ολοκληρώσει το ευρωπαϊκό του όνειρο, γνωρίζοντας την ήττα από τη Βαλεφόλια στον τελικό Ευρώπης στη Γλυφάδα, ωστόσο η πορεία της ομάδας αφήνει σημαντική παρακαταθήκη για τη συνέχεια τόσο του συλλόγου όσο και των παικτριών.

Η Γιωργίνα Αντωνακάκη μίλησε στο GWomen μετά το τέλος της αναμέτρησης, εκφράζοντας τη στεναχώρια της για το αποτέλεσμα, αλλά και την ικανοποίησή της για την προσπάθεια της ομάδας. Όπως τόνισε, ο Παναθηναϊκός δεν περίμενε στην αρχή της σεζόν να φτάσει μέχρι τον τελικό, κάτι που κάνει την πορεία ακόμη πιο ξεχωριστή.

Συγχαρητήρια για τη φετινή πορεία. Πώς νιώθεις μετά τον τελικό;

«Η αλήθεια είναι ότι στεναχωρήθηκα όταν τελείωσε, όμως κρατάω τα θετικά. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, το ευχαριστήθηκα και νομίζω το ευχαριστηθήκαμε σαν ομάδα. Όταν ξεκινήσαμε τη σεζόν δεν πίστευα ότι θα φτάναμε μέχρι εδώ, και αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είμαι πολύ ευγνώμων για όσα έγιναν».

Τι συνέβη στο δεύτερο σετ; Ήταν καθοριστικό για το παιχνίδι;

«Δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη, δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Θα το δούμε ξανά και θα καταλάβουμε τα λάθη μας. Ίσως εκείνες να ήταν πιο ψύχραιμες και ήθελαν περισσότερο αυτό το σετ για να τους γίνει πιο εύκολος ο δρόμος».

Τι χρειάζεται μια ομάδα για να γίνει ευρωπαϊκή πρωταθλήτρια;

«Σίγουρα δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Χρειάζεται ψυχή, την οποία πιστεύω ότι έχουμε σαν ομάδα, συνοχή και φυσικά η τεχνική κατάρτιση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο».

Ο κόσμος ήταν ζωντανός σε όλο το παιχνίδι και σας αποθέωσε ως το τέλος. Πώς το βιώνεις;

«Είναι μία στιγμή που θα τη θυμάμαι για πάντα. Κοιτούσα γύρω μου και όλοι μας υποστήριζαν μέχρι τον τελευταίο πόντο αλλά και μετά. Παρόλο που χάσαμε, ήταν από τους καλύτερους οπαδούς που έχω γνωρίσει σε ομάδα».