Χατζηευστρατιάδου στο GWomen: «Φτάσαμε στην πηγή, αλλά δεν ήπιαμε νερό»

Ο Παναθηναϊκός έφτασε μία ανάσα από την κορυφή της Ευρώπης, όμως για τρίτη φορά στην ιστορία του είδε το όνειρο να σταματά λίγο πριν την ολοκλήρωσή του. Οι «πράσινες» ηττήθηκαν με 3-0 από τη Βαλεφόλια στο κατάμεστο «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας, σε έναν τελικό όπου το άγχος και οι χαμένες ευκαιρίες αποδείχθηκαν καθοριστικές. Παρά την εντυπωσιακή στήριξη του κόσμου και την αισιοδοξία που είχε δημιουργηθεί μετά το πρώτο παιχνίδι στην Ιταλία, η ελληνική ομάδα δεν κατάφερε να διαχειριστεί τις κρίσιμες στιγμές, χάνοντας την ευκαιρία να κατακτήσει το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της.

Η κεντρικός του Παναθηναϊκού, Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου, μίλησε στο GWomen μετά τον χαμένο τελικό από τη Βαλεφόλια, κάνοντας τον απολογισμό της σεζόν και στέλνοντας μήνυμα για τη συνέχεια.

Συγχαρητήρια για τη φετινή πορεία. Μία ήττα δεν κρίνει όλη τη σεζόν, όμως σε έναν τελικό ουσιαστικά το κάνει. Πώς νιώθεις;

«Ήταν μία πολύ όμορφη διαδρομή, ίσως η καλύτερη που έχει κάνει η ομάδα μας τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα μπορούσαμε να πετύχουμε κάτι παραπάνω. Συγχαρητήρια στην ιταλική ομάδα, που ήταν και το φαβορί, αν δει κανείς και τα δεδομένα, το μπάτζετ τους είναι πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας. Παλέψαμε με τα “τέρατα”, το πιστέψαμε, αλλά δυστυχώς φτάσαμε στην πηγή και δεν ήπιαμε νερό. Δεν είναι το τέλος, τα καλύτερα έρχονται και συνεχίζουμε την προσπάθεια».

Στην αρχή της σεζόν περίμενες ότι αυτή η ομάδα θα έφτανε μέχρι έναν ευρωπαϊκό τελικό;

«Αν με ρωτάς δεν το πίστευα, όχι. Δεν είχαμε εικόνα από το επίπεδο των αντιπάλων. Όμως όσο περνούσε ο καιρός και βελτιωνόμασταν, αρχίσαμε να το πιστεύουμε και φτάσαμε μέχρι το τέλος της διαδρομής».

Τι πιστεύεις ότι χρειάζεται για να φτάσει μια ομάδα στην κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τίτλου;

«Πάνω απ’ όλα πίστη. Να μην τα παρατάς μέχρι την τελευταία φάση του αγώνα. Χρειάζεται επίσης τύχη και φυσικά ταλέντο».

Ο κόσμος έμεινε μέχρι το τέλος και σας αποθέωσε. Πόσο σημαντική ήταν αυτή η στήριξη;

«Όταν τελείωσε το παιχνίδι, ήμασταν όλοι πολύ στεναχωρημένοι, εννοείται. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ελάχιστες φορές βλέπεις τον κόσμο να στέκεται δίπλα σε μία ομάδα γυναικών και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα και όταν χάνουμε, να μας υποστηρίζουν, να μας ευχαριστούν που φτάσαμε μέχρι εδώ και να μας χειροκροτούν. Αυτά έχει ανάγκη ο ελληνικός αθλητισμός και ειδικά ο αθλητισμός γυναικών: να χειροκροτάει ο κόσμος και να μας στηρίζει, χωρίς βρισιές, χωρίς να μιλάνε άσχημα, χωρίς τίποτα. Και θέλουμε να συνεχίσει να είναι δίπλα μας, γιατί δημιουργεί μια φανταστική ατμόσφαιρα».