Η Ισπανία κατάφερε να κάνει την ανατροπή (88-81)απέναντι στην μαχητική Τσεχία στα προημιτελικά του EuroBasket Γυναικών 2025 επικρατώντας με.

Οι Ισπανίδες με κορυφαίες τις Ρακέλ Καρέρα που ήταν εντυπωσιακή με 31 πόντους και 7 ριμπάουντ και Αίνα Αγιούσο με 20 πόντους και 5 ασίστ, επέστρεψαν από το -14 και προκρίθηκαν στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα τεθούν αντιμέτωπες με την μαχητική Γαλλία για μία θέση στον τελικό.

Τίμια προσπάθεια από την Τσεχία που είχε σε εξαιρετική βραδιά την Ελίκσα Χάμζοβα με 20 πόντους και 3 ριμπάουντ και την Πέτρα Χολέσινσκα με 23 πόντους και 6 ασίστ.

Η Τσεχία ξεκίνησε πιο αποφασισμένη στην αναμέτρηση με ένα αναπάντητο 0-5 και την Ελίσκα Χάμζοβα να πρωταγωνιστεί για την ομάδα της έχοντας βάλει 8 από τους 12 πρώτους πόντους στο 6-12. Η Ισπανία με τη Ρακέλ Καρέρα προσπάθησε να βρίσκει απαντήσεις μειώνοντας στο τρίποντο (12-17), με έξι πόντους δικούς της.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο συνεχίστηκε η υπεροχή της Τσεχίας, ωστόσο η Ισπανία εμφανίστηκε πιο... μαχητική. Τέσσερις σερί πόντοι όμως από την Στουπαλόβα έβαλαν τις Τσέχες μπροστά για 9 πόντους (26-35), ενώ η ίδια έδωσε στην ομάδα της και διψήφιο προβάδισμα (26-37). Συνολικά οι Τσέχες έτρεξαν ένα σερί 8 αναπάντητων πόντων ανοίγοντας την... ψαλίδα της διαφοράς (26-39) παραμένοντας κυρίαρχες στο παρκέ με τις Καρέρα και Αγιούσο να μειώνουν στους 11 πριν την εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου (33-44).

Μετά την ανάπαυλα, οι Ισπανίδες με την Καρέρα, την Τόρενς και το τρίποντο της Ετσάρι άρχισαν να... ροκανίζουν τη διαφορά μειώνοντας στους 5 (44-49) στο 23ο λεπτό του ματς. Η Χάμζοβα είχε ξανά τις απαντήσεις βάζοντας μπροστά την Τσεχία με 9 (44-55), όμως η Καρέρα ήταν και πάλι εκείνη για να φτάσει το ματς στον πόντο (53-54) και την Τόρενς με τρίποντο να ολοκληρώνει την ανατροπή για το 56-54. Δεν έχασαν την ψυχραιμία τους οι φιλοξενούμενες και με την Πέτρα Χολέσινσκα ανέκτησαν το προβάδισμά τους (59-66).

