Ο Αθηναϊκός συνεχίζει να «χτίζει» το ρόστερ της νέας αγωνιστικής περιόδου, όπου έχει θέσει στόχο να πρωταγωνιστήσει στο πρωτάθλημα της Α1 Μπάσκετ Γυναικών.

Όπως έκανε γνωστό μέσα από επίσημη ανακοίνωσή του, η Μπορισλάβα Χρίστοβα είναι η νεότερη προσθήκη στην ομάδα ενόψει της νέας σεζόν.

Η γκαρντ από τη Βουλγαρία (1,83 μ.), την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της Τζιρόνα έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του EuroCup έχοντας κατά μέσο όρο από 9,8 πόντους με 2,7 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ σε 21 λεπτά στο πρωτάθλημα της Ισπανίας ενώ στο ευρωπαϊκό επίπεδο μετρούσε από 14,3 πόντους με 2,8 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ.

Η ανακοίνωση του Αθηναϊκού

Αφού ολοκληρώθηκε το μάθημα κι αφού πήραμε την έγκριση από τις ακαδημίες μας, μπορούμε να προχωρήσουμε για την ανακοίνωση! Η διοικούσα επιτροπή του Αθηναϊκού έχει τη χαρά να υποδέχεται την Μπορισλάβα Χρίστοβα, η οποία θα είναι στην ομάδα μας τα επόμενα δύο χρόνια. Η Βουλγάρα γκαρντ αγωνίστηκε την προηγούμενη σεζόν στην Τζιρόνα, με την οποία κατέκτησε την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια του ισπανικού πρωταθλήματος και έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Eurocup, με μέσο όρο 9.8 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 1.5 ανά μέσο όρο σε 21 λεπτά συμμετοχής στην Ισπανία και 14.3 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ στα ευρωπαϊκά ματς.

Η Χρίστοβα έχει μια σειρά από διακρίσεις στις νεαρές ηλικίες, έχει αγωνιστεί με όλες τις Εθνικές ομάδες της χώρας και είναι εν ενεργεία διεθνής και αρχηγός της Εθνικής Βουλγαρίας. Ήταν δεύτερη σε μέσο όρο πόντων στα προκριματικά του ευρωμπάσκετ και πρώτη σε σύνολο πόντων, ενώ ήταν δεύτερη και σε χρόνο συμμετοχής. Σπούδασε στο Washington State και αποφοίτησε ως πρώτη σκόρερ όλων των εποχών στο πανεπιστήμιό της και ακολούθως αγωνίστηκε στην Ευρώπη σε Gorzow, Sepsi και Girona. Έπαιξε στο Eurocup και στην Euroleague, με το buzzer beater καλάθι της τη σεζόν 2023, να ψηφίζεται ως το best play of the year.

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που γίνομαι μέλος της ομάδας και του οργανισμού. Γνωρίζω ότι οι φιλοδοξίες του Αθηναϊκού είναι πολύ μεγάλες και ο πήχυς έχει τοποθετηθεί ψηλά για την επόμενη σεζόν, γεγονός που με κάνει ακόμα πιο ανυπόμονη να έρθω στην Αθήνα και να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε για όσα μας περιμένουν μπροστά».

Καλωσορίζουμε κι εμείς την Borislava Hristova στην οικογένεια του Αθηναϊκού και την περιμένουμε να διδάξει από κοντά τα buzzer beater!