Κριμιλή στο GWomen: «Η στήριξη των φιλάθλων είναι το μεγαλύτερο κίνητρο για εμάς»

Μια ξεχωριστή ευρωπαϊκή βραδιά έζησε ο Παναθηναϊκός, σφραγίζοντας την πρόκρισή του στα προημιτελικά του EuroCup Γυναικών μπροστά σε ένα ιστορικό σκηνικό. Η ατμόσφαιρα στο Telekom Center Athens ήταν αντάξια της περίστασης, με τον κόσμο να δίνει τον τόνο σε μια βραδιά που ξεπέρασε το αποτέλεσμα.

Παρά την ήττα της ομάδας με 93-94, εκμεταλλεύτηκαν το προβάδισμα του πρώτου αγώνα και πανηγύρισαν μια σπουδαία πρόκριση, με την παρουσία 7.829 φιλάθλων, αριθμός που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ προσέλευσης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, η Ιωάννα Κριμιλή μίλησε στο GWomen για τη σημασία της επιτυχίας, τη στήριξη του κόσμου και την προσωπική της παρουσία στην ομάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την μεγάλη πρόκριση στα προημιτελικά του EuroCup:

«Νομίζω είναι ένα συναίσθημα που εύχομαι κάθε αθλητής να το ζήσει. Είναι πάρα πολύ ξεχωριστό. Από την αρχή του παιχνιδιού η κόουτς μάς είχε βοηθήσει να καταλάβουμε ότι παίζουμε για κάτι πολύ μεγαλύτερο από το συγκεκριμένο ματς. Οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες».

Για την τεράστια ανταπόκριση του κόσμου και το πανελλήνιο ρεκόρ:

«Θεωρώ ότι οι φίλαθλοί μας απέδειξαν για άλλη μία φορά γιατί είναι οι καλύτεροι φίλαθλοι της Ευρώπης. Είναι ένα απίστευτο συναίσθημα. Ακόμα και από το ζέσταμα νιώθαμε τον ενθουσιασμό τους. Ένα “ευχαριστώ” είναι λίγο. Πραγματικά παίζουμε για αυτούς, είναι το μεγαλύτερο κίνητρο για εμάς».

Για την ατομική της παρουσία και τη συνύπαρξή της με την επιτυχία της ομάδας:

«Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα μου. Έχω προσπαθήσει πολύ να βελτιωθώ αμυντικά, να βρίσκω λύσεις και στην άμυνα, όχι μόνο στην επίθεση. Έχει να κάνει πάρα πολύ με το γεγονός ότι η κόουτς με πιστεύει, με αφήνει να είμαι ο εαυτός μου και με το πόσο καλά με βρίσκουν οι συμπαίκτριές μου».

Για το πως θα υπάρξει μεγαλύτερη στήριξη και προσέλευση στο μπάσκετ Γυναικών:

«Θεωρώ ότι έχουμε αποδείξει πως όταν υπάρχουν οι ευκαιρίες, ο κόσμος στηρίζει. Το είδαμε και με την Εθνική ομάδα. Ο κόσμος θέλει τον αθλητισμό γυναικών, απλά πρέπει αυτές οι ευκαιρίες να αρχίσουν να υπάρχουν όλο και περισσότερο».

Η Ιωάννα Κριμίλη στην κάμερα του GWomen: