Santorini Experience 2026: Περισσότερες από 3.600 συμμετοχές, αθλητές από 42 χώρες και ένα βάθρο παγκόσμιας κλάσης

Από την Πέμπτη 15 έως την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, το Santorini Experience 2026 μετέτρεψε τη Σαντορίνη σε ένα ανοιχτό στάδιο με θέα το Αιγαίο. Ολυμπιονίκες και ερασιτέχνες μοιράστηκαν την ίδια γραμμή εκκίνησης, κολυμβητές βούτηξαν από το ηφαίστειο, δρομείς ανέβηκαν στο χείλος της Καλντέρας και τα παιδιά του νησιού άκουσαν από κοντά πρωταθλητές να μιλούν για όνειρα, κόπο και αξίες.

Το Santorini Experience 2026 κατέγραψε περισσότερες από 3.600 συμμετοχές σε αγώνες, αθλητικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δράσεις. Στη γραμμή εκκίνησης στάθηκαν αθλητές από 42 χώρες και τέσσερις ηπείρους (Ευρώπη, Αμερική, Ασία και Ωκεανία), με έναν στους τέσσερις να έρχεται από το εξωτερικό. Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν φέτος και η συμμετοχή των κατοίκων του νησιού, που αγκάλιασαν τη διοργάνωση και τη γιόρτασαν ως δική τους. Οι συμμετέχοντες ήταν από 1 έως 72 ετών, με 56% άνδρες και 44% γυναίκες. Η διοργάνωση άφησε ισχυρό αποτύπωμα και στον τουρισμό του νησιού: μέσα σε τέσσερις νύχτες καταγράφηκαν πάνω από 2.000 διανυκτερεύσεις σε 38 ξενοδοχεία της Σαντορίνης, που στήριξαν τον θεσμό ως χορηγοί φιλοξενίας.

Για 12η χρονιά, η διοργάνωση απέδειξε ότι ο αθλητισμός μπορεί να γίνει ο πιο αυθεντικός τρόπος για να γνωρίσει κανείς έναν τόπο. Ανάμεσα σε μουσικές βραδιές, γευστικές ανακαλύψεις και τη ζεστή φιλοξενία των ανθρώπων του νησιού, το Santorini Experience 2026 έριξε την αυλαία του αφήνοντας πίσω του αναμνήσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα χρονόμετρα και τις κατατάξεις.

Ένας «πίνακας μεταλλίων» στη Σαντορίνη

Το Santorini Experience 2026 δεν έφερε στη Σαντορίνη απλώς μεγάλα ονόματα του αθλητισμού, αλλά 44 διεθνή μετάλλια σε τρέξιμο και κολύμβηση, μαζί με ένα δαχτυλίδι Super Bowl και έναν τίτλο Euroleague.

Στην κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας, το σύνολο των 38 μεταλλίων είχε επικεφαλής τη Γερμανίδα Leonie Beck, τρεις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια με 11 μετάλλια σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δίπλα της, η Ιταλίδα Barbara Pozzobon με 8 μετάλλια, η Ουγγαρέζα Anna Olasz με 7, καθώς και οι Γεωργία Δαμασιώτη, Caroline Jouisse και Mario Sanzullo με 3 μετάλλια ο καθένας, ο Ολλανδός Marcel Schouten με 2 και ο Ιάπωνας Yasunari Hirai, πρωταθλητής Ασίας του 2017 και δύο φορές Ολυμπιονίκης.

@Santorini Experience

Στον στίβο, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, διπλή πρωταθλήτρια Ευρώπης του Μονάχου 2022, συναντήθηκε με μια μοναδική οικογενειακή ιστορία, τον Περικλή Ιακωβάκη, πρωταθλητή Ευρώπης του 2006 και χάλκινο παγκόσμιο μεταλλιούχο του 2007 στα 400μ. εμπόδια, και την κόρη του, Ελένη Ιακωβάκη, τη 17χρονη πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ18 στα 400μ. με πανελλήνιο ρεκόρ 52.38, που φέτος κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20. Πατέρας και κόρη, με τέσσερα διεθνή μετάλλια μαζί, έδωσαν στο φετινό event μία από τις πιο όμορφες εικόνες του, δύο γενιές πρωταθλητών στο ίδιο νησί.

Την εικόνα συμπλήρωσαν ο Stevan Ridley, πρωταθλητής του Super Bowl XLIX με τους New England Patriots, ο θρύλος της Euroleague Τζο Αρλάουκας, πρωταθλητής Ευρώπης του 1995 με τη Ρεάλ Μαδρίτης, και η Ολυμπιονίκης Εβίνα Μάλτση, κορυφαία σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής γυναικών.

Σπουδαίες επιδόσεις και νίκες που κρίθηκαν στο νήμα

Δύο πρωτιές που κρίθηκαν σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο, διπλές διακρίσεις και επιδόσεις που συγκαταλέγονται στις κορυφαίες της ιστορίας της διοργάνωσης σημάδεψαν το αγωνιστικό πρόγραμμα του Santorini Experience 2026.

Ο Στυλιανός Δρόσος κατέκτησε για τέταρτη φορά την πρώτη θέση στα 15 χλμ. powered by The North Face, προσθέτοντας τη νίκη του 2026 σε εκείνες του 2016, του 2018 και του 2019. Σε έναν συναρπαστικό τερματισμό, μόλις έξι δέκατα του δευτερολέπτου τον χώρισαν από τον δεύτερο. Ο ίδιος αναδείχθηκε νικητής και στο πρώτο Sandblu Ancient Thera 5km, σημειώνοντας με χρόνο 20:17 το πρώτο ρεκόρ της νέας διαδρομής. Παράλληλα, παραμένει κάτοχος του ρεκόρ της διοργάνωσης στα 5 χλμ., με 18:19 από το 2022.

@Santorini Experience

Εξίσου συγκλονιστική ήταν η εξέλιξη στην κολύμβηση των 2,4 χλμ., όπου η Γαλλίδα Caroline Jouisse κατέκτησε την πρώτη θέση της γενικής κατάταξης, μπροστά από άνδρες και γυναίκες, με χρόνο 30:29. Η Jouisse επικράτησε του Yasunari Hirai με διαφορά μόλις οκτώ δεκάτων του δευτερολέπτου, σε μία ακόμη αναμέτρηση που κρίθηκε κυριολεκτικά στο νήμα.

Στα 5 χλμ. γυναικών, η Ελένη Ιακωβάκη επέστρεψε στην κορυφή μιας απόστασης στην οποία κατέχει το ρεκόρ γυναικών, με 23:38 από το 2022.

Ξεχώρισαν επίσης η Klaudia Namyslik, από το Baden-Baden της Γερμανίας, η οποία κέρδισε τα 15 χλμ. γυναικών με 1:22:25, σημειώνοντας τον δεύτερο καλύτερο χρόνο νικήτριας στην ιστορία του αγωνίσματος, και η Ελίνα Αραπίδου, που κατέκτησε την πρώτη θέση στα 10 χλμ. γυναικών με 1:02:25, καταγράφοντας τον τρίτο καλύτερο χρόνο νικήτριας στην ιστορία της συγκεκριμένης απόστασης.

Δύο παρουσίες στο βάθρο πανηγύρισε η Δανή Janne Holstein Pehrson, η οποία αναδείχθηκε νικήτρια στο Sandblu Ancient Thera 5km γυναικών και κατέλαβε τη δεύτερη θέση στα 15 χλμ. γυναικών.

Τέλος, ο διεθνούς φήμης υπερμαραθωνοδρόμος Κωνσταντίνος Dean Καρνάζης ολοκλήρωσε τρεις αγώνες της διοργάνωσης, είτε μόνος του είτε μαζί με την υπέροχη υπερμαραθωνοδρόμο Τζο Μαντά και το νεογέννητο παιδί τους, τερματίζοντας στο Sandblu Ancient Thera 5km, στα 15 χλμ. powered by The North Face και στα 5 χλμ. «Αριστείδης Αλαφούζος» powered by Miele.

@Santorini Experience

Μαθήματα ζωής από Ολυμπιονίκες

Η αυλαία άνοιξε με τον πιο ουσιαστικό τρόπο, μέσα από τις ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στο Γυμνάσιο Μεσαριάς και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Μπελλώνειο Πολιτιστικό Κέντρο των Φηρών, οι πρεσβευτές του Ομίλου βρέθηκαν απέναντι σε μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Θήρας και μοιράστηκαν μαζί τους εμπειρίες που δεν διδάσκονται σε κανένα βιβλίο.

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και η χρυσή Ολυμπιονίκης Νέων στον ακοντισμό Ελίνα Τζένγκο μίλησαν για την επιμονή, τις θυσίες και τη χαρά της διάκρισης, δείχνοντας στα παιδιά ότι κάθε μεγάλη επιτυχία ξεκινά από ένα μικρό, καθημερινό βήμα. Ο Ολυμπιονίκης της καλαθοσφαίρισης και δύο φορές πρωταθλητής Ευρώπης Δημήτρης Παπανικολάου στάθηκε στη δύναμη της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης, θυμίζοντας ότι μια ομάδα κερδίζει όταν χωρούν σε αυτήν όλοι. Ο προπονητής μηχανοκίνητου αθλητισμού Θανάσης Χούντρας έφερε στο επίκεντρο την ασφαλή οδική συμπεριφορά, ένα μήνυμα ζωτικής σημασίας για τους οδηγούς του αύριο. Οι συναντήσεις αυτές επιβεβαίωσαν ότι ο αθλητισμός παραμένει ένα από τα πιο δυνατά εργαλεία έμπνευσης για τη νέα γενιά.

Κολυμβήτρια Ολυμπιονίκης στο βάθρο του τρεξίματος

Το Καμάρι φιλοξένησε τις δύο νέες δρομικές προτάσεις της χρονιάς, με αφετηρία το Sandblu Santorini. Στο Sandblu Ancient Thera 5km, που απλώθηκε πλάι στο κύμα, κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Θήρας, πίσω από τον νικητή Στυλιανό Δρόσο τερμάτισαν ο Στυλιανός Νούλας και ο Χρήστος Σουλτάτης. Στις γυναίκες, τη νικήτρια Janne Holstein Pehrson ακολούθησαν η Marsha Dunkel και η Anna Olasz, που άλλαξε για λίγο το νερό με τη στεριά και απέδειξε ότι οι μεγάλοι αθλητές δεν γνωρίζουν όρια.

Παράλληλα, το Sandblu 5km Kamari Coast Pet Run χάρισε μερικές από τις πιο τρυφερές εικόνες του τετραημέρου, με ιδιοκτήτες και τετράποδους φίλους να απολαμβάνουν μαζί τη βόλτα στην ακτή, εκεί όπου τον πρώτο λόγο τον είχε η παρέα και όχι το χρονόμετρο.

Sandblu Ancient Thera 5km: Μια διαδρομή με μήνυμα που συνεχίζεται μετά τον τερματισμό

Στο Sandblu Ancient Thera 5km, η αθλητική προσπάθεια συνδέθηκε με μια δεύτερη, εξίσου ουσιαστική επιδίωξη: την ενσωμάτωση πιο υπεύθυνων επιλογών στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενός αγώνα δρόμου. Με σημείο αναφοράς το Sandblu Santorini, LXR Hotels & Resorts της Hilton, η διοργάνωση συνέδεσε τον αθλητισμό και τη φιλοξενία με πρακτικές που έφεραν τη βιωσιμότητα κοντά στον συμμετέχοντα, μέσα από αντικείμενα και εμπειρίες που συνόδευσαν κάθε του βήμα.

@Santorini Experience

Οι αριθμοί συμμετοχής κατασκευάστηκαν από χαρτί με ενσωματωμένους σπόρους, δίνοντας στους δρομείς τη δυνατότητα να τους φυτέψουν μετά τον αγώνα και να μετατρέψουν το αναμνηστικό της προσπάθειάς τους σε νέα ζωή. Αντίστοιχο συμβολισμό είχαν τα μετάλλια κατασκευασμένα από υλικά που είχαν απορριφθεί: αντικείμενα που ολοκλήρωσαν έναν κύκλο χρήσης επέστρεψαν ως σύμβολα συμμετοχής, επιμονής και επιβράβευσης. Έτσι, το μετάλλιο απέκτησε διπλή αξία, ως ανάμνηση του τερματισμού αλλά και ως απτό παράδειγμα της δυνατότητας να δίνουμε νέα χρησιμότητα σε όσα συνήθως θεωρούμε άχρηστα. Την προσέγγιση συμπλήρωσαν τα μπλουζάκια από 100% ανακυκλωμένα υλικά, οι τσάντες από 100% βαμβάκι, κατάλληλες για επαναλαμβανόμενη χρήση, καθώς και το πρόγραμμα ανακύκλωσης στην εκκίνηση και στον τερματισμό, εντάσσοντας τη διαχείριση των απορριμμάτων στην καθημερινή λειτουργία του αγώνα.

Η ίδια φιλοσοφία αποτυπώθηκε στην τροφοδοσία και στην ατμόσφαιρα της εκδήλωσης. Τοπικά φρούτα εποχής και φρέσκοι χυμοί πρόσφεραν στους αθλητές μια γευστική σύνδεση με την τοπική παραγωγή, ενώ η μουσική έδωσε δημιουργική έκφραση στην ιδέα της επαναχρησιμοποίησης: βαρέλια μετατράπηκαν σε τύμπανα, πλαισιώνοντας τον ρυθμό που έδωσαν δύο DJs. Παράλληλα, η χρήση ηλιακής γεννήτριας για την κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών πρόσθεσε μια ακόμη διάσταση στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό. Από τον αριθμό συμμετοχής μέχρι το μετάλλιο και από την τροφοδοσία μέχρι τη μουσική, το Sandblu Ancient Thera 5km ανέδειξε πώς ένας αγώνας μπορεί να λειτουργήσει και ως βιωματικό μάθημα: να αφήνει στους ανθρώπους δυνατές αναμνήσεις και χρήσιμες ιδέες για τη σχέση τους με το περιβάλλον.

@Santorini Experience

Η διάσχιση της Καλντέρας: από το ηφαίστειο στο Παλιό Λιμάνι

Τα νερά της Καλντέρας φιλοξένησαν τον πιο εμβληματικό αγώνα της διοργάνωσης. Οι κολυμβητές βούτηξαν από το ηφαίστειο για τη διάσχιση του 1,5 μιλίου (2,4 χλμ.), σε μια διαδρομή σχεδιασμένη από τον τεχνικό διευθυντή Νίκο Γέμελο με τη βοήθεια του Ιταλού προπονητή Fabrizio Antonelli, «Προπονητή της Χρονιάς» το 2021 και ανθρώπου πίσω από την ανάδειξη του Gregorio Paltrinieri, με τερματισμό στο Παλιό Λιμάνι των Φηρών.

Η ασφάλεια των συμμετεχόντων βρέθηκε σε πρώτο πλάνο, χάρη στη συντονισμένη δουλειά του Λιμεναρχείου, του Λιμενικού Ταμείου Θήρας, της Γεωθήρα, της Lifeguard Patrol, της Caldera Yachting, του Ναυτικού Ομίλου Σαντορίνης, της Συνένωσης Λεμβούχων Σαντορίνης, της ΔΕΥΑΘ, του Ιδρύματος Λούλας και Ευάγγελου Νομικού, του Εθελοντικού Διασωστικού Σώματος Θήρας, του Αστυνομικού Τμήματος Θήρας, της Δημοτικής Αστυνομίας και του Health Spot. Από τη μεταφορά των κολυμβητών στο ηφαίστειο έως την επιτήρηση κάθε μέτρου της διαδρομής, φρόντισαν για κάθε λεπτομέρεια, ώστε όλοι να κολυμπήσουν με σιγουριά και να απολαύσουν ανέμελα τη μοναδική εμπειρία της Καλντέρας. Όλοι οι κολυμβητές φόρεσαν ατομικό πλωτήρα και είχαν συνοδεία σκαφών καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής τους.

Ονόματα παγκόσμιου βεληνεκούς στο βάθρο

Και το βάθρο ήταν αντάξιο της διοργάνωσης. Σπάνια βλέπει κανείς τόσες κορυφαίες προσωπικότητες του open water να μοιράζονται τις θέσεις των νικητών σε έναν αγώνα ανοιχτής θάλασσας. Δίπλα στην Caroline Jouisse, στο βάθρο των γυναικών ανέβηκαν η Barbara Pozzobon και η Γεωργία Δαμασιώτη, αθλήτρια του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΒΙΚΟΣ, που χάρισε στο ελληνικό κοινό μια στιγμή ξεχωριστής υπερηφάνειας. Στους άνδρες, ο Yasunari Hirai επιβεβαίωσε την ιδιαίτερη σχέση του με τη Σαντορίνη, κατακτώντας για τρίτη φορά τη νίκη μετά το 2019 και το 2025, με τον Marcel Schouten στη δεύτερη θέση και τον Θωμά Μπούσγα στην τρίτη.

@Santorini Experience

Τρέξιμο με θέα που κόβει την ανάσα

Το φινάλε γράφτηκε στο μονοπάτι που ενώνει την Οία με τα Φηρά, με αφετηρία και τερματισμό το Εργοστάσιο Αφαλάτωσης.

Τα 15 χλμ. powered by The North Face δικαίωσαν τη φήμη τους ως η πιο απαιτητική και ταυτόχρονα η πιο εντυπωσιακή δοκιμασία της διοργάνωσης. Οι δρομείς ξεκίνησαν από την Καλντέρα και διέσχισαν ανηφορικά και κατηφορικά μονοπάτια με έντονο ηφαιστειακό ανάγλυφο, με το Αιγαίο να απλώνεται μπροστά τους σε κάθε βήμα. Πέρασαν δίπλα από το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, διέσχισαν το γραφικό Ημεροβίγλι και έφτασαν έως την είσοδο των Φηρών, στην εκκλησία του Αγίου Γερασίμου, πριν επιστρέψουν στο σημείο εκκίνησης. Ήταν μια αυθεντική outdoor εμπειρία, όπου η ένταση της ηφαιστειακής γης συνάντησε τη μοναδικότητα του τοπίου, ένα σκηνικό που αντανακλά απόλυτα το πνεύμα εξερεύνησης και επαφής με τη φύση που διατρέχει τη φιλοσοφία της The North Face.

Με την ίδια ένταση, τα 10 χλμ. powered by SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ χάρισαν στους δρομείς μια γεμάτη αδρεναλίνη εμπειρία στο φρύδι της Καλντέρας, ενώ τα 5 χλμ. «Αριστείδης Αλαφούζος» powered by Miele άνοιξαν τη διαδρομή σε κάθε επίπεδο φυσικής κατάστασης, για τρέξιμο ή δυναμικό βάδην.

Ανεξάρτητα από την απόσταση και τον χρόνο, όλοι μοιράστηκαν το ίδιο συναίσθημα. Χαμόγελα στη γραμμή τερματισμού, φωτογραφίες με φόντο το βαθύ μπλε, αγκαλιές και ενθαρρυντικά λόγια ανάμεσα σε αγνώστους που μέσα σε λίγα χιλιόμετρα έγιναν συνοδοιπόροι ήταν οι εικόνες που χαρακτήρισαν το φετινό φινάλε. Γιατί στη Σαντορίνη, κάθε τερματισμός είναι μια μικρή νίκη.

@Santorini Experience

Τα βραβεία που έκλεψαν την παράσταση

Οι νικητές και οι νικήτριες δεν έφυγαν με άδεια χέρια. Στην κολύμβηση, τα δώρα υπέγραψαν η 42K, η SportAdore και το Spanou Jewelry, ενώ στο τρέξιμο οι διακρίσεις συνοδεύτηκαν από δώρα του Spanou Jewelry, της SportAdore και της OAKBERRY.

Ξεχωριστή στιγμή της διοργάνωσης ήταν οι τιμητικές βραβεύσεις του Τζο Αρλάουκας, της Εβίνας Μάλτση, του Περικλή Ιακωβάκη, του Stevan Ridley, του Νίκου Γέμελου και του Fabrizio Antonelli, έξι προσωπικοτήτων που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στον αθλητισμό. Τα βραβεία, έργα του μαρμαρογλύπτη Γρηγόρη Κουσκουρή και της Othen Elemental Aesthetics, κουβαλούν την καλλιτεχνική υπογραφή και την ταυτότητα του νησιού, ως ένα διαρκές «ευχαριστώ» για όσα έχουν προσφέρει στον αθλητισμό.

Μετά τον τερματισμό, η πίστα πήρε φωτιά

Οι νύχτες του Santorini Experience είχαν τον δικό τους παλμό. Στο Marilyn Bar, το party του DJ Junior Rush powered by ΒΙΚΟΣ COLA έδωσε το σύνθημα για όσα θα ακολουθούσαν. Με αλάνθαστο ένστικτο στο πώς «διαβάζει» το κοινό του, ο Junior Rush έστησε ένα set γεμάτο ενέργεια, περνώντας με άνεση από τα πιο groovy ακούσματα στα πιο δυναμικά beats και κρατώντας την πίστα σε διαρκή κίνηση. Δροσερές γουλιές ΒΙΚΟΣ COLA, χαμόγελα, χορός και ένα κοινό από κάθε γωνιά του κόσμου συνέθεσαν μια βραδιά με αυθεντικό καλοκαιρινό vibe μέσα στον Οκτώβριο.

Στον περίβολο του Μητροπολιτικού Ναού στα Φηρά, ο φημισμένος Vassilis Tsilichristos μετέτρεψε το πανόραμα της Καλντέρας σε σκηνικό ενός αξέχαστου party που γέμισε από χιλιάδες κόσμου. Με το εκλεπτυσμένο του ύφος και τη μουσική που τον έχει καθιερώσει, ο καταξιωμένος DJ έδεσε τους ήχους του με τα χρώματα του ουρανού, χαρίζοντας στο κοινό ένα ταξίδι που κράτησε μέχρι την τελευταία νότα. Τη βραδιά άνοιξε με live εμφάνιση η Angela "S". Τη μουσική συνόδευσε το Bombay Sapphire με εκλεκτά cocktails και το εμβληματικό του Gin Tonic, προσθέτοντας μια νότα κομψότητας σε μια βραδιά που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όσων βρέθηκαν εκεί. Υποστηρικτές της εκδήλωσης ήταν η AESTIAN Philoxenia & Hospitality, η Δημοτική Κοινότητα Θήρας και το Rizes Gastro Taverna.

@Santorini Experience

Γαστρονομικό ταξίδι στην καρδιά της Σαντορίνης

Στο Santorini Experience 2026, η γνωριμία με το νησί συνεχίστηκε πέρα από τις αθλητικές διαδρομές, μέσα από ένα πρόγραμμα που συνέδεσε την άθληση με τη γαστρονομία, τον οίνο και την πολιτιστική κληρονομιά. Το ηφαιστειακό τοπίο, που αποτέλεσε το σκηνικό των αγώνων, έδωσε τη θέση του στις γεύσεις και στα κρασιά της ίδιας γης, δημιουργώντας μια ενιαία αφήγηση για τον τόπο και τους ανθρώπους του. Οι προσκεκλημένοι απόλαυσαν γεύματα στο Rizes Gastro Taverna, με τη δημιουργική υπογραφή του Executive Chef Αλέξανδρου Μακρόπουλου και της Head Chef Μαρίας Σύλλα, στο Alati του Vedema, με τον Executive Chef Ραφαήλ Τσακίρη, στο Nectar του Sandblu και στο Blu Restaurant στο Ημεροβίγλι, του ίδιου ομίλου, με τους σεφ Θύμιο Κόλα και Παναγιώτη Μπούφη. Παράλληλα, η Miele και το Sandblu παρουσίασαν στο Blu μια ξεχωριστή εμπειρία οινογευσίας, παρουσία προσκεκλημένων, Ολυμπιονικών και δημοσιογράφων, αναδεικνύοντας τον σαντορινιό αμπελώνα ως αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του νησιού. Γύρω από το τραπέζι, αθλητές, συνεργάτες και εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν εμπειρίες και να γνωρίσουν τη Σαντορίνη μέσα από τη φιλοξενία της. Η συνεργασία με το Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας «Δ. Νομικός» συμπλήρωσε αυτή τη σύνδεση, φωτίζοντας την παραγωγική μνήμη και την ιστορία ενός εμβληματικού τοπικού προϊόντος. Έτσι, η διοργάνωση ανέδειξε στην πράξη τη δυνατότητα του αθλητικού τουρισμού να φέρνει τον επισκέπτη πιο κοντά στην καθημερινότητα, στις γεύσεις και στον πολιτισμό ενός προορισμού, δημιουργώντας δεσμούς που διαρκούν και μετά τον τερματισμό.

Το νησί σε τέσσερις γουλιές

Η ηφαιστειακή ψυχή της Σαντορίνης ξεδιπλώθηκε σε κάθε ποτήρι στη βραδιά «Volcanic Stories – A Santorini Wine Tasting». Οι καλεσμένοι ταξίδεψαν μέσα από τέσσερις ετικέτες, το Inspire Cuvée Privée του Οινοποιείου Βενετσάνου, το Santorini του Κτήματος Αργυρού, το Νυχτέρι της Μικρής Θήρας και το Vinsanto του Οινοποιείου Γαβαλά, ανακαλύπτοντας τη μεταλλικότητα, την αλμύρα και τον χαρακτήρα που χαρίζει στο κρασί η ηφαιστειακή γη, σε μια εμπειρία που πρόσθεσε στη διοργάνωση μια ξεχωριστή νότα φινέτσας και απόλαυσης.

@Santorini Experience

Από τον ουρανό στους δρόμους του νησιού

Η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και Premium Mobility Partner της διοργάνωσης, έκανε κάθε μετακίνηση στη Σαντορίνη αναπόσπαστο μέρος της συνολικής εμπειρίας. Με τον σύγχρονο & premium στόλο της, εξασφάλισε στους συμμετέχοντες άνετες και ασφαλείς μετακινήσεις, από την αφετηρία στο Καμάρι έως το μονοπάτι της Οίας. Οι συμμετέχοντες έφτασαν στον προορισμό τους ξεκούραστοι και χωρίς άγχος, έτοιμοι να αντιμετωπίσουν την πρόκληση και να ζήσουν κάθε στιγμή της διοργάνωσης.

Για πολλούς, το ταξίδι ξεκίνησε από τα σύννεφα, με τη SKY express, Official Airline Sponsor της διοργάνωσης, την ελληνική αεροπορική εταιρεία με τον νεότερο στόλο στην Ελλάδα και έναν από τους νεότερους στην Ευρώπη. Με εννέα καθημερινές πτήσεις από την Αθήνα και εκτεταμένο διεθνές δίκτυο, η εταιρεία έφερε αθλητές, συνοδούς και φίλους της διοργάνωσης μια ανάσα από την Καλντέρα.

Η Stoiximan δίπλα σε κάθε αθλητή

Η δεύτερη χρονιά της Stoiximan ως Silver Sponsor του Santorini Experience άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα. Με μακρόχρονη παρουσία δίπλα σε ομάδες, διοργανώσεις και αθλητές σε ολόκληρη τη χώρα, η Stoiximan στάθηκε φέτος στο πλευρό κάθε δρομέα και κολυμβητή, αποδεικνύοντας ότι η στήριξη στον αθλητισμό δεν περιορίζεται στα μεγάλα στάδια και στις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Η επιλογή της να συνδέσει το όνομά της με έναν θεσμό που ενώνει αθλητισμό, φύση και πολιτισμό αντανακλά μια αντίληψη για τον αθλητισμό που χωρά όλους, από τον Ολυμπιονίκη έως τον ερασιτέχνη που δοκιμάζει τις δυνάμεις του για πρώτη φορά.

Η παρουσία της στη Σαντορίνη ανέδειξε την αξία του ερασιτεχνικού αθλητισμού, εκεί όπου η συμμετοχή μετρά περισσότερο από τη νίκη. Ο δρομέας που τερματίζει για πρώτη φορά, η παρέα φίλων που κολυμπά μαζί από το ηφαίστειο, ο κάτοικος του νησιού που μετατρέπει τη διαδρομή της καθημερινότητάς του σε αγώνα, όλοι αυτοί αποτελούν την καρδιά ενός θεσμού που η Stoiximan επέλεξε να στηρίξει. Σε αυτές τις μικρές, προσωπικές νίκες βρίσκεται η πραγματική ουσία του αθλητισμού, η προσπάθεια, η επιμονή και η χαρά της συμμετοχής. Παράλληλα, μέσω του Stoiximan Nation πρόσφερε την ευκαιρία σε έναν νικητή να ζήσει από κοντά δωρεάν όλη την εμπειρία της διοργάνωσης.

@Santorini Experience

Οι σύμμαχοι που έκαναν τη διαφορά

Την Κυριακή το απόγευμα, η περιπέτεια συνεχίστηκε μακριά από την άσφαλτο. Με τη στήριξη της Santo Line Tours, Official Travel Agency της διοργάνωσης, το Black Trails Santorini Off-Road Experience οδήγησε τους καλεσμένους σε χωμάτινα μονοπάτια και κρυφές γωνιές της Σαντορίνης, εκεί όπου το ηφαιστειακό τοπίο φανερώνεται στην πιο αυθεντική του μορφή.

Η OAKBERRY, Partner της διοργάνωσης, χάρισε φρεσκάδα και ενέργεια σε όλη τη διάρκεια του τετραημέρου. Τα bow

ls με açaí, τον μοβ καρπό του Αμαζονίου που είναι πλούσιος σε αντιοξειδωτικά, αποτέλεσαν μια ιδανική επιλογή πριν από την προσπάθεια και έναν γευστικό τρόπο αποκατάστασης μετά τον τερματισμό, με τους συμμετέχοντες να απολαμβάνουν έκπτωση 20% στο κατάστημά της στο νησί. Επιπλέον, η OAKBERRY έδωσε έπαθλο στον νικητή και στη νικήτρια των αγώνων δρόμου των 15 χλμ. με δωρεάν γεύματα για έναν ολόκληρο χρόνο στα καταστήματά της, ένα δώρο που θα τους θυμίζει τη Σαντορίνη σε κάθε μπολ.

Σταθερός σύμμαχος του θεσμού, η Trace ‘n Chase έδωσε και φέτος το «παρών» ως Sports Memorabilia Partner, φέρνοντας στο Santorini Experience τη γοητεία των συλλεκτικών αναμνηστικών που κρατούν ζωντανές τις μεγάλες στιγμές του αθλητισμού.

@Santorini Experience

Το ταξίδι δεν τελειώνει εδώ

Το Santorini Experience 2026 ολοκληρώθηκε, όμως η ιστορία του συνεχίζεται. Η διοργάνωση ευχαριστεί θερμά τους αθλητές, τους εθελοντές του Πανεπιστημίου Πειραιά, τους χορηγούς, τους συνεργάτες και τους κατοίκους του νησιού, που έκαναν και φέτος τη Σαντορίνη να τρέξει, να κολυμπήσει και να γιορτάσει μαζί, και δίνει ραντεβού στην επόμενη συνάντηση με την Καλντέρα.

Premium Mobility Partner της διοργάνωσης ήταν η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Gold Sponsors της διοργάνωσης ήταν οι Sandblu Santorini, AESTIAN Philoxenia & Hospitality.

Official Airline Sponsor ήταν η SKY express.

Official Trail Running Shoe ήταν η The North Face.

Silver Sponsors της διοργάνωσης ήταν οι Stoiximan, Miele.

Official Water ήταν το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ.

Bronze Sponsor της διοργάνωσης ήταν η Blue Star Ferries.

Official Technical T-shirt ήταν η 42K Running.

Official Travel Agency ήταν η Santo Line Tours.

Official Skincare Partner της διοργάνωσης ήταν η EMÉNNA.

Partners της διοργάνωσης ήταν οι OAKBERRY, Bombay Sapphire, Caldera Yachting.

Volunteer Sponsor ήταν τα McDonald’s.

Official Sports Store της διοργάνωσης ήταν το Alafouzos Sport.

Official Supporters ήταν οι Othen Elemental Aesthetics, Vacation Into Premium, Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας «Δ. Νομικός», Empiria Group, Lifeguard Patrol.

Jewelry Partner ήταν το Spanou Jewelry.

Sports Memorabilia Partner ήταν η Trace ’n Chase.

Helpers της διοργάνωσης ήταν οι Δημοτική Κοινότητα Θήρας, Marilyn Bar Santorini, Health Spot.

Educational Partner της διοργάνωσης ήταν το Πανεπιστήμιο Πειραιά.



Τα ξενοδοχεία που υποστήριξαν το Santorini Experience 2026 ήταν τα ακόλουθα: Sandblu Santorini, Athina Luxury Suites, NOŪS Santorini, Empiria Group (Vedema, A Luxury Collection Resort Santorini), Katikies Garden Santorini, Santo Collection Resorts & Villas, Apeiron Blue, Canaves Collection, 270 Oia’s View, Lydia’s House, Coco-Mat Hotel Santorini, Aqua Vista Hotels, Agave Santorini Design Boutique Hotel, Holiday Beach Resort, Meltemi Suites, Meltemi Village, Atlantis Beach, Eteoro Suites Santorini, The Majestic Hotel Santorini (Kord Hotels), Thimari Lodge, Rocabella Santorini, K & K Unique Holiday Homes, Loizos Stylish Residences, Santorini Heart Hotel & Spa, Sea Sound White Katikies, The Muses of Santorini Suites, Kalisti Hotel & Suites, Phaos Santorini Suites, Santo Mangata, Aressana Spa Hotel & Suites, Fanouris Condo, Mon Signor, Epavlis Hotel, Blue Spa Santorini, Golden Grey Goose, Orama Hotel & Spa, Venus Sunrise Suites & Villas, Sienna Eco Resort.



Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.



Το Santorini Experience αποτελεί συνδιοργάνωση του Δήμου Θήρας, του Τμήματος Αθλητισμού Πολιτισμού Δήμου Θήρας και της ActiveMedia Group.

#SantoriniExperience

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