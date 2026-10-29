Σοκ στον κόσμο του βόλεϊ: Προπονητής χτύπησε 13χρονη και αυτή συνέχισε το παιχνίδι!

Χαμός έχει γίνει στα social media με ένα βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από το Καζακστάν, καθώς αποτυπώνεται ένα πολύ άσχημο περιστατικό που σημειώθηκε σε τουρνουά βόλεϊ όταν προπονητής χτύπησε στο κεφάλι μια 13χρονη αθλήτρια έπειτα από ένα λάθος μέσα στο παιχνίδι.

Το συμβάν έλαβε τόπο στην πόλη Παβλοντάρ και όπως αποκαλύπτουν δημοσιεύματα της χώρας, ο προπονητής πλησίασε τη νεαρή παίκτρια κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και στη συνέχεια τη χτύπησε.

Αυτό που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση είναι πως το κορίτσι επέστρεψε στο γήπεδο και συνέχισε να αγωνίζεται, παρά τα όσα έγιναν... Μετά το περαστικό, οι αντιδράσεις ήταν άμεσες. Η Ομοσπονδία Βόλεϊ του Καζακστάν επέβαλε στον προπονητή διετή αποκλεισμό από την προπονητική δραστηριότητα, ενώ ο σύλλογός του διέκοψε τη συνεργασία μαζί του.

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