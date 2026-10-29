Σοκ στον κόσμο του βόλεϊ: Προπονητής χτύπησε 13χρονη και αυτή συνέχισε το παιχνίδι!

Χαμός έχει γίνει στα social media με ένα βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από το Καζακστάν, καθώς αποτυπώνεται ένα πολύ άσχημο περιστατικό που σημειώθηκε σε τουρνουά βόλεϊ όταν προπονητής χτύπησε στο κεφάλι μια 13χρονη αθλήτρια έπειτα από ένα λάθος μέσα στο παιχνίδι.
Το συμβάν έλαβε τόπο στην πόλη Παβλοντάρ και όπως αποκαλύπτουν δημοσιεύματα της χώρας, ο προπονητής πλησίασε τη νεαρή παίκτρια κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και στη συνέχεια τη χτύπησε.
Αυτό που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση είναι πως το κορίτσι επέστρεψε στο γήπεδο και συνέχισε να αγωνίζεται, παρά τα όσα έγιναν... Μετά το περαστικό, οι αντιδράσεις ήταν άμεσες. Η Ομοσπονδία Βόλεϊ του Καζακστάν επέβαλε στον προπονητή διετή αποκλεισμό από την προπονητική δραστηριότητα, ενώ ο σύλλογός του διέκοψε τη συνεργασία μαζί του.
Δείτε το σοκαριστικό video
على الرغم ما حدث لها، عادت الفتاة المسكينة لإكمال اللعب وكأن شيئا لم يحدث: خلال بطولة للفتيات لكرة الطائرة في كازخستان، ارتكبت لاعبة (13 عام) خطأ اثناء المباراة، فأستدعاها مدربها وكان غاضب، اعتقدت في البداية انه يريد توجية تعليمات لها، لكن.. الفتاة رغم ذلك اكملت المباراة بعد ان واسوها زميلاتها. بعد اللقاء حدث غضب واسع في كازخستان وقررت ادارة الرياضة ايقافه لمدة سنتين، كما أنهى ناديه خدماته ولم ينتهي الامر هنا، تدخلت الشرطة وبدأت توجيه تهم له وفي انتظار محاكمته اكثر شي ازعجني عودتها للعب وكأن ما حدث امر طبيعي، تخيل حجم الخوف وتقبل الاهانة امام الجميع، يلزم فحص المدربين نفسيا وسلوكيا قبل السماح لهم بالتدريب— Saif (@diol2n) October 28, 2026