Πριν γίνει η «μπόμπερ» του Παναθηναϊκού, η Ιωάννα Κριμίλη διέλυε τα ρεκόρ στο NCAA

Η πορεία της στο NCAA, τα 434 εύστοχα τρίποντα και τα ρεκόρ που τη συνόδευσαν στις ΗΠΑ αποκαλύπτουν την ιστορία πίσω από το μακρινό σουτ της Ελληνίδας γκαρντ του Παναθηναϊκού.

Η Ιωάννα Κριμίλη ήταν από τις παίκτριες που ξεχώρισαν για τον Παναθηναϊκό, με 19 πόντους και 5/8 τρίποντα στο ευρωπαϊκό παιχνίδι απέναντι στις Κάστορς Μπρέιν. Η Ελληνίδα γκαρντ πρόσθεσε 4 ριμπάουντ και 6 κλεψίματα, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με 20 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Βραδιές σαν κι αυτή δεν είναι άγνωστες για την Κριμίλη. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζει καλά το ελληνικό μπασκετικό κοινό είναι όσα έχει καταφέρει στα αμερικάνικα παρκέ, εκεί όπου το τρίποντο έγινε το μεγάλο της όπλο.

Η διαδρομή της στο NCAA ξεκίνησε στο Σαν Φρανσίσκο. Τη σεζόν 2020-21, η Κριμίλη πέτυχε 97 τρίποντα, με ποσοστό 45,5%. Ήταν η δεύτερη παίκτρια σε εύστοχα τρίποντα σε ολόκληρο το κολεγιακό πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά, ενώ κατέρριψε το ρεκόρ του πανεπιστημίου της για τα περισσότερα τρίποντα σε μία σεζόν. Και το έκανε μόλις στο 22ο παιχνίδι της χρονιάς.

Φυσικά και δεν σταμάτησε εκεί. Στις 30 Ιανουαρίου 2021, ευστόχησε σε 9 τρίποντα σε μόνο έναν αγώνα, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ του Σαν Φρανσίσκο. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε την τετραετία της στο πανεπιστήμιο με 276 εύστοχα τρίποντα, τα περισσότερα στην ιστορία του προγράμματος.

Τα τελευταία δύο χρόνια της στις ΗΠΑ φόρεσε τη φανέλα του California στο Μπέρκλεϊ. Το 2024-25 πέτυχε ξανά 97 τρίποντα, καταγράφοντας νέο ρεκόρ μίας σεζόν για το πανεπιστήμιο. Παράλληλα, ολοκλήρωσε την κολεγιακή της καριέρα με 434 εύστοχα τρίποντα και 2.585 πόντους. Έγινε μόλις η έκτη παίκτρια στην ιστορία του κολεγιακού μπάσκετ γυναικών που ξεπέρασε τόσο τα 400 τρίποντα όσο και τους 2.500 πόντους.

Οι διακρίσεις της ήταν ανάλογες. Αναδείχθηκε κορυφαία πρωτοεμφανιζόμενη παίκτρια της WCC το 2021, επιλέχθηκε τρεις φορές στην καλύτερη πεντάδα της περιφέρειας και το 2025 συμπεριλήφθηκε στη δεύτερη καλύτερη ομάδα της ACC.

Η Κριμίλη έχει πίσω της μια πορεία που δείχνει πως το μακρινό σουτ δεν είναι απλώς ένα καλό στοιχείο στο παιχνίδι της αλλά το όπλο με το οποίο ξεχώρισε στις ΗΠΑ και συνεχίζει να τραβά την προσοχή και στην Ελλάδα αλλά και στη Ευρώπη.

Στον Παναθηναϊκό η «μπόμπερ» έχει ήδη συστηθεί. Το βιογραφικό της όμως δείχνει ότι πίσω από κάθε εύστοχο τρίποντο υπάρχει μια ολόκληρη διαδρομή στο υψηλότερο επίπεδο του κολεγιακού μπάσκετ. Αλλά το πιο σημαντικό είναι πως η ιστορία της μόλις ξεκίνησε.